ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

07 Апреля 2026



Сергей Адамович Колбасьев

(1899–1942)

Сергей Колбасьев родился в Одессе 3 марта 1899 года в семье коллежского асессора Адама Викторовича Колбасьева и уроженки Мальты Элеоноры (Эмили) Петровны Каруани. Во многом благодаря матери Сергей Колбасьев с детства владел английским, французским, немецким и итальянским языками. Сохранился шутливый юбилейный диплом, которым в 1929 году, к своему 30-летию, Сергей Колбасьев наградил свою мать за высококвалифицированные услуги и неустанные труды на благо российской литературы».

Благодаря родителям, с которыми имел возможность путешествовать, Сергей с раннего детства изучал языки: свободно владел английским, французским, немецким, итальянским (впоследствии самостоятельно изучил шведский и фарси). Учился в петербургской гимназии им. Л. Д. Лентовской.

Через год после смерти отца, в 1915 году, по примеру братьев отца и по настоянию дяди Евгения Викторовича Колбасьева, капитана I ранга, автора ряда изобретений для корабельного и подводного флота России, Сергей Колбасьев перешел из шестого класса гимназии в Морской корпус, где обучался до марта 1918 года. Практику проходил в 1917 году на миноносце «Свирепый», участвовал в боевых действиях против турецкого флота. После закрытия корпуса и досрочного выпуска в марте 1918 года был направлен на Северный флот, где служил переводчиком при союзной миссии. Перед интервенцией уехал в Петроград. Воспитанный в либерально-демократических традициях, решительно встал на сторону советской власти.

В составе рабоче-крестьянского Красного флота проходил службу на Балтийском флоте на линкоре «Петропавловск» и артиллеристом на эскадренном миноносце «Москвитянин», на котором 15 октября 1918 года ушел по Мариинской водной системе*** из Петрограда в Астрахань. По май 1919 года служил старшим помощником командира эсминца «Прыткий» в составе Волжско-Каспийской флотилии. С июля 1919 по февраль 1922 года занимал ответственные должности в Азовской военной флотилии. С июля 1920 года служил командиром канонерской лодки «Знамя социализма» и одновременно командиром дивизиона канонерских лодок Азовской флотилии. С февраля 1920 по февраль 1921 года был начальником оперативного отдела эскадры морских сил Черного моря. В феврале 1922 года по ходатайству наркома просвещения А. В. Луначарского Колбасьев был откомандирован для работы в издательстве «Всемирная литература» и уволен в запас.

В 1931–1932 годах Колбасьев проходил стажировку на эсминцах «Калинин» и «Карл Маркс» в качестве штурмана, затем флаг-связиста дивизиона эсминцев. В 1937 году Колбасьеву было присвоено звание интенданта 3-го ранга, что соответствовало званию капитан-лейтенанта в военно-морском флоте.

Дипломатическая работа. Работал переводчиком в советских дипломатических миссиях: в 1923 году в кабульском полпредстве (вернулся на родину из-за конфликта с главой миссии Ф. Ф. Раскольниковым), и в 1923–1928 годах – в торговом представительстве в Хельсинки. Затем там же, в Хельсинки, заведовал экспортом и импортом радиооборудования.

Во время службы на Чёрном море летом 1921 года познакомился с Николаем Гумилевым и решил заняться литературой. Гумилев посвятил ему строки:

Лейтенант, водивший канонерки,

Читал мне на память мои стихи...

Целую ночь над южным морем

Под огнем неприятельских батарей...

(Н. Гумилев. «Мои читатели»)

В 1921 году Колбасьев вернулся в Петроград. Вместе с Н. Тихоновым и К. Вагиновым вступил в литературную группу «Островитяне». В сборнике этой группы опубликовал пять первых стихотворений. По воспоминаниям Исая Рахтанова, именно благодаря Колбасьеву, владевшему английским языком, Николай Тихонов испытал сильное влияние Редьярда Киплинга.

В Ленинграде Колбасьев стал членом «Литературного объединения Красной армии и флота». В журнале «Вокруг света» писатель опубликовал роман-игру «Факультет кругосветного путешествия» (1928), цикл морских рассказов «Поворот все вдруг» (1930), повесть «Салажонок» (1931). Около 1930 года он написал научно-популярную книжку для юношества о радиотехнике, писал очерки о социалистическом строительстве в городе и на селе.

Колбасьев продолжил литературную деятельность, опубликовав книгу «Правила совместного плавания», повести «Арсен Люпен», «Джигит» и «Река». Главной темой произведений писателя была служба на кораблях Красного флота со времен Гражданской войны до первой пятилетки. Совместно с литературным критиком Н. А. Коварским написал сценарий к фильму «Миноносец „Бауман“».

В своих рассказах Колбасьев описывает собственный опыт службы во флоте, уделяя большое внимание техническим подробностям. Его проза – чаще всего автобиографическая – написана живо, но вовсе не плотно, не сжато; Колбасьев любит удивлять неожиданными поворотами сюжета и оживлять повествование прямой речью.

Есть версия, что именно Колбасьевым в 1937 или 1938 году написано известное стихотворение «В час вечерний, в час заката…», которое в советской устной традиции считалось предсмертным стихотворением Николая Гумилева.

С. А. Колбасьев обладал разносторонними интересами, много читал, хорошо знал живопись и музыку, увлекался фотографией, авиа- и судомоделизмом, радиолюбительством. Модели кораблей он начал строить еще в детстве. Лет с десяти построил настоящий флот. Модели надводных и подводных кораблей отличались тщательностью изготовления, вплоть до мелких деталей – якорей, шлюпок, поворотных орудий и такелажа, при том длина одного из самых крупных кораблей – линкора – была около восемнадцати сантиметров. Подаренная дочери собственноручно изготовленная модель яхты (длиной около шестидесяти пяти сантиметров) была пригодна для пусков в Финском заливе, на ней можно было поднимать и спускать паруса. Коллекция моделей погибла во время блокады Ленинграда в 1942 году.

Важное место в жизни С. А. Колбасьева занимало увлечение радио. Он не только собрал собственный проигрыватель для пластинок, которые привозил из зарубежных командировок, и приёмник, отличавшиеся прекрасным качеством звучания, но и совместно с писателем и инженером В. Д. Охотниковым разработал звукозаписывающий аппарат. В этом устройстве для записи звука использовалась склеенная в кольцо кинопленка. Им же было создано оригинальное устройство для воспроизведения изображения, в котором картинка возникала при вращении металлического перфорированного диска. Приемники Колбасьева позволяли принимать из-за рубежа передачи зарождавшегося тогда телевидения. Написал популярные книги для юных радиолюбителей – «Радио – нам» и «Радиокнижка», которая выдержала три издания.

Колбасьев был одним из пропагандистов джазовой музыки в СССР. Он коллекционировал грампластинки, записывал музыку с радиоэфира с помощью рекордеров собственной конструкции, вел радиопередачи о джазе и выступал с лекциями в ленинградских и московских домах культуры. Был консультантом-методистом молодежного джаз-оркестра, опубликовал статью «Jazz» (журнал «Тридцать дней», 1934, № 12). В кинофильме 1983 года «Мы из джаза» отображен образ Колбасьева как ценителя и знатока джаза.

В декабре 1933 года и в 1934 году С. А. Колбасьев дважды был арестован как «сотрудник иностранных разведорганов» Великобритании и Финляндии (дело «Двойник»), но оба раза был освобожден. В ночь на 9 апреля 1937 года был арестован снова. Совместно с писателем М. Е. Зуевым-Ордынцем обвинен по статьям 58-1а (измена Родине) и 58-10 (контрреволюционная агитация) УК РСФСР.

Как и при первых арестах, Колбасьев не признавал себя виновным, но его «контрреволюционность» подтвердили свидетели по делу замредактора журнала «Костер» К. Н. Боголюбов и безработный Д. Г. Стуков. В дни, когда еще шло следствие, в передовой статье журнала «Рабочий и театр» за август 1937 года «бывший офицер Колбасьев» был назван в числе «подонков, оказавшихся агентами фашизма».

Сведения о гибели Колбасьева противоречивы. Ранее считалось, что он был расстрелян 30 октября 1937 года по решению тройки УНКВД по Ленинградской области в соответствии с актом о расстреле 65 осужденных, в котором Колбасьев фигурировал под № 11 (акт подписан 30 октября 1937 года).

Однако согласно учетно-анкетной карточке Колбасьева 21 января 1938 года он убыл из тюрьмы в неясном направлении. По свидетельству очевидца А. А. Вейхера, в феврале 1938 года Колбасьев среди большой группы заключенных замерз на лесоповале в Талнахе. В 1956 году дочь писателя Галина Сергеевна получила справку о смерти отца, где говорилось, что С. А. Колбасьев умер от лимфосаркомы 30 октября 1942 года. Известно, что подобные справки в большинстве случаев фальсифицировались. В течение 20 лет имя С. А. Колбасьева практически не упоминалось в печати. О его смерти стало известно лишь после реабилитации, последовавшей 2 июля 1956 года.

В час вечерний, в час заката

Каравеллою крылатой

Проплывает Петроград...

И горит на рдяном диске

Ангел твой на обелиске,

Словно солнца младший брат.

Я не трушу, я спокоен,

Я – поэт, моряк и воин,

Не поддамся палачу.

Пусть клеймит клеймом позорным –

Знаю, сгустком крови черным

За свободу я плачу.

Но за стих и за отвагу,

За сонеты и за шпагу –

Знаю – город гордый мой

В час вечерний, в час заката

Каравеллою крылатой

Отвезет меня домой.

Еще о Ковбасьеве из Одессы

«Одесская династия: Море и Джаз»

А вы знали, что изобретателем плавучей мины, телефонной связи с водолазами и конструктором подводных лодок был одессит? 15 июня 1862 года в Одессе родился Евгений Викторович Колбасьев (умер 20.11.1918), капитан 1-го ранга, изобретатель. Он создал корабельный и подводный телефоны, придумал способ подводного освещения, разработал оригинальную конструкцию плавучей мины и несколько проектов подводных лодок. А на книгах его племянника, тоже одессита, Сергея Адамовича Колбасьева, воспитывались поколения будущих флотоводцев. Интересный момент: В озорном фильме «Мы из джаза» непризнанному гению советского джаза Косте в минуту черной меланхолии друзья привозят из Питера теоретика этого нового музыкального жанра некоего капитана Колбасьева. Но всё оказывается мистификацией. Так что поколению, не заставшему эпоху рождения джаза, этот эпизод фильма должен показаться веселым вымыслом, а фамилия «Колбасьев», будто нарочно придуманная для комедийного фильма, как и профессия теоретика джаза «капитан».

Но он существовал на самом деле – Сергей Колбасьев, человек настолько разносторонний, что успел побывать и моряком, и изобретателем, и писателем-маринистом, и даже послом в Афганистане и Финляндии. Может быть, такую всеядность объяснит немаловажная деталь: родился этот незаурядный капитан в Одессе. Увлечение джазом у Сергея Колбасьева тоже связано с Одессой, только не одесский джаз на Колбасьева, а он на него оказал существенное влияние. Дело в том, что наш герой, будучи послом в Финляндии, навез из этой северной страны такое количество джазовых грампластинок, влюбившись, как тогда говорили, в «джаз – музыку толстых», что в его квартире практически прописался Леонид Утесов, создатель одесского джаза, и не один, а вместе другими теоретиками и практиками джаза. В общем, дом «музыкального капитана» надолго стал первым советским джаз-клубом.

Да, они были потомственными одесситами! В книге метрических записей одесской Покровской церкви имеется запись о рождении сына Сергея у титулярного советника, православного Адама Викторовича Колбасьева и жены его Эмилии Петровны римско-католического исповедания. Случилось это 3 марта 1899 года по старому стилю. Оказывается, род Колбасьевых имел глубокие одесские корни. Дед писателя, действительный статский советник Виктор Иванович Колбасьев, долгие годы состоял членом Одесской судебной палаты и состоял бы еще дольше, да за свои либеральные взгляды в 1890 году был отставлен от должности.

proza.ru

*** Справка вестей

Мариинская водная система – термин, который означает водный путь в России, соединяющий бассейн Волги с Балтийским морем. Пролегает от Рыбинска до Петербургского морского порта через приладожские каналы. Путь состоит как из природных, так и из искусственных водных путей: р. Шексна – Белое озеро – р. Ковжа – Мариинский канал – р. Вытегра – Онежское озеро – р. Свирь – приладожские каналы – р. Нева.

Идея строительства принадлежала Петру I. В XVIII веке велись изыскания и составлялись проекты строительства.

В январе 1799 года водный путь получил название Марьинский (Мариинский) в честь императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I.

Руководил сооружением системы генерал-инженер Ф. П. Деволант.

Основная часть работ была выполнена в 1808 году, торжественное открытие состоялось 21 июля 1810 года.

В последующие годы система постоянно переустраивалась и совершенствовалась, перекопы в излучинах рек сокращали протяженность пути. Реконструированная в 1959–1964 годах система получила название Волго-Балтийский водный путь им. В. И. Ленина.