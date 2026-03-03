ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

Всеволод Вячеславович Иванов

(1895–1963)

Всеволод Иванов родился 12 февраля 1895 в поселке Лебяжье Лебяжинской волости Семипалатинского уезда Семипалатинской области Степного генерал-губернаторства (ныне – село Аккулы Аккулинского района Павлодарской области Казахстана). Мать, Ирина Семеновна Савицкая, из польских ссыльнокаторжан; отец, Вячеслав Алексеевич, сельский учитель, ранее был приисковым рабочим. По воспоминаниям сына, «в нас с отцом есть казахская кровь, смешанная с кровью польского каторжанина, хотя основная кровь – русская».

После окончания начальной школы недолго учился в Павлодарском низшем сельскохозяйственном училище, однако прервал учебу. С 14 лет вел самостоятельную жизнь: был подручным у лавочника в Павлодаре. В его обязанности входили и дальние поездки в степь с товарами, где он увидел и хорошо изучил степной казахский быт. Затем был матросом-грузчиком, ходил по Иртышу.

В 1910–1912 годах работал в типографии в Павлодаре – сначала вертел колесо ручной печатной машины, но вскоре освоил наборное ремесло. Затем работал в цирке Коромыслова цирковым актером-факиром (под именем Бен-Али-Бея глотал шпаги, прокалывал себя булавками, прыгал через ножи и факелы, показывал фокусы); актерствовал в ярмарочных балаганах, был куплетистом в цирке, клоуном, борцом. Из всех профессий юному Всеволоду понравилось быть факиром, и, чтобы основательно научиться данному ремеслу, он решил попасть в Индию. За весну–осень 1913 года он прошел пешком от Семипалатинска до железнодорожной станции Арысь. Оттуда добрался до Ташкента и потом попал в Бухару (Бухарский эмират, вассал Российской империи), где его странствия закончились – не хватило денег на оформление паспорта. После Всеволод продолжил скитаться по Сибири, Уралу, Казахстану и в это время много читал.

В Кургане Всеволод Иванов поступил наборщиком в типографию А. И. Кочешева, набирал «Курганский вестник». Типография находилась в подвале, вверху был магазин «Писчебумажные принадлежности и книги» (ныне Дом-музей А. И. Кочешева). Здесь написал первый рассказ, который опубликовал в 1915 году в газете «Приишимье» города Петропавловска. В 1916 году послал М. Горькому письмо, приложив к нему несколько рассказов, набранных в типографии.

С 1917 года участвовал в революционном движении (эсер, меньшевик). После февральской революции рабочие типографии выдвинули его в Курганский комитет общественной безопасности, в Совет рабочих и солдатских депутатов и в Государственную Думу. В России был голод, переселенцы хлынули в Сибирь. В Курган приехали несколько наборщиков с многодетными семьями. Наборщик Рудаков каждый день приходил к типографии Кочешева и долго молча стоял, оглядывая курганцев просящими глазами. Иванов ушел из типографии, чтобы уступить ему свое место.

В 1918 году в Омске стал членом РСРП(и). После слияния партии с РКП(б) партийный стаж засчитан с учетом времени пребывания в РСРП(и). В 1918 году, при наступлении белочехов, Иванов вступил в Красную гвардию и сражался до отхода советских войск из Омска, где его забыли снять с поста охраны пороховых складов при отступлении. Пытаясь спастись, он приехал в станицу Талицкую к отцу, где стал свидетелем трагедии, легшей в основу рассказа «Отец и мать». Младший брат Палладий, играя с заряженным ружьем Всеволода, убил отца. Всеволоду пришлось опять бежать, но на этот раз от казаков, обвинивших его в убийстве. Вернувшись в захваченный белыми Омск, Иванов обратился за помощью к своему другу Антону Сорокину, который устроил приятеля в типографию колчаковской газеты «Вперед», где Иванов написал в эту газету десятки антисоветских статей и рассказов. Первая книга «Рогульки» (1919) набрана и отпечатана самим Ивановым в типографии омской газеты «Вперед» в количестве 30 экз. Брат Палладий умер в Омске от холеры. Мать после смерти сына уехала к родственникам в Павлодар.

Боец РККА, заведующий отделом информации губисполкома в Омске.

Жил в городе Новониколаевске. В 1921 отправился в Петроград с поручением от газеты «Советская Сибирь», по рекомендации М. Горького открыл своей повестью «Партизаны» первый номер первого советского «толстого» журнала «Красная новь» (1921), там же в № 5 опубликовал повесть «Бронепоезд 14-69», послужившую основой одноименной пьесы (1927). Был членом пролетарской группы писателей «Космист». Затем – участником объединения «Серапионовы братья», где носил прозвище «Брат Алеут» («Серапионовы братья» – объединение молодых писателей (прозаиков, поэтов и критиков), возникшее в Петрограде 1 февраля 1921 года. Название заимствовано из сборника новелл немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана «Серапионовы братья», в которых фигурирует литературное содружество имени пустынника Серапиона).

В 1923 году переехал в Москву. С 1927 года жил в доме на Тверском бульваре, 14. Дружил с С. А. Есениным, о котором оставил воспоминания.

Вместе с другими литераторами был участником встречи со Сталиным, Ворошиловым, Кагановичем, Молотовым и Постышевым на квартире Горького 26 октября 1932 года. На встрече – с вином и закусками – обсуждалось создание писательского союза, Сталин объяснял партийную политику по отношению к литературе, обещал всяческую поддержку. Участвовал в поездке группы писателей на строительство Беломорско-Балтийского канала. Один из авторов книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства. 1931–1934 гг.» (1934). В 1934 году был создан Союз советских писателей, прошел его первый съезд. Одним из секретарей правления союза стал Всеволод Иванов, выбрали его и председателем правления Литературного фонда. Жил в Доме писателей в Лаврушинском переулке и на даче в Переделкино, был соседом Б. Л. Пастернака. П. П. Кончаловский написал портреты писателя в 1940 и 1941 годах (хранятся в Государственной Третьяковской галерее).

Во время Великой Отечественной войны Иванов находился в эвакуации в Ташкенте. Летом 1943 года в качестве корреспондента «Красной звезды» в составе группы писателей после взятия Орла отправился на фронт, чтобы общими силами создать книгу о битве за Орёл и Курск. Затем – фронтовой корреспондент газеты «Известия». Вместе с наступающими войсками был в Варшаве, в Щецине, в Берлине. С Нюрнбергского процесса он слал для «Известий» корреспонденции и очерки, получившие название «Там, где судят убийц (На Нюрнбергском процессе)» (1946).

После войны был председателем приемной комиссии Союза писателей СССР и выпускной экзаменационной комиссии Литературного института имени А. М. Горького, где ему было присвоено звание профессора.

В 1959 году осуществилась мечта «факира Сиволота»: Иванов вместе с супругой посетил Индию. С конца 1950-х годов писатель ежегодно ездил в Сибирь в компании сыновей или друзей.

После возвращения из последнего путешествия по Сибири в 1962 году Всеволода Иванова отправили в больницу, где поставили диагноз – гипернефрома (рак почки). Супруга уговорила врачей скрыть от него диагноз – сказать, что у него камни в почке, требующие удаления. Он поверил и до операции и после писал дневниковые записи, которые озаглавил «Рассказы, придуманные на больничной койке».

Умер 15 августа 1963 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Всеволод Иванов с 1915 года начал печататься в газетах. В 1916-м он послал М. Горькому письмо, приложив к нему несколько рассказов. В ответном письме Горький поддержал Иванова в стремлении стать писателем, а рассказы «Дед Антон» и «На Иртыше» опубликовал в 1917 году во втором «Сборнике пролетарских писателей». В 1918-м сотрудничал с газетой «Согры» где публиковался под разными псевдонимами, самым известным из которых был Всеволод Тараканов.

Список псевдонимов: Одри Анриус; Всеволод-ов; Макс Жеекард; Вс. Иванов-Тараканов; Вакула Кедров; Вс. Пролетарий; Всеволод Савицкий; Марк Ступин; В. Таежный; Всеволод Тараканов; Г. Тасин; К. Тулупов; Никон Шатунов.

Среди произведений писателя:

приключенческие повести на революционные темы: «Партизаны» (1921), «Цветные ветра» (1921), «Бронепоезд 14-69» (1922, одноименная пьеса 1927),

фантастические произведения (рассказ «Сизиф, сын Эола», романы «Агасфер», «Вулкан» и др.),

романы «Голубые пески» (1922), «Кремль» (1929, опубликовано в 1981 г.), «У» (1932, опубликовано в 1982 году в Лозанне, в СССР – в 1988),

автобиографические произведения – «Похождения факира» (1935), «Мы идем в Индию» (1960), «История моих книг» (1958) и др.

Сергей Есенин, друживший с Ивановым, так отзывался о его творчестве: «В рассказах его и повестях, помимо глубокой талантливости автора, на нас веет еще и географическая свежесть. Иванов дал Сибирь по другому рисунку, чем его предшественники Мамин-Сибиряк, Шишков, Гребенщиков, и совершенно как первый писатель показал нам необычайную дикую красоту Монголии. Язык его сжат и насыщен образами, материал его произведений свеж и разносторонен».

По словам сына, начало знаменитого рассказа «Дитё» (1922) Сталин выучил наизусть, помнил его и через 20 лет и сказал Фёдору Панфёрову: «Вот как писал Всеволод Иванов!»

Сотрудничал как драматург с Московским художественным академическим театром: там шли спектакли по его пьесам «Бронепоезд 14-69», «Блокада», «Ломоносов».

В 1930-е годы написал романы «У» и «Кремль», которые были опубликованы уже после его смерти в 1980-е годы.

Многие произведения писателя намеренно мифологизированы: он не раз признавался, что сам не знает, где заканчивается реальность и начинается вымысел.

Первая жена Мария Николаевна Синицына, в 1921 году в Петрограде познакомилась с чешским офицером и уехала с ним.

Вторая жена Анна Павловна Веснина (1896–1972), писательница (брак 1922–1927).

Дочь Мария Всеволодовна Иванова-Веснина (1929–1974), актриса Московского драматического театра.

Третья жена Тамара Владимировна (урожденная Каширина, 1900–1995, брак с 1928).

Сын Вячеслав Всеволодович Иванов (1929–2017), лингвист.

Пасынок Михаил Всеволодович Иванов (родной сын Исаака Бабеля, 1926–2000), известен как художник, участник выставок МОСХ «Группы девяти» (1961) и «Группы восьми» (1973).

Падчерица Татьяна Всеволодовна Иванова.

Внук Антон Давидович Иванов – писатель.

Награды:

два ордена Трудового Красного Знамени;

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

