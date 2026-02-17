Вопрос – ответ

К нам в редакцию обратилась наша постоянная читательница Нина Петровна О. Она спрашивает: «Уважаемая редакция, я мама одного из учеников средней школы № 30. Знаю, что в этом году предстоит её сейсмоусиление, а в прошлом году проводили капитальные ремонты других школ. Какие это школы и что в этом направлении будет сделано в этом году? Знают ли об этом депутаты краевого парламента и осуществляют ли они контроль за работой?»

Вопросы Нины Петровны мы передали в постоянный комитет по социальной политике Законодательного собрания Камчатского края, в введении которого находится сфера образования. Как пояснили нам в комитете, этой сферой занимается заместитель председателя комитета Владимир Агеев, являющийся членом коллегии образования Камчатского края и членом совета ректоров вузов Камчатского края. Вот что он ответил:

– Уважаемая Нина Петровна! Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, правительство Камчатского края и депутаты Камчатского парламента уделяют большое внимание развитию и модернизации сферы образования региона. Значительная работа проводится в рамках реализации национальных проектов на Камчатке.

Особое внимание уделяется технической и методической модернизации школ и дошкольных образовательных организаций. Важно отметить, что капитальные ремонты школ проводятся в различных населенных пунктах края. Так, в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» в 2025 году в Петропавловск-Камчатском городском округе был проведен капитальный ремонт и модернизация трех средних школ (№ 26, 35 и 40), камчатской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; МАОУ «Средняя школа № 27», краевого КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3».

В Елизовском муниципальном округе были капитально отремонтированы и модернизированы начикинская и корякская средние школы, в Тигильском муниципальном округе – ковранская и тигильская средние школы, в Мильковском муниципальном округе – долиновская средняя школа. Кроме того, в девяноста школах различных населенных пунктов были оснащены предметные кабинеты по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

Большим событием для краевой столицы стало завершение строительства и открытие нового корпуса средней школы № 40 общей площадью более 12 тысяч квадратных метров, рассчитанного на 500 мест и оснащенного по последнему слову техники.

Кроме того, в рамках национального проекта «Семья» был выполнен капитальный ремонт двух детских садов – «Рябинушка» и «Антошка», расположенных в Елизовском муниципальном округе. Все эти работы проводились под постоянным контролем депутатского корпуса.

В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» планируется капитально отремонтировать и модернизировать следующие школы: в ПКГО – лицей № 21, в Елизовском муниципальном округе – елизовскую среднюю школу № 1 им. М.В. Ломоносова, среднюю школу имени М.А. Евсюковой в поселке Пионерском, корякскую среднюю школу. В Вилючинске – среднюю школу № 2, в Мильковском муниципальном округе – среднюю школу № 2; в Усть-Камчатском муниципальном округе – среднюю школу № 4 поселка Ключи.

В рамках национального проекта «Семья» планируется капитальный ремонт детского сада в Петропавловске-Камчатском.

Более чем на девяносто процентов завершено строительство нового корпуса Елизовской средней школы № 1 им. М.В. Ломоносова, рассчитанного на 500 человек. Оно ведется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Это будет современная, красивая, отвечающая всем действующим требованиям школа, оснащенная мебелью и техникой, с созданием доступной среды для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Три школы (№ 2, 24, 30) в Петропавловске-Камчатском, которые пострадали в результате землетрясения 30 июля 2025 года, были включены в федеральную программу капитального ремонта. Проект, разработанный для них, предусматривает не просто ремонт, а сейсмоусиление конструкций с последующей модернизацией помещений. Эти работы должны быть проведены в 2026 году. В настоящее время проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе.

Являясь депутатом пятого округа, я активно сотрудничаю со всеми директорами и коллективами школ нашего округа. И конечно, принимаю участие в контроле за проведением строительных и ремонтных работ в них.

Так было с новым корпусом средней школы № 33, который открылся в 2022 году. С самого начала его строительства и до введения в эксплуатацию, а также после, в гарантийный период, осуществлял контроль вместе с администрацией школы. Так было и при создании детского технопарка «Кванториум», который открылся на базе средней школы № 7 в 2024 году. В 2025 году благодаря нашим совместным усилиям удалось отремонтировать и заасфальтировать внутриквартальные проезды, ведущие к лицею № 21 и заасфальтировать дворовую территорию этого лицея.

В этом году в рамках капитального ремонта средней школы № 30 будет произведено сейсмоусиление конструкций, установлен новый фасад, произведен ремонт спортивного зала и других помещений. В настоящее время проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе.

В лицее № 21 будет установлен новый фасад, полностью отремонтирована кровля и произведен ремонт спортивного зала. В настоящее время в соответствии с законодательством объявлен аукцион, учреждение ждёт определения подрядчика, чтобы с апреля начать проведение ремонтных работ.

Еще один своевременный вопрос поступил в редакцию «Вестей» от Виктора Павловича М. Он звучит так: «Этой зимой все жители нашего города столкнулись с плохой и несвоевременной снегоуборкой, в том числе кровель жилых домов, за очистку которых отвечают управляющие компании. То же относится к уборке придомовых территорий. Мой вопрос: возможно ли в нашем городе создать реестр управляющих компаний, основанный на оценке их деятельности, чтобы жильцы могли выбрать себе „управляйку“ по её эффективности?»

– Как сообщили в комитете по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ камчатского парламента, этот вопрос обсуждался 12 февраля на рабочем совещании. Оно проходило под руководством председателя комитета Анатолия Кирносенко. Помимо депутатов Заксобрания в совещании участвовали руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края Эльвира Кравченко, представители управляющих компаний, общественники и студенты ВАВТ (Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли в ПКГО).

Как рассказал Анатолий Кирносенко, поводом для собрания послужило поручение губернатора о формировании рейтинга управляющих компаний края (цитирую):

«Многие жители города и края, которые хотели бы поменять свою управляющую компанию, не знают, какая из уже имеющихся работает эффективно, качественно и добросовестно. Именно для этого и нужны такие рейтинги. В 2024 году мы вместе с профильным комитетом молодежного парламента проводили рейтинг „управляек“ на базе онлайн-голосования среди жителей Камчатского края. Сейчас, в 2026 году, после чрезвычайной ситуации в связи с обильными снегопадами вопрос рейтинга управляющих компаний стоит особо остро. Профильный комитет полностью поддержал решение губернатора, что такой рейтинг необходим, и включился в эту работу».

Далее он уточнил (цитирую): «Одних мнений жителей – положительных или отрицательных – для составления таких рейтингов мало. Мы говорили на заседании, что необходимо учитывать многое: возраст и состояние самих домов, собирание платежей за ЖКХ, наличие и наполняемость домового чата, работу с гражданами и другое. Предложений от присутствующих на заседании было очень много. Экспертные оценки мы также зафиксировали в протоколе заседания. Все поступившие мнения по тем данным, что поступили от Госжилинспекции, а также и новые, выработанные предложения, сведем воедино, предоставим снова в ГЖИ и тем самым внесем свой вклад в формирование рейтинга управляющих компаний края. Всё это нужно для того, чтобы этот рейтинг был как можно более точным и прозрачным и помогал жителям в выборе достойной управляющей компании».

Ответы подготовила

Наталья Максимишина