Апрельские новеллы в законодательстве России

07 Апреля 2026



В информационно-правовых порталах и официальных источниках федеральных органов законодательной власти страны появились сведения о существенных изменениях нормативных правовых актов, которые коснулись многих сфер жизни населения России в апреле этого года. В этом материале газета «Вести» выбрала самые насущные из них.

Социальная сфера

С первого апреля вырастет размер социальных пенсий, а также проиндексируют выплаты отдельным категориям граждан: военнослужащим, проходившим службу по призыву; участникам Великой Отечественной войны; гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»; летчикам-испытателям и космонавтам; гражданам, пострадавшим при радиационных или техногенных катастрофах, и членам их семей.

Фиксированная выплата для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы будет увеличена вдвое.

Повышение затронет более четырех миллионов человек, в том числе трех с половиной миллионов пенсионеров, получающих социальные пенсии. В бюджете Социального фонда России в 2026 году на эти цели предусмотрено почти сорок четыре миллиарда рублей.

Индексация проходит автоматически, поэтому обращаться в Социальный фонд не нужно.

Финансы и кредитование

С первого апреля вступил в законную силу новый Федеральный закон «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки» (от 31 июля 2025 № 283-ФЗ), который упорядочил деятельность сервисов рассрочки, ввел строгие требования к операторам и дополнительные гарантии для пользователей.

Так, оператор сервиса рассрочки должен иметь минимальный капитал пять миллионов рублей и состоять в реестре, который ведет Банк России.

Важным изменением для пользователей является ограничение срока предоставления рассрочки: с 1 апреля 2026 года он не может быть более шести месяцев, а с 1 апреля 2028 года – более 4 месяцев.

В случае если сумма рассрочки превысит пятьдесят тысяч рублей, оператор будет обязан сообщить сведения о ней в бюро кредитных историй. Новый закон запрещает скрытые комиссии и проценты, а стоимость товара должна быть равна сумме рассрочки. Согласно новым правилам, пользователи вправе в любое время досрочно погасить долг.

Согласно поправкам в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», с первого апреля не допускается начисление процентов, неустойки, штрафов и других мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также дополнительных платежей за оказываемые услуги кредитором заемщику после того, как сумма начисленных процентов достигнет 100% от суммы предоставленного кредита. До внесения изменений этот предел составлял 130%.

Согласно новому Указу Президента Российской Федерации «Об особом порядке вывоза наличной валюты Российской Федерации и аффинированного золота в слитках из Российской Федерации», с первого апреля физическим лицам запрещено вывозить из Российской Федерации в государства-члены Евразийского экономического союза (по состоянию на апрель 2026 года членами ЕАЭС являются: Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. – Прим. ред.) наличные деньги в рублях в размере, эквивалентном 100 тысяч долларов США по курсу ЦБ РФ на дату вывоза.

За исключением случаев, если вывоз наличных денег осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах, при наличии банковских выписок, заверенные кредитной организацией, подтверждающие снятие денег с банковских счетов (вкладов) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вывоз денег.

Данные требования не распространяются на вывоз наличных денег из Российской Федерации кредитными организациями.

Здравоохранение и медицина

Расширился перечень врожденных или наследственных заболеваний в рамках неонатального скрининга (Приказ Минздрава России от 19 декабря 2025 г. № 745н).

Поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» коснулись закрепления нового статуса за медицинским учреждением – национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ).

Теперь такой особенный статус может быть присвоен не только федеральным, но и региональным клиникам, которые занимаются медицинской деятельностью и научными исследованиями, а также соответствуют ряду критериев, утверждённых Правительством Российской Федерации.

Такие центры будут внедрять современные методы профилактики, диагностики и лечения болезней, развивать инновации в медицине, а также проводить научные исследования.

Государственный контроль за тарифами ЖКХ

3 апреля 2026 года в законную силу вступили поправки в федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законы Российской Федерации.

Ключевое изменение коснулось полномочий Федеральной антимонопольной службы России по контролю над реализацией региональными тарифными органами действующего законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике и теплоснабжении. Закон был разработан для стабилизации ситуации с тарифным регулированием в субъектах РФ и оперативного устранения нарушений в этой сфере, фиксируемых федеральными контролирующими органами.

Поправки предусмотрели новый специальный механизм, позволяющий ФАС самостоятельно пересматривать предельные (минимальные и максимальные) уровни цен на розничных рынках для приведения тарифов, установленных органами регулирования, в соответствие с законодательством.

Важно, что для приведения тарифов в соответствие с решением ФАС региону отводится четкий срок – один месяц.

Одновременно с поправками в области государственного контроля за тарифами ЖКХ в законную силу вступили поправки в КоАП РФ, согласно которым усилена административная ответственность для руководства тарифных органов за невыполнение соответствующих предписаний ФАС.

Теперь неоднократное (три и более раза в течение года) невыполнение должностным лицом исполнительного органа субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в установленный срок законного предписания повлечет дисквалификацию на срок до 3 лет.

Продукты питания

С 1 апреля 2026 года начал действовать новый государственный стандарт для белого хлеба из пшеничной муки, который заменил советский стандарт 1986 года.

Документ поменял требования к форме, весу и условиям реализации продукции. Из стандарта убрали рекомендацию о продаже хлеба в течение 24 часов после выпечки. При этом срок хранения на хлебозаводе до отправки в магазины остался прежним – не более десяти часов. Однако сроки реализации в рознице магазины будут устанавливать самостоятельно – на основе данных от производителей.

Также смягчили требования к внешнему виду и весу. Теперь допускается подовый хлеб овальной формы, а минимальный вес буханки больше не ограничен 500 граммами – можно выпускать и более легкие изделия – от 350 граммов по согласованию с заказчиком.

Для производства белого хлеба по-прежнему можно использовать пшеничную муку высшего, первого и второго сортов, дрожжи, соль, воду и сахар. Дополнительно разрешены пищевые добавки, антиокислители и ферментные препараты, а также возможность разрабатывать и утверждать собственные технические условия производства хлеба.

6.Выгул собак

С первого апреля 2026 году в законную силу вступил приказ Росстандарта ГОСТ Р «Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак. Общие требования к типологии, проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками». В нем впервые вводятся определения понятий «инфраструктура для владельцев собак», «игровая площадка для собак», «маршрут для прогулок с собаками». Стандарт предназначен для применения органами местного самоуправления при разработке ими правил благоустройства территорий общего пользования муниципальных образований (инфраструктурных решений) в рамках реализуемых полномочий.

ГОСТ разделил площадки на несколько типов: прогулочные; игровые; дрессировочные; гигиенические.

Для городов с населением от 10 000 до 100 000 человек вводят минимальные требования по количеству площадок. Должна быть как минимум одна дрессировочная зона на каждые 10 000 жителей.

Игровая зона должна занимать не менее 200 квадратных метров, а дрессировочная – от 1500 квадратных метров. При этом все площадки обязаны быть огорожены: минимальная высота ограждения – два метра.

К оснащению тоже появляются четкие требования. Площадки должны: иметь безопасное покрытие; быть оборудованы урнами и средствами для уборки отходов; включать навигацию, чтобы было понятно, где какая зона; учитывать потребности маломобильных людей.

Завершение декларационной кампании по НДФЛ за 2025 год

В данном разделе нет особенных изменений, как и прежде, декларацию о доходах, полученных в прошлом году, необходимо представить до 30 апреля 2026 года. Отчитаться нужно тем налогоплательщикам, кто в 2025 году:

продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения (три года после дарения и пять лет после регистрации сделки);

получил дорогостоящие подарки не от близких родственников;

выиграл в лотерею;

сдавал имущество в аренду;

получал доход от зарубежных источников и др.

Кроме того, подать декларацию должны индивидуальные предприниматели, частнопрактикующие адвокаты, нотариусы, а также те налогоплательщики, у которых при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом ФНС России.

Оплатить налог нужно до 15 июля 2026 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты налогоплательщика могут оштрафовать и начислить пени.

Изменение с 1 апреля коснулись особенностей принудительного исполнения решений налогового органа о взыскании задолженности по налогам. Ранее, с 1 ноября, в России внедрили внесудебный порядок взыскания с граждан задолженности по налогам, а с 1 апреля поправки в Федеральный закон об исполнительном производстве установили, что, если у должника закончились деньги на счетах, а задолженность по налогам осталась, погашение будет происходить за счет любого другого имущества.

Исключение составляет имущество, предназначенное для повседневного личного пользования физическим лицом и членами его семьи.

Варвара ВОЗНЕСЕНСКАЯ