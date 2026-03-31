НАГРАДА ЗА РУСОФОБИЮ

31 Марта 2026



Восемьдесят три года назад, 4 марта 1943 года, в США состоялась 15-я церемония вручения престижной премии Американской академии киноискусства «Оскар». Первая награда в этот день присуждалась за лучший документальный фильм. На неё претендовало рекордное количество картин – 25. Из них было выбрано четыре, и среди них – первый советский полнометражный фильм о войне «Разгром немецких войск под Москвой». В американском прокате он прошел под названием «Moscow Strikes Back» («Москва наносит ответный удар»). Это был первый Оскар, который выиграла наша страна. На статуэтке, которую вручили на церемонии, написано, за что присуждена награда. Надпись гласит: «Фильму “Москва наносит ответный удар” за яркий показ героизма русской армии и русского народа при защите Москвы и за создание фильма в чрезвычайно трудных и опасных условиях».

Люди, видевшие эту кинокартину, помнили её десятилетиями. Уникальные кадры столицы нашей Родины, готовящейся к обороне, исторический парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, битва за Москву, состояние городов и деревень, освобожденных Красной армией от фашистских оккупантов, аккорды «Пятой симфонии» Чайковского… Несмотря на военную тему, фильм называли «вестником мира», ведь он впервые с широкого экрана развенчал миф о непобедимости гитлеровской армии. Режиссерами легендарной картины стали известные в СССР кинодокументалисты Илья Копалин и Леонид Варламов. Фамилии всех кинооператоров, чьи кадры вошли в фильм, полностью не установлены до сих пор.

В этом году, 15 марта, на 98-й церемонии вручения «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм» награду отдали фильму «Mr. Nobody Against Putin» («Господин Никто против Путина»), который сняли американский режиссер Дэвид Боренштейн с соавтором – бывшим школьным педагогом-организатором Павлом Таланкиным*. Нигде не демонстрировалось, что написано на статуэтке, врученной авторам, но, судя по всему, главным их достижением стало насаждение русофобии.

В основу фильма легли кадры с мероприятий по патриотическому воспитанию детей в средней общеобразовательной школе города Карабаш в Челябинской области, которые поручали снимать Павлу Таланкину для внутришкольного использования. Со своей работой он справлялся хорошо, его даже называли перспективным кадром. Однако не в педагогике нашел он свое призвание.

Получив награду, Павел Таланкин полюбил рассказывать, что ему «дико не понравилось» новое поручение – снимать «Разговоры о важном», внеурочные занятия, призванные воспитывать патриотизм в детях. И он якобы даже собрался уволиться, но тут нашел некий проект в интернете, где искали людей, чья жизнь изменилась с началом СВО. Таланкин якобы написал в проект, и ему ответил режиссер Боренштейн. Как было на самом деле, он, разумеется, не расскажет, но ясно одно: примерно три года назад педагог стал выполнять заказы западных кураторов. Его просили снимать материал для картины, где патриотическое воспитание молодежи в школе выглядело бы как насаждение агрессии и зомбирование детей государством. Что он и стал старательно исполнять, используя съемки скрытой камерой. Согласия будущих героев фильма он, разумеется, не спрашивал.

Свои видеоролики Таланкин продал американским продюсерам, заведомо зная, что из них состряпают ложь, направленную против России, и сбежал из страны летом 2024 года. Из переданных им кадров Боренштейн и смонтировал свой фильм.

Что же за «секретный» материал отснял педагог, теперь уже бывший? В фильм вошли кадры с поднятием в школе флага России, исполнением гимна РФ (к слову, в американских школах петь государственный гимн и поднимать флаг начали раньше, чем у нас), шествие Бессмертного полка, лица детей, снятые исподтишка разговоры с учениками и учителями о их личных делах и переживаниях, которые затевал с ними Таланкин, виды самого города. Всё это сопровождается треньканьем на балалайке, без чего, видимо, Россию на западе представить уже не могут.

По версии авторов, в российских школах дети больше не изучают никаких предметов, а только и делают, что ходят строем, метают гранаты, учатся носить экипировку и слушают лекции бойцов ЧВК «Вагнер». Они также не поют ничего, кроме гимна России, идут в рядах Бессмертного полка с портретами своих родных с единственной целью – повторить их судьбу, хотя люди делают это, чтобы почтить память своих родных – участников Великой Отечественной войны. Город Карабаш со ссылкой на ЮНЕСКО зачем-то объявлен самым грязным городом на земле (эта организация никогда не делала такого заявления). Особенно злобно и оскорбительно в фильме представлены образы учителей: все они, как один, показаны бездарными, недалекими и беспомощными представителями своей профессии. Одно исключение, правда, есть – сам Таланкин в роли супергероя.

Список вранья можно продолжать еще долго: фильм нашпигован развесистой клюквой с начала и до конца. Смысл происходящего в нем искажен, а все события интерпретируются в угоду авторам картины, то есть в русофобском русле. В итоге получилась откровенная халтура, которой рукоплескали на кинофестивале.

При этом никого в жюри не смутило, что при создании и показе фильма были грубо нарушены права детей, закрепленные, в том числе, в 16-й статье Конвенции ООН о правах ребенка. Не говоря уже о требованиях российского законодательства, которое разрешает вовлекать ребенка в медийный проект, выходящий за рамки учебного процесса, только с согласия его родителей. Павел Таланкин, работавший в школе, конечно, отлично знал об этом. Откровенная подлость и предательство с его стороны пафосно подаются авторами фильма и теми, кто номинировал их на премию, как акт героизма «маленького человека».

На фото с церемонии награждения «Оскаром» 35-летний бывший педагог из Карабаша светится от счастья. На его лице написан прямо-таки щенячий восторг от того, что ему разрешили постоять рядом со звездами кино. Он стоит, лежит, сидит и размахивает статуэткой, не в силах выразить свою признательность за награду.

Мне даже трудно представить, что творилось бы на американском кинофестивале, будь современное патриотическое воспитание молодежи хоть вполовину таким же качественным, как у советских детей. С их захватывающими школьными «Зарницами», встречами с ветеранами Великой Отечественной войны, обязательными уроками начальной военной подготовки, которые в хорошо оборудованных кабинетах вели военруки, набиравшиеся из кадровых офицеров в отставке. В моей школе был даже собственный тир, занятия в котором, по-моему, одинаково привлекали и мальчиков, и девочек. Увы, вся эта отлаженная система была утрачена с развалом Советского Союза, что аукается нам до сих пор. Кто знает, пройди Павел Таланкин такую школу, он, может быть, и не скатился бы до предательства…

В начале этой публикации я не случайно вспомнила о первом советском фильме, получившем «Оскара». На мой взгляд, разница в выборе картин-победителей в первом и втором случае отлично иллюстрирует степень деградации некогда престижного и уважаемого у нас кинофестиваля за прошедшие десятилетия. Теперь он всё больше напоминает соревнования на дальность и смачность плевка в сторону России.

Наталья МАКСИМИШИНА

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

От «Вестей»:

Наша газета много лет выступала за внесение предмета «Начальная военная подготовка» в школьную программу. Наконец это случилось. И то, что эта подготовка поставлена теперь на достойный уровень, можно только приветствовать. И вообще, воспитание патриотизма, то есть любви к своему Отечеству в подрастающем поколении является, на наш взгляд, главной задачей школы и любых других как образовательных, так и общественных институтов.