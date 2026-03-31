ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

31 Марта 2026



Леонид Сергеевич Соболев

(1898–1971)

Леонид Соболев родился 9 июля 1898 года в семье офицера из мелкопоместных дворян. В 1910–1916 годах учился в 3-м Александровском кадетском корпусе, а в мае 1916 года был зачислен в Морской кадетский корпус. Участвовал в Моонзундском сражении и в Ледовом походе Балтийского флота. В 1918–1931 годах служил в Красном флоте в качестве штурмана линейного корабля «Андрей Первозванный» и эскадренного миноносца «Орфей», флагманского штурмана отряда сторожевых кораблей Морской пограничной охраны ОГПУ.

С 1930 года член Литературного отделения Красной армии и флота (ЛОКАФ), с 1931 года – оргсекретарь Ленинградско-Балтийского отделения ЛОКАФ и секретарь журнала «Залп».

В 1934 году Соболев выступал на Первом Всесоюзном съезде советских писателей; получила известность его фраза из этого выступления: «Партия и правительство дали советскому писателю решительно всё. Они отняли у него только одно – право плохо писать». С того же года был членом правления СП СССР. В 1938 году переехал в Москву.

Работал военным корреспондентом во время Советско-финской войны 1939–1940 годов.

В годы Великой Отечественной войны служил корреспондентом газеты «Правда», Совинформбюро и газеты «Красный флот» Главного политического управления Военно-морского флота. Участвовал в обороне Одессы, Севастополя, получил звание капитана 2-го ранга. Позднее, в 1966 году, издал свой военный дневник «Из записных книжек. Одесса. Сентябрь–октябрь 1941 г.». В 1943 году передал Сталинскую премию, присужденную ему за книгу рассказов «Морская душа», в Фонд обороны с просьбой построить на эти средства катер и назвать его «Морская душа», зачислив в 4-й дивизион сторожевых катеров Черноморского флота. В том же году получил звание капитана 1-го ранга.

В 1957–1970 годах – председатель Правления СП РСФСР. Оставаясь всю жизнь беспартийным, настаивал на необходимости партийного руководства Союзом писателей.

Принял активное участие в организованном по указанию ЦК КПСС осуждении Бориса Пастернака. На собрание ленинградских писателей 30 октября 1958 года он был направлен от СП РСФСР для координации и руководства «общественным осуждением» поэта. Главный тезис его выступления на этом собрании был в том, что Пастернак со своим сочинением – это только исполнитель некоего глобального замысла, который направлен против СССР, советской власти и осуществляется загадочными глобальными силами явно заграничного происхождения. Он, в частности, заявил: «Причем он [Пастернак] выбрал время, когда можно выйти с таким произведением (Доктор Живаго. – Прим. ред.), выбрал очень осмотрительно. Что же это – свой городской сумасшедший? Нет, это расчетливый человек, который ведет свою линию, который выбрал свою линию, подобно тому, как человек, открывший вход в крепость, когда часовые отлучились, заснули или запили! Как можно говорить всерьез, что он писатель, когда писатель – это человек, который с народом. Пастернак всегда был вне народа. Не согласен с голосами, которые раздавались здесь и в Москве о том, что мы пережили это дело, а теперь вернемся к нашей работе, давайте перечеркнем это. Это не так просто перечеркнуть. Не хочу вас пугать, но нам надо понимать, что должна принести эта акция, она несет ликующее оживление мюнхенского ревизионизма. Белогвардейские газеты Западного Берлина очень следят за нами. „Голос Америки“ – тоже. Так что об этом надо думать. Опасность не в том, что пойдет этот лай, а эту опасность мы как писатели, как руководители организации должны перед собой увидеть, а увидев, принять некоторые меры».

В 1968 году, в возрасте семидесяти лет, на одном из советских грузовых судов, доставлявших продовольствие во Вьетнам, прошел из Владивостока в Хайфон и обратно.

Будучи председателем СП РСФСР, критически оценивал деятельность Солженицына как «антикоммунистическую суету, за которой может наступить развал и распад великого государства».

Был болен раком желудка, умер 17 февраля 1971 года. Несмотря на завещание, где Соболев просил развеять его прах над морем, по решению Михаила Суслова, члена политбюро ЦК КПСС, главного идеологи страны Советов, был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Впервые выступил в печати в 1926 году с очерком «„Ленин“ в Ревеле». Впоследствии главное место в творчестве Леонида Соболева заняла морская тематика, которой посвящены рассказы 1930-х годов, роман «Капитальный ремонт» (1932 год, новые главы добавлены в 1962 году), сборник фронтовых очерков и рассказов «Морская душа» (1942 год), повесть «Зелёный луч» (1954 год).

Им были написаны литературно-критические и публицистические книги «На главном курсе» (1969 год), «Ветер времени» (1970 год) и другие, киносценарии.

В 1935 году совершил поездку в Среднюю Азию и Казахстан, что создало дополнительную базу для творчества: он внес вклад в перевод с казахского на русский язык эпопеи «Путь Абая» М. О. Ауэзова, вместе с которым в 1941 году он написал трагедию «Абай». Автор труда «Эпос и фольклор казахского народа», статей об Абае, Джамбуле и других казахских писателях.

В память о Леониде Соболеве установлена мемориальная доска на доме в Санкт-Петербурге, где он жил в 1924–1971 годах (ул. Шпалерная, 30).

В память о Леониде Соболеве установлена мемориальная доска на доме в Москве, где он жил и работал с 1955 по 1971 год (Кутузовский проспект, 2/1).

В память о Леониде Соболеве названо океанографическое исследовательское судно проекта 852 и базовый тральщик проекта 1265 Балтийского флота.

Именем Леонида Соболева назван круизный теплоход (проект 302).

Центральная районная библиотека Невского района (Невская ЦБС) с 1971 года носит имя Леонида Соболева.

О писателе можно судить по тому, какие вещи он создал сам и что ценил в произведениях других писателей.

Наиболее ярко творчество Л. Соболева представлено тремя его вещами – романом «Капитальный ремонт», сборником фронтовых очерков и рассказов «Морская душа» и повестью «Зеленый луч», а отношение писателя к собратьям по перу (и, кстати, его самого) прекрасно иллюстрирует отзыв о К. Станюковиче. «Первооткрывательство… Станюковича состоит в том, что он во всей жизненной правде показал то особое и удивительное человеческое существо, которое именуется русским моряком – будь это матрос или адмирал… Станюкович любил образ корабля, легко несущийся по голубой глади океана под ровным, постоянным пассатным ветром, надувающим его многоярусные паруса. Не так ли и литературный талант его, наполнив свои паруса вечным океанским ветром, верным спутником молодости, вышел на безмерные просторы времен, сам не заметив, где перешел он таинственную грань между забвением и бессмертием, подобно тому, как идущий в дальнем плавании корабль не замечает меридианов, пересекаемых им?.. И всё еще идет полным ветром его корабль под белыми парусами, чистыми и незапятнанными, как чиста и незапятнанна была совесть этого примечательного русского писателя. И счастливы будут те из нас, современных морских писателей, чьи книги угонятся в океане времен за этим белоснежным кораблем, несущим на палубе вечно живые образы русских матросов и офицеров».

Будущий писатель-маринист и подвижник русской советской литературы родился в Иркутске в небогатой дворянской семье отставного капитана артиллерии Сергея Филипповича Соболева, участника Русско-турецкой войны (1877–1878), 8(21) июля 1898 года. С детства мальчику была привита любовь к русской литературе, особенно к Пушкину и Гоголю. А еще он бредил романтикой моря. Эти две страсти – литература и море остались у него на всю жизнь.

После переезда в Петербург Леонид учился в Третьем Александровском кадетском корпусе, затем в годы Первой мировой войны в знаменитом Морском училище, старейшем в России. Боевое крещение комендор получил в Моонзундском сражении (1917), где русской эскадрой была разгромлена германская флотская группировка.

В 1918 году Соболев перешел на сторону Красной армии, был участником Ледового похода, кронштадтских событий, в 1928 году был назначен помощником начальника оперативного отдела штаба БФ.

Соболев всегда находил время для чтения и сочинительства. Еще в корпусе Леонид был одним из редакторов рукописного журнала «Родина», в котором помещал свои первые рассказы; в 1926 году он впервые выступил в печати с очерком «Ленин в Ревеле». Написав «в стол» приключенческий роман «Лавина», начинающий прозаик стал публиковать свои рассказы, очерки, пародии, юморески на флотскую тематику в журнале «Краснофлотец», где заведовал отделом сатиры и юмора.

В 1931 году писатель ушел в отставку и посвятил себя литературной работе. Соболев был не только талантливым писателем, но и незаурядным организатором, вследствие чего ему не раз доверяли ответственные в писательском мире посты. Так он стал оргсекретарем Ленинградско-Балтийского отделения Литературного отделения Красной армии и флота (ЛОКАФ).

Прошел год и увидел свет роман писателя «Капитальный ремонт», фабулу которого можно найти в одном из ранних его рассказов «Историческая необходимость». Это произведение – о буднях «острова плавающей стали», линкора «Генералиссимус Суворов-Рымникский», на который в 1914 году прибыл гардемарин Юрий Левитин, «о людях, которые и в страшных условиях не перестали быть людьми».

Действие разворачивается на главной базе русского Балтийского флота в Гельсинфорсе (ныне Хельсинки). Линкор олицетворял собой царскую империю перед неизбежным революционным взрывом, и Левитину предстояло сделать выбор – «с кем быть». Выход романа совпал с важным моментом в жизни страны – с развернутым строительством боевых кораблей и созданием океанского флота.

Книга, опубликованная в московском журнале «Знамя», сделала писателя знаменитым не только в нашей стране, но и за рубежом. «Читательский успех „Капитального ремонта“ был поистине оглушительным… Что же обуславливало столь широкий и долгий читательский успех роману? Ответ бесспорен – морская романтика. Несомненно, это было новым явлением в русской литературе» (С. Семанов). Критика также приняла сочинение на ура.

К 1938 году «Капитальный ремонт» издали 16 раз, перевели на языки народов СССР, выпустили в ряде стран Европы и США. В отечественной литературе, посвященной морякам и морю, эта книга и по сей день лучшая. А еще она «зарядила» несколько поколений юношей на служение морю и подготовила (без преувеличения) блестящие морские кадры, которые проявили себя в годы войны с самой лучшей стороны.

Стоит особо отметить, что сочинения Соболева были любимыми на флоте. Очень часто их издавали карманным форматом – для удобства читателей-моряков.

Соболев принял деятельное участие в подготовке Первого всесоюзного съезда советских писателей, на котором выступил с яркой речью: «Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно – право плохо писать».

Совершив поездку в Среднюю Азию и Казахстан, писатель занялся переводом с казахского на русский язык эпопеи «Путь Абая» М. Ауэзова, в соавторстве с которым в 1941 году он написал трагедию «Абай». Позднее Соболев напечатал свой труд «Эпос и фольклор казахского народа», несколько статей об Абае и Джамбуле.

В 1936 году Соболев участвовал в дальнем учебном походе на подводной лодке Черноморского флота; в 1939 – в боях с белофиннами. Этим событиям посвящены рассказы писателя «Рождение командира», «Валенки», «В камнях» и др.

В годы Великой Отечественной войны Соболев работал военным корреспондентом газеты «Правда», Совинформбюро и Главного политического управления ВМФ. Побывав в центре ожесточенных боев – в Таллине, Одессе, Севастополе, Новороссийске, писатель опубликовал во фронтовых газетах множество очерков, рассказов и корреспонденций («Поединок», «Черная туча», «Батальон четверых», «Воспитание чувств» и др.).

Два месяца Соболев провел в осажденном Севастополе, написав о защитниках города книгу «Морская душа», за которую был удостоен Сталинской премии (1943). Автор обратился с просьбой к Сталину – передать премию на постройку торпедного катера «Морская душа» для моряков Черноморского флота.

«Так Соболев стал „крестным отцом“ дивизиона капитан-лейтенанта Николая Сипягина, который высаживал близ Новороссийска отряд десантников морской пехоты майора Цезаря Куникова, захвативший плацдарм, вошедший в историю как Малая земля».

С этой книгой связан беспрецедентный случай в газетной практике: в «Правде» всю «Морскую душу» перепечатали рядом с сообщением Совинформбюро о начале контрнаступления под Сталинградом.

В 1944 году Соболев создал несколько очерков, посвященных освобождению Крыма и Севастополя: «На торпедных катерах», «Возмездие», «На Южном берегу», «Севастополь» и др. Уже после войны (1954) вышла его повесть «Зеленый луч».

В 1958 году на Первом съезде писателей РСФСР Соболев, как один из организаторов Союза, был избран его председателем. Писатель проделал колоссальную работу, объездив всю Россию и создав региональные писательские организации, что, несомненно, повлияло на приход в литературу новых дарований: А. Вампилова, В. Распутина и др.

В 1962 году к 11 главам «Капитального ремонта» писатель добавил еще 4. Увидели свет также его книги «Свет победы», «Ветер времени», «На главном курсе» и др.

В последние годы Соболев жил в Переделкино. На верхнем этаже дома была построена округлая веранда, похожая на капитанский мостик. Там стоял большой письменный стол. Вдохновительницей трудов Леонида Сергеевича на протяжении многих лет была его жена и «неизменный друг» – Ольга Иоанновна (Ивановна) Михальцева-Соболева, создатель и режиссер литературного театра в Ленинграде.

Заболев раком желудка, Соболев мучился страшными болями, и в 1970 году оставил свой пост. Операция не помогла, и 17 февраля 1971 года Леонид Сергеевич застрелился из охотничьего ружья. Похоронили писателя на Новодевичьем кладбище.

Не станем обсуждать «капитальную» прозу писателя, посмотрим на малую. Откроем «Морскую душу», наугад любой эпизод. Скажем, «Воробьевскую батарею» – о зенитной батарее Героя Советского Союза Воробьева, в последний раз закрывшую собой дорогу к Севастополю.

«Фашисты бросили на нее огромные силы. Самолеты пикировали на батарею один за другим. Дымные высокие столбы разрывов закрывали собой всё расположение батарей. Но когда дым расходился и дождь взлетавших к небу камней опускался на землю – из пламени и пыли вновь протягивались вдоль травы острые, длинные стволы зениток, и снова точные их снаряды разбивали фашистские танки.

Наконец орудия были убиты. Они легли, как отважные воины, – лицом к врагу, вытянув свои стройные изуродованные стволы. Батарея держалась теперь только гранатами и ручным оружием краснофлотцев.

Как дрались там моряки, как ухитрялись они держаться еще несколько часов, уничтожая врагов, что происходило на этом клочке советской земли, остававшемся еще в руках советских людей, – не будем догадываться и выдумывать.

Пусть каждый из нас молча, про себя прочтет три радиограммы, принятые с воробьевской батареи в последний ее день:

„12-03. Нас забрасывают гранатами, много танков, прощайте, товарищи, кончайте победу без нас“.

„13-07. Ведем борьбу за дзоты, только драться некому, все переранены“.

„16-10. Биться некем и нечем, открывайте огонь по компункту, тут много немцев“.

И четыре часа подряд била по командному пункту исторической батареи двенадцатидюймовая морская береговая. И если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю из их раскаленных жерл, посылающих снаряды на головы друзей, братьев, моряков – людей, в которых жила морская душа, высокая и страстная, презирающая смерть во имя победы».

