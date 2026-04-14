Первый навсегда

14 Апреля 2026



Советский (российский) космонавт Юрий Гагарин – полет сквозь вечность

12 апреля 2026 года исполнилось 65 лет со дня первого полета человека в космос, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.04.1962 года 12 апреля был официально объявлен Днем космонавтики. Идея учредить праздник принадлежала второму советскому космонавту Герману Титову. В 1968 году на конференции Международной авиационной федерации (FAI) 12 апреля был установлен как Всемирный день авиации и космонавтики. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. После распада СССР в 1991 году это дата осталась в календаре памятных дат России, но по-прежнему остается поистине народным и любимым праздником, связанным с героическим подвигом удивительного человека, чья лучезарная улыбка и знаменитая фраза «Поехали» живут в наших сердцах до сих пор.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (ныне – Гагаринский район Смоленской области). Его отец, Алексей Иванович Гагарин, был плотником. Мать, Анна Тимофеевна Матвеева, работала на молочной ферме. В семье Гагариных было три сына и дочь. Юрий был третьим по старшинству.

1 сентября 1941 года мальчик пошел в школу, но 12 октября деревня оказалась в оккупации, и его учеба прервалась. Семью с детьми немцы выгнали на улицу, а в их доме устроили мастерскую. Семья была вынуждена жить в землянке. В 1943 году старшего брата Валентина и сестру Зою немцы угнали в плен, однако они сумели сбежать и через несколько лет смогли вернуться домой. По воспоминаниям односельчан, маленький Гагарин и его друзья вредили немцам, они разбрасывали по дорогам старые гвозди, битые бутылки, в выхлопные трубы машин заталкивали камни, куски глины. Именно в страшные годы войны будущий космонавт стал грезить небом. Тогда он впервые увидел советские самолеты, которые пролетали над деревней и бомбили немцев. Маленького Юру не страшила смерть, сам он верил, что именно так нужно жить и умирать, защищая Родину.

После освобождения села школа возобновила работу, и Гагарин вновь сел за парту, но в конце 1945 года семья переехала в Гжатск. В мае 1949 года Юра окончил шестой класс Гжатской средней школы и благодаря помощи дяди, Савелия Ивановича Гагарина, Юрию удалось поступить в Люберецкое ремесленное училище, где он стал участвовать в художественной самодеятельности, он играл в духовом оркестре на трубе. Училище он окончил с отличием и получил специальность «формовщик-литейщик».

Затем была учеба в Саратовском индустриальном техникуме, а в 1954 году Юрий пришел в Саратовский аэроклуб ДОСААФ. За год он выполнил 196 полетов, налетав 42 часа 23 минуты.

27 октября 1955 года Гагарин был призван в Советскую армию и направлен в город Оренбург (в то время город Чкалов) в 1-е военное авиационное училище летчиков имени Климента Ефремовича Ворошилова. В период учебы Гагарин осваивал новый реактивный истребитель МиГ-15бис и был назначен помощником командира взвода.

В этом же году Юрий Алексеевич познакомился со своей будущей супругой Валентиной Горячевой. Симпатичная девушка приглянулась молодому летчику на танцах в клубе авиационного училища, но Валентине невысокий паренек с «большой головой, коротким ежиком волос и торчащими ушами» совсем не понравился. Однако Гагарин обладал редкой чертой – в любой компании он сразу становился своим и мог с первой встречи расположить к себе любого человека. Валентина не стала исключением, молодые люди начали общаться, а спустя два года Юрий предложил избраннице стать его женой, девушка ответила согласием.

Спустя два месяца после свадьбы Юрий окончил училище и получил распределение на службу в Мурманскую область. Валентина тогда еще училась в медицинском училище, поэтому поехать с мужем не могла. На протяжении почти двух лет супруги жили в разных местах, безумно скучали друг без друга. Гагарин писал трогательные письма жене.

После получения диплома семья воссоединилась, Валентина приехала в Мурманск и вскоре родила первую дочь Елену.

Служба Гагарина в Луостари Мурманской области проходила в 769-м истребительном авиационном полку и 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота, вооруженной самолетами МиГ-15бис. К октябрю 1959 года он налетал в общей сложности 265 часов, имел квалификацию «Военный летчик 3-го класса» и воинское звание «старший лейтенант».

В конце 1959 года Юрий Алексеевич узнал о наборе летчиков «для испытания новой летной техники», при этом изначально ему не сообщали, что речь идет о подготовке будущих космонавтов. Он написал соответствующий рапорт и после предварительного отбора был приглашен в Москву для прохождения всестороннего медицинского обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале.

Кроме Гагарина, на первый полет в космос было еще 20 претендентов, впоследствии их назвали Первым отрядом космонавтов СССР. Кандидаты набирались среди военных летчиков-истребителей по решению Сергея Павловича Королёва, (советского ученого, конструкта ракетно-космических систем, академика Академии наук СССР (с 1958 года), дважды Героя Социалистического Труда, одного из ключевых фигур в освоении космоса, основоположника практической космонавтики), считавшего, что такие летчики уже имеют опыт перегрузок, стрессовых ситуаций и перепадов давления.

Из двадцати претендентов отобрали шестерых, ими стали: Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович и Валерий Быковский. В период с декабря 1960 года по январь 1961 года шестеро кандидатов в космонавты готовились к первому полету в космос в городе Жуковском.

После прохождения изнурительных экзаменов 23 марта 1961 года командиром отряда был назначен Юрий Гагарин. К тому времени он дважды стал отцом, 7 марта 1961 года в семье появилась вторая дочь Галина.

Старт корабля «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту был произведен 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур. Позывным Гагарина во время полета стал «Кедр». В самом начале подъема ракеты Гагарин произнес фразу, которая на сегодняшний день уже успела стать крылатой: «Поехали!»

На орбите Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях. В иллюминатор он смотрел на Землю с её облачностью, горами, лесами, реками, морями, видел небо и Солнце, другие звезды во время полета в тени Земли. Он проводил простые эксперименты: пил, ел и делал записи карандашом, который постоянно «уплывал», от чего Гагарин сделал вывод, что карандаши и прочие предметы в космосе лучше привязывать. Все свои ощущения и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон.

Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:53 на 106-й минуте корабль завершил свой полет. В 2011 году рассекретили значительную часть документов, часть из которых была опубликована в двухтомнике «Первый пилотируемый полет», изданном к юбилею Федеральным Космическим Агентством. В издании содержится множество документов, прошедших цензуру. В частности, опубликован документ о рекорде Гагарина с указанием 108 минут и стенограммы поздравлений, где тоже указано 108 минут. Но в документе из ОКБ-1 опубликованы настоящие данные: посадка пилота в 10:53 при старте в 9:06:05, итого полет составил 106 минут.

Завершающий этап полета прошел с отклонениями от расчета. Расчетный район приземления спускаемого аппарата находился в Хвалынском районе Саратовской области, однако фактически космонавт оказался примерно в 180 км от него – в Энгельсском районе, близ села Смеловка. Сам Гагарин после катапультирования спускался отдельно на парашюте. Первыми его увидели жена лесника и её внучка. Гагарин сказал им, что он советский человек и прилетел из космоса. К месту приземления прибыли военные из ближайшего ракетного дивизиона. По просьбе космонавта на месте оставили охрану спускаемого аппарата, катапультного кресла и парашюта, а самого Гагарина отвезли в военный городок. Связь с Москвой установить сразу не удалось, поэтому первый доклад после посадки был передан в штаб Приволжского военного округа.

В тот же день указами Президиума Верховного Совета СССР ему были присвоены звание «Летчик-космонавт СССР» и звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

С того момента Гагарин стал супергероем планеты, чью жизнь заполнили путешествия по миру и пропаганда советских достижений, встречи с государственными лидерами и простыми рабочими, выступления на телевидении, участия в митингах.

В рамках зарубежных визитов в течение трех лет он посетил около тридцати стран, в том числе Чехословакию, Финляндию, Англию, Болгарию, Египет, Финляндию, Великобританию, Польшу, Кубу, Бразилию, Канаду, Исландию, Венгрию, Индию, Цейлон (ныне Шри-Ланка), Афганистан и Францию. В космос Юрий Гагарин полетел старшим лейтенантом, а вернулся майором.

В 1962 году ему было присвоено звание подполковника, в 1963 году – полковника. В декабре 1963 года он был назначен заместителем начальника центра по летно-космической подготовке и начальником отдела по летно-космической подготовке. С марта 1964 года – начальником 3-го отдела, старшим инструктором-космонавтом и заместителем начальника ЦПК ВВС. С марта 1966 года он был заместителем начальника центра по летно-космической подготовке и старшим инструктором-космонавтом. Параллельно Гагарин учился в Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского, которую окончил 2 марта 1968 года с отличием по специальности «пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним» с присвоением квалификации «летчик-космонавт-инженер».

После окончания академии Гагарин возобновил летную практику. 13 марта он снова поднялся в небо и в течение последующих двух недель выполнил 18 полетов на учебно-тренировочном самолете, восстанавливая пилотажные навыки.

Одновременно Гагарин вел общественно-политическую работу. Он был депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК ВЛКСМ, первым президентом Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы и почетным членом Международной академии астронавтики.

27 марта 1968 года в 10.18 Юрий Гагарин начал выполнять тренировочный полет на учебно-тренировочном истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным. На момент взлета условия видимости были нормальными, а высота нижней границы облаков составляла 900 м над земной поверхностью, что тоже является допустимой. Выполнение задания в пилотажной зоне должно было занять не менее 20 минут, но уже в 10:30 Гагарин сообщил на землю об окончании задания, запросил разрешения развернуться и лететь на базу. После этого «625-й» – позывной Гагарина – больше на связь не выходил. Спустя три часа поисков удалось обнаружить обломки самолета и фрагменты тел Серегина и Гагарина, опознанные родственниками и сослуживцами.

Для расследования причин катастрофы была создана Государственная комиссия. Отчет составил 29 томов и был засекречен; его детали до последнего времени были известны только из статей и интервью отдельных её членов. Суть выводов комиссии была такой: экипаж из-за изменившейся в полете воздушной обстановки совершил резкий маневр, вышел из облачного слоя и попал в плоский штопор, пикируя практически вертикально. Несмотря на попытки летчиков вывести машину в горизонтальный полет, самолет столкнулся с землей, и экипаж погиб. В ходе расследования отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Среди сослуживцев ходили слухи, что пилоты были пьяны, но по результатам химического анализа останков и крови летчиков алкоголь и иные химические вещества обнаружены не были. Разбившийся истребитель бортовых самописцев не имел. Почему экипаж прервал программу досрочно, доподлинно неизвестно до сих пор.

После гибели Гагарина в СССР объявили общенациональный траур, впервые не связанный со смертью действующего главы государства. Прощание прошло в Центральном доме Советской армии. Урны с прахом Юрия Гагарина и Владимира Серегина покоятся в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Жена Юрия Гагарина Валентина Ивановна больше не вышла замуж и посвятила всю свою жизнь воспитанию детей. Работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами и до пенсии трудилась в Медицинском управлении Звездного городка. Она умерла 17 марта 2020 года в своей маленькой квартире в Звездном городке, которую семья получила в 1961 году. Женщина никогда не общалась с журналистами, единственным её публичным воспоминанием о муже стала книга «108 минут и вся жизнь», в которой она рассказала о любимом супруге.

Старшая дочь Елена все детство провела в Звездном городке, там окончила среднюю школу, занималась плаванием и игрой на фортепиано. После школы она поступила на исторический факультет МГУ, который окончила в 1981 году по специальности «искусствовед». Больше двадцати лет Елена Юрьевна была научным сотрудником Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, защитила диссертацию и получила ученую степень кандидата искусствоведения. В 2001 году её назначили директором музея «Московский Кремль», где она работает до сих пор. Елена Юрьевна является Почетным членом Российской академии художеств, включена в состав Геральдического совета при Президенте Российской Федерации

В браке с первым супругом оператором Элизмаром Караваевым в 1987 году у Елены Юрьевны родилась дочь Катя. Она пошла по стопам мамы и тоже окончила исторический факультет МГУ. Некоторое время она работала в музее Кремля, но в 2011 году вышла замуж за дипломата Павла Внукова и уехала вместе с ним в Лондон.

Младшей дочери Галине досталась тяга к точным наукам. После окончания школы она поступила в институт народного хозяйства имени Плеханова, после получения диплома осталась там работать. В 2014 году она получила докторскую степень и стала профессором. Сейчас Галина заведует кафедрой и преподает студентам курс лекций «Экономика Европейского союза». Она замужем за Константином Кондратчиком, главным внештатным детским гематологом Минздрава России, заведующим отделением онкологии и гематологии Морозовской больницы. В браке у них родился сын Юра, он окончил МГУ, защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. Внук космонавта работает генеральным директором Хабаровского аэропорта и с 2024 года является депутатом Законодательной думы Хабаровского края VIII созыва от партии «Новые люди».

По данным из досье ТАСС, по состоянию на 12 апреля 2026 года за всю историю пилотируемых полетов в космосе побывало 645 человек (включая непрофессиональных космонавтов и астронавтов, а также космических туристов) из 43 стран мира, из них – 82 женщины из 13 государств. Первое место занимают США (372 человек), второе – СССР/Россия (140), третье – Китай (28). Кроме того, орбитальные полеты совершили 14 представителей Японии, 13 – Германии (включая ГДР), 12 – Канады, 11 – Франции, 8 – Италии, 3 – Саудовской Аравии. А также по два представителя Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Израиля, Индии, Нидерландов, ОАЭ, Польши и Швеции, по одному представителю Австралии, Австрии, Афганистана, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Дании, Испании, Казахстана, Республики Корея, Кубы, Малайзии, Мальты, Мексики, Монголии, Норвегии, Румынии, Сирии, Словакии, Турции, Украины, Чехословакии, Швейцарии и ЮАР.

За это время было много открытий и новых рекордов, однако Юрий Гагарин навсегда останется ПЕРВЫМ на планете Земля, совершившим ПЕРВЫЙ полет человека в космос!

Соб. инф.