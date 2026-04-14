ВОПРОС – ОТВЕТ

14 Апреля 2026



Холодный апрель с его затяжными снегопадами, сильными ветрами и потоками ледяной воды на улицах совпал с досрочной отставкой мэра ПКГО: он покинул пост, отработав на нем чуть менее полутора лет. С чего начнет работу новый руководитель мэрии, как город будет готовиться к майским праздникам, где и как идет ямочный ремонт дорожного полотна, что ждет детский парк «Электрон» – на эти и другие вопросы, волнующие читателей, отвечает сегодня наша традиционная рубрика «Вопрос – ответ».

– Кто возглавил город после ухода в отставку бывшего мэра? Иван Петренко, г. Петропавловск-Камчатский.

– С 7 апреля 2026 года временно исполняющим полномочия главы Петропавловска-Камчатского назначен Андрей Воровский в связи с отставкой Евгения Беляева.

Свою трудовую деятельность Андрей Викторович Воровский начал в 1991 году. После окончания Петропавловск-Камчатского мореходного училища он работал на разных рыбодобывающих предприятиях Камчатской области. С 2003 по 2006 годы был индивидуальным предпринимателем. Затем в течение года работал техническим директором МУП «Северо-Восточное», а с 2007 по 2012 год трудился главным инженером в ООО «Восток-Сервис».

С 2013 года в течение трех лет Андрей Воровский возглавлял МКУ «Управление благоустройства г. Петропавловска-Камчатского». В 2016 году был назначен заместителем председателя Городской Думы ПКГО и возглавил там Комитет по бюджету и экономике. С 2017 по 2022 год был председателем Комитета Городской Думы по местному самоуправлению и социальной политике.

С 2023 по январь 2026 года Андрей Воровский являлся главой Соболевского муниципального района.

С 26 января 2026 года он был назначен на должность первого заместителя главы администрации ПКГО.

Андрей Воровский является региональным координатором партийного проекта ЕР «Городская среда». Входит в Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов. Член Федерации хоккея Камчатского края.

С 2011 года участвовал в работах по выполнению и реализации проектов реконструкции стадионов образовательных школ № 42, 33, 45, 43, 39, 24, 20, 30.

Постоянно занимается работой по привлечению общественности к вопросам чистоты, благоустройства и экологии территории городского округа. Совместно с депутатами Городской Думы ПКГО, Соболевского муниципального района, молодежными, общественными организациями работал над инициацией и реализацией проектов современных адаптированных детских и спортивных площадок для игровых видов спорта, проектированием рекреационных зон и экологических парков на территории Камчатского края.

– C чего новый глава Петропавловска решил начать свою работу по наведению порядка в городе? Ирина Рябова, г. Петропавловск-Камчатский.

– 7 апреля в администрации ПКГО прошло совещание под руководством временно исполняющего полномочия главы города Андрея Воровского. На нем он перечислил первоочередные задачи перед своими коллегами.

«С учетом ранней весны это, конечно же, уборка города, субботники, подготовка к майским мероприятиям, вывоз мусора, который скопился за зиму, уборка песка, ремонт остановочных павильонов. Необходимо уделить внимание общественным территориям, паркам и скверам, провести уборку, отремонтировать какие-то объекты, чтобы жители могли комфортно проводить там время. С детских площадок сходит снег, и начинается обследование на предмет состояния их элементов, чтобы определиться с объемом предстоящего ремонта. Достаточно большие задачи поставлены перед Контрольным управлением по работе с управляющими компаниями и предпринимателями, торговыми точками в части приведения в порядок территорий после зимы», – сказал врип главы города.

Кроме того, по словам Воровского, предстоит работа по предоставлению помещений нежилого фонда под предпринимательскую деятельность как меры, направленной на снижение количества нестационарных торговых объектов на территории округа и повышения доходной части бюджета.

– До майских праздников осталось меньше месяца. Когда будут проводить весенние субботники? Ольга Михальчук, г. Петропавловск-Камчатский.

– В администрации ПКГО сообщили, что общегородские субботники будут проходить каждую пятницу до конца мая текущего года. Информация о местах и времени проведения субботников будет размещена на официальных ресурсах администрации города.

Первый городской субботник состоялся 3 апреля – приводили в порядок набережную, территорию вокруг Култучного озера, сквер Свободы и другие общественные пространства. Активное участие в уборке приняли городские службы, трудовые коллективы, представители бизнеса, управляющие компании и ТСЖ, учебные организации и просто неравнодушные жители.

10 апреля прошел второй субботник. Наводили чистоту на площади им. В. И. Ленина, на набережной по Озерновской косе, в сквере Свободы, на Аллее флота, в сквере у Дома быта, у памятника Т-34, в сквере «Зеркальный» и на тротуаре улицы Владивостокской.

– Кто ведет ямочный ремонт в городе и где проходят работы? Также интересно узнать, что это за ремонт, если по дорогам всё время бежит вода? Владимир Тимошенко, г. Петропавловск-Камчатский.

– О работах по устранению дефектов дорожного полотна в городской мэрии сообщили в конце марта. Ямочный ремонт ведут подрядные организации ГУП КК «ДРСУ» и ООО «Тепловодхоз».

«Достаточно много ям появилось на проезде от 8-го до 6-го километров, возле ЦУМа, на Дачной, на Океанской, возле ФОКа “Звёздный”. Бригады работают в районе улицы Зеркальной, возле ЦУМа, в районе Дачной. Дальше работы планируются в районе Океанской, ФОКов “Звёздный” и “Водник” – их будут вести преимущественно ночью, чтобы не тормозить движение транспорта. В условиях активного таяния снега и заполнения ям водой заливку бетоном для временного устранения глубоких дефектов проводить не рекомендуется; поскольку бетон требует тщательной подготовки основания, а наличие воды в яме существенно осложняет процесс и снижает качество ремонта. В этой связи мы применяем литой асфальт. Он позволяет работать даже при влаге, так как он выпаривает её остатки и обеспечивает надежное, водонепроницаемое покрытие», – сказал первый заместитель главы города Андрей Воровский (теперь временно исполняет полномочия главы города).

«Сейчас дорожные службы проводят подготовительные работы к ямочному ремонту. В условиях повышенной влажности применяется временная мера: покрытие просушивается, ямы очищаются и обрабатываются битумом, после чего они закрываются. Это позволяет обеспечить необходимое сцепление и повысить безопасность движения. Понимаем, что из-за погодных условий полноценный ремонт пока невозможен. Поэтому задача на данном этапе – минимизировать риски для автомобилистов, чтобы предотвратить возможные повреждения колес. В течение ближайших недель планируется переход к полноценному ямочному ремонту с использованием асфальта заводского производства и специализированной техники, когда дорожное покрытие будет готово к качественным работам», – отметил представитель ООО «Тепловодхоз» Илларион Чеботарь.

В мэрии перечислили объекты срочного ямочного ремонта: проспект Победы, колодцы (от 8-го км до бассейна); остановка «Карла Маркса» – остановка «ЦУМ» (на пешеходном переходе); улица Дачная – участок напротив проспекта Рыбаков у домов № 2 и № 10; развилка – поворот с улицы Войцешека на Сероглазку; перекресток дороги от колхоза имени Ленина к улице Космонавтов; 4–5-й км вокруг люков ливневой канализации; перекресток у ФОКа «Звёздный»; участок дороги по улице Звёздной до федеральной трассы; поворот с улицы Ленинской на улицу Советскую; остановка «Красная сопка»; остановка «Океанская»; ФОК «Водник» – магазин «Стройматериалы».

В мэрии уточнили, что литой асфальт – это горячая асфальтобетонная смесь с повышенным содержанием битума, которая при укладке имеет жидкую консистенцию. Её главная особенность – она не требует уплотнения катками. Смесь заливается в подготовленную карту ремонта и сама, остывая, набирает необходимую прочность.

– Живу рядом с единственным в нашем городе детским парком «Электрон». Там убрали все аттракционы, но обновили дорожки и поставили новые скамейки с урнами. Будут ли этим летом там делать что-то еще? Елена Волошина, г. Петропавловск-Камчатский.

– Новый (второй) этап благоустройства парка «Электрон» запланирован осенью 2026 года в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Горожанам пообещали, что для малышей от 3 до 7 лет там построят площадку «Вулкан», а для детей старше 7 лет комплекс «Дракон». Обе зоны будут оборудованы небольшими скалодромами, каруселями и качелями-балансирами.

Кроме того, планируют создать веревочный парк с тремя трассами разного уровня сложности, спроектированные так, чтобы посетители могли безопасно проводить время без специального снаряжения и инструктора.

В северной части парка обещают обустроить арт-галерею для молодежи, где летом можно проводить выставки, а зимой устраивать новогоднюю фотозону со световыми фигурами.

Для посетителей в парке установят индивидуальные и круговые качели. После завершения строительно-монтажных работ запланировано комплексное озеленение. Подрядчик для выполнения работ будет определен в апреле.

В мэрии напомнили, что благоустройство парка «Электрон» разбито на несколько этапов. В 2025 году в рамках первого этапа были обустроены пешеходные дорожки из бетонной брусчатки, установлены лавочки, урны, современные опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Развитие территории продолжится и в 2027 году.

– Какие организации обязаны проводить массовое уничтожение крыс и мышей в городе и когда это сделают в нашем городе? Мария Соколова, Петропавловск-Камчатский.

– По информации городской администрации, плановые мероприятия по сплошной дератизации (уничтожению грызунов на большой территории или в большом количестве объектов одновременно) проводят управляющие компании, ТСЖ, организации всех форм собственности. В Петропавловске-Камчатском в этом году дератизация началась с 1 апреля и продлится до конца месяца. Горожан просят соблюдать меры предосторожности, следить за домашними питомцами при их выгуле, особенно вблизи площадок для сбора мусора.

В администрации отметили, что мероприятия проводятся в соответствии с ФЗ от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», пунктом 88 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

– Медведи начинают выходить из спячки: какие меры для безопасности людей принимают в администрации? Полина Мирина, Петропавловск-Камчатский.

– Плановая работа для заблаговременного предупреждения возможных выходов бурых медведей в населенные пункты Камчатки началась с 10 апреля. Появление хищников в жилых зонах пока не фиксировалось. Как сообщил заместитель председателя Правительства Камчатского края Дмитрий Шипицын, 7 и 8 мая министерство лесного и охотничьего хозяйства совместно с охотопользователями проведет вертолетные облеты территорий вокруг Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. Это позволит своевременно оценить ситуацию и принять меры по регулированию численности медведей. Кроме того, в третьей декаде апреля запланированы масштабные межведомственные учения с участием МЧС, правоохранительных органов и муниципалитетов.

Для оперативного реагирования в крае успешно функционирует система связи через службу «112». К работе привлекаются сотрудники МВД, Росгвардии и волонтеры.

По словам Дмитрия Шипицына, в этом году в Петропавловск-Камчатском городском округе добровольцев и волонтеров будет привлечено больше. Особое внимание будет уделено ликвидации несанкционированных свалок биологических отходов, которые являются главной кормовой базой, привлекающей диких животных к жилым зонам.

Дополним, что массовый выход бурых медведей из берлог на Камчатке начинается к середине апреля, но одиночные взрослые особи появляются уже в марте. В этом году первыми заметили проснувшегося от зимней спячки медведя сотрудники Кроноцкого заповедника: встреча произошла 3 апреля на берегу бухты Ольга во время осмотра территории.

Ответы подготовила Наталья Максимишина по материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

