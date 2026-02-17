Тарологи на страже кадровой службы

17 Февраля 2026



В социальных сетях и на сайтах, связанных с поиском работы, в последнее время стала появляться информация о поисках сотрудников по подбору персонала с необычными навыками (раньше их называли кадровиками). В качестве профессиональных знаний претендент на вакансию не должен разбираться в Трудовом кодексе РФ, но обязан знать различные виды колод Таро (карты для гадания и предсказания судьбы), уметь защищать от внешнего магического воздействия и составлять натальные карты (персональный гороскоп, который рассчитывается по дате, времени и месту рождения человека), обладать знаниями в нумерологии, астрологии либо эзотерике.

На первый взгляд, подобные объявления кажутся настоящим бредом или неуместной шуткой, однако теперь кадровики новой формации становятся модной тенденцией на крупных предприятиях и в компаниях. Задача «корпоративного колдуна» состоит в подборе так называемых нетоксичных специалистов. На практике это выглядит примерно так: соискатель вакансии подает анкету на предприятие, в котором планирует работать, и ждет, когда будет назначено собеседование. Вместо изучения профессиональных качеств и навыков претендента, фирменный астролог должен составить личный гороскоп человека и подготовить справку о внутренних качествах соискателя. Если в его натальной карте обнаружатся такие особенности характера, как склонность к одиночеству, к чрезмерному упрямству, неумение приспосабливаться к обстоятельствам, отсутствие креаторских способностей, ярко выраженное собственное мнение, то вернее всего, такому человеку откажут в трудоустройстве.

Смысл такого странного отбора – собрать максимально лояльный руководителю коллектив, не обремененный скандалами и сплетнями. Полагаясь на гороскопы, руководители, которые верят во всю эту псевдонаучную муру, искренне считают, что именно так сохранят свой бизнес и смогут добиться процветания. Достойная заработная плата, профессионализм и правильная организация труда, оказывается, перестала влиять на микроклимат коллективов.

Такие нетрадиционные методы оценки кандидатов уже существовали на российском рынке труда в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Во времена расцвета «кашпировских» и «чумаков», последователей советского и российского психотерапевта Анатолия Михайловича Кашпировского и целителя Аллана Владимировича Чумака.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт и поступил на работу в психиатрическую больницу имени академика А.И. Ющенко в Виннице. В качестве подработки по ночам грузил мешки с цементом и бревна на самосвалы. Увлекался тяжелой атлетикой и боксом. В 1962–1963 годах работал врачом лечебно-физкультурного комплекса Железнодорожной больницы в Виннице. В 1975 году у Кашпировского случился острый приступ панкреатита, он едва не умер. Год пролежал в больнице на Украине, а затем отправился на Сахалин, где, по собственному заявлению, выжил благодаря голоданию. В 1988–1989 годах руководил Республиканским центром психотерапии в Киеве. С 1989 по 1993 год возглавлял Международный центр психотерапии в Киеве.

Кашпировский получил известность в 1988 году, когда он провел пять телесеансов с гипнозом и массовым целительством в Киеве и, по его словам, вылечил тысячи детей от энуреза (заболевание, связанное с недержанием мочи). 27 июля 1989 года прошла первая встреча с Кашпировским в телецентре «Останкино». Затем на первой программе центрального телевидения вышли шесть выпусков передачи «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», в ходе которых Кашпировский, как заявлялось, начал удаленно лечить телезрителей. Последующие выпуски выходили по воскресеньям с периодичностью раз в две недели.

Кашпировский обрел всесоюзную популярность, гастролируя по стране, собирал концертные залы, заводские площадки, футбольные стадионы. Видеокассеты с его выступлениями передавались из рук в руки, видеосалоны и кинотеатры организовывали «вечера Кашпировского», на которых показывали записи телесеансов. Ему удалось внушить целому поколению, что можно исцелиться через телеэкран. В 1991 году Анатолий Кашпировский выступал в ООН с предложениями своих методов для лечения СПИДа и лучевой болезни.

В 1995 году Анатолий Кашпировский переехал в США, где продолжил практиковать свой метод. За 50 долларов он проводил сеансы с русскими эмигрантами, которых «лечил» от ожирения. С начала 90-х и до конца нулевых он регулярно наведывался в Польшу, где его тоже знали и любили поклонники – и там он практиковал свое целительство. В настоящее время гипнотизер постоянно проживает в Америке, обладает имуществом на Украине и до сих пор ведет свои сеансы на своем YouTube-канале.

Профессиональным сообществом его методы признаны губительными для больных, психиатры и врачи общей медицины считают мнимое исцеление профанацией и надувательством.

Аллан Чумак родился 26 мая 1935 года в Москве. В МГУ получил журналистское, в Московском институте физической культуры – спортивное образование. С 1965 года работал на телевидении – сначала спортивным комментатором, потом – редактором в Главной редакции телеинформации Агентства печати «Новости». В конце 1970-х годов во время подготовки разоблачительных статей, как он считал, о шарлатанах-целителях почувствовал в самом себе некие способности, насыщенность некой энергией.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов он стал одним из самых известных «целителей» в России благодаря телевизионным сеансам, транслировавшимся на территорию всего СССР, а потом России. Во время телевизионных сеансов Аллан Чумак с помощью движений рук и шевеления губами «заряжал» различные субстанции: воду, кремы, мази и т. д., способные исцелить любой недуг.

22 июля 1993 года был принят федеральный закон «Об охране здоровья граждан», который дал определение понятию «народная медицина» и урегулировал деятельность тех, кто ей занимался. Закон запрещал проведение сеансов массового целительства, в том числе с использованием СМИ, поэтому деятельность Чумака попала под запрет и на территории России была приостановлена. Тем не менее, телесеансы Чумака продолжали выходить на московском телевизионном канале до 1995 года.

Анатолия Кашпировского раздражал появившийся целитель: экстрасенс обвинял Чумака в плагиате, ведь Кашпировский начал «оздоравливать нацию» через телевизоры на год раньше. К тому же у седовласого мага не было даже врачебного образования – в отличие от его соперника, который окончил медицинский университет. Также против Аллана Чумака выступали советские академики и политики – они утверждали, что целитель просто втирается людям в доверие, а болезни проходят благодаря самовнушению, а не из-за магических способностей колдуна.

В 90-х целитель решил не только заряжать воду, но и продавать её, основав фирму «Аллан Чумак и Ко», экстрасенс начал выпускать напитки и кремы со своим именем.

В то время поклонники могли не только зарядить воду у телевизора или купить её в магазине, но и прийти на живое выступление экстрасенса: Аллан Чумак устраивал гастроли по всей стране, собирая на целебные сеансы тысячи человек.

В 2017 году 82-летний Аллан Чумак скончался в своей квартире в Москве. По словам врачей, у экстрасенса был ряд хронических заболеваний, включая проблемы с сердцем. Он был кремирован и похоронен рядом с родными на Донском кладбище (г. Москва).

Увлечение так называемой экстрасенсорикой действительно было модным у советской элиты, а обвинения в шарлатанстве к середине 1980-х годов стали рассматриваться как нечто «старорежимное» и мешающее прогрессу. Тогда страницы серьезных советских изданий всё чаще наводнялись статьями об НЛО, «снежных людях» и экстрасенсорике. На фоне политических потрясений в стране увлечение сеансами Кашпировского и Чумака в обществе приобрело самый настоящий психоз. Миллионы людей искренне верили в исцеление по телевизору, отдавали немаленькие деньги за личное участие в сеансах чародеев.

С тех пор прошло сорок лет, псевдонаучные методики исцеления расползлись по стране и прижились среди потомственных ведьм, колдунов и магов, готовых за гонорар защитить посетителей от бед и невзгод, излечить от недугов. По телевизору появились проекты, в которых обладатели экстрасенсорных данных соревнуются между собой за право называться лучшим эзотериком страны. Всё это относится к разряду развлечений для тех, кто верит в чудеса.

Однако внедрение псевдонаучных методик в производственные процессы серьезных организаций больше напоминает новый виток психоза, когда необъяснимая тяга к паранормальным явлениям сильнее логики и разума. Кадровикам-тарологам удалось нарисовать портрет идеального работника – он готов работать за еду, без выходных и отпусков и главное – не иметь собственного мнения. Что касается здравоохранения, с такими новыми тенденциями в лечебных учреждениях, боюсь, нас снова начнут лечить «заряженными» мазями, кремами и водой.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ