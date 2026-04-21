ВЕЛИКИЕ ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА

21 Апреля 2026

Владимир Осипович Богомолов

(1924–2003)

Владимир Осипович (Иосифович) Богомолов – советский писатель, родился 3 июля 1924 года в Московской губернии. В 1938 году окончил семь классов средней школы № 71 КиОНО г. Москвы (5-й и 6-й классы окончил в школе № 62 ФрОНО), бросил школу (экзамены за 8-й класс сдал экстерном уже в Севастополе) и в июле 1939 года уехал работать счетоводом, моряком, помощником моториста в селах Туак, Куру-Узень в Азово-Черноморском «Рыбтресте» Алуштинского и Ялтинского районов Крыма для оказания помощи семье. В мае 1941 года вернулся в Москву, с началом Великой Отечественной войны пошел добровольцем в Московский противопожарный полк МПВО в Филях. Подав заявление добровольцем, в период с июля по октябрь становится курсантом полковой школы младших командиров одной из воздушно-десантных бригад, о чем, согласно нескольким публикациям, имеется послевоенная запись в удостоверении личности офицера запаса Владимира Богомолова. В конце октября-ноябре 1941 года попал на Калининский фронт под Москвой (фронт был образован 17 октября) в качестве курсанта. С ноября 1941 по апрель 1942 годов – командир отделения разведки одной из воздушно-десантных бригад. Был тяжело ранен в апреле 1942 года, попал в госпиталь в Ташкенте и затем в Бугульме (по месту эвакуации его семьи).

В заключении военно-врачебной комиссии сказано, что Владимиру Богомолову был предоставлен отпуск на долечивание после тяжелого ранения и контузии в апреле 1942 года и длительное пребывание в госпиталях Ташкента и Бугульмы.

По поводу мотивов принятия решения уйти на фронт добровольцем Владимир Богомолов сказал следующее: «…для нашего поколения было неестественным, диким, непонятным всякое иное решение и поведение» (жур. Москва, 5-8, 1975, стр. 189). Писатель вспоминал: «Повторно попал в армию на основании наряда Штаба округа за № ОМ/Х/2750 oт 06.05.1943 15 июня 1943 года по призыву Акташским РВК Татарской АССР. 22 июня 1943 года направлен старшим команды, имея ВУС 123 (нестроевая служба), в Ижевск Удмуртской АССР, в Ленинградское Краснознаменное артиллерийско-техническое училище (ЛКАТУ), выпускавшее младших воентехников-лейтенантов и располагавшееся в Ижевске до 1944 года. На момент призыва – кандидат в члены ВКП(б) – 18 (19) лет. С конца 1943 года в войсковой разведке. Форсировал Днепр. В период конца 1943 – начала 1944 годов участвовал в составе одного из подразделений танковой бригады в Кировоградской наступательной операции. В боях под Кировоградом 12 января 1944 года ранен вторично, лежал в госпитале. Затем направлен в 15-й запасной стрелковый полк, Сталинград».

12 февраля 1944 года ему присвоено звание старшины. Далее, по данным ЦАМО, на 10.03.1944 из 50-го ЗСП в звании гвардии старший сержант 28.04.1944 (12.02.44 – старшина, 28.04.44 – гвардии старший сержант). Участвовал в освобождении Белоруссии, города Гродно, предположительно в составе 95-й СД 3-го формирования. После освобождения Минска до сентября 1944 года перешел в подчинение Разведуправления/Управления контрразведки Штаба 3-го Белорусского фронта и соединениях 2-го Белорусских фронтов, награжден орденом Отечественной войны I степени за бои июня-июля 1944 года по освобождению Белоруссии.

В сентябре 1944 года перешел из войсковой разведки в органы военной контрразведки, Главное управление контрразведки «Смерш» Наркомата Обороны СССР. Форсировал Вислу. Участвовал в освобождении Польши, в боевых действиях в Восточной Пруссии и Германии, видимо, в составе 8-го гвардейского механизированного Прикарпатско-Берлинского Краснознаменного ордена Суворова корпуса. 2 мая 1945 года встретил в Берлине.

Заканчивал войну в Германии, но затем была японская, и он повоевал еще в Маньчжурии и на Южном Сахалине.

С августа 1945 года около месяца воевал на территории Маньчжурии. Получил ранение, а после госпиталя его упекли... на Чукотку. Богомолов провел под арестом 13 месяцев – в тюремных камерах, причем девять месяцев из них в карцерах. И всё потому, что на одном офицерском совещании, где разбиралось ЧП, взялся перечить начальству и наговорил лишнего. После отсидки был отпущен без суда. Его освободили, что называется, вчистую, не оставив никаких обвинений. За весь срок было выплачено денежное содержание, предложили путевку в Дом отдыха. А он хотел другого – хотя бы просто извинений от официальных органов. И послал запрос в военную прокуратуру, из которой получил ответ: стаж службы вам засчитывается, денежное содержание выплачено.

В конце октября 1945-го года получил назначение на должность командира разведроты в 126-й легкий горно-стрелковый корпус, переброшенный из южной Германии на Чукотку. Существуют данные, что Владимир Богомолов в августе 1946 года был переведен с Чукотки на Камчатку.

В конце 1946 года стал оперуполномоченным Министерства государственной безопасности Дальневосточного военного округа в одной из войсковых частей Южного Сахалина.

В 1945–1946 годов на территории Южного Сахалина действовали многочисленные вооруженные банды. В момент их ликвидации изымалось огромное количество оружия, а также ликвидированы диверсионно-террористические и шпионские группы. Велась работа по выявлению бывших солдат, офицеров японской армии и полицейских, проживавших на нелегальном положении, скрывавшихся в тайге. Милиционерам, совместно с органами госбезопасности, удалось провести ряд успешных оперативно-поисковых мероприятий и обнаружить склады с оружием и боеприпасами, военно-технические базы, созданные японцами после капитуляции.

От крупных операций по прочесыванию лесов переходили к отдельным, хорошо подготовленным, которые проводились, как правило, мелкими подразделениями. Особое внимание уделялось активному ночному поиску, выставлению засад и секретов на путях возможного передвижения банд. В 1946 году было ликвидировано 13 вооруженных банд (60 чел.), состоявших из бывших японских военнослужащих и членов военизированных формирований (отрядов «Боётай»), представлявших собой серьезную опасность. Было вскрыто и ликвидировано 18 грабительских вооруженных групп (72 чел.), из которых 43 – японские военнослужащие.

Кроме ликвидации банд и грабительских групп, совместными действиями милиции и сотрудников госбезопасности на Южном Сахалине была ликвидирована японская диверсионная группа из 10 резервистов во главе с бывшим заместителем начальника Штаба японских Вооруженных сил на Карафуто, подполковником Чикуси Фудзио. Этот отряд под командованием капитана Китаяма поджег центральную часть города Сикука (ныне Поронайск), в результате большая часть города уничтожена огнем, а убытки исчислялись суммой в 6 млн 699 тыс. руб.

Затем, после ранения и госпиталя, будущий писатель был направлен на Камчатку в органы военной контрразведки, 3-го Главного управления МГБ СССР, где служил по 9 декабря 1948 года.

В Советском Союзе с 1947 года действовала государственная программа привлечения рабочей силы в восточные области страны для их освоения и развития. Вместе с вполне законопослушными гражданами на берега Тихого океана устремились бывшие пособники гитлеровцев из числа советских граждан: полицаи, каратели, власовцы, сотрудники Абвера и гестапо, которым удалось разными способами избежать справедливого возмездия. Они надеялись в глуши Камчатки, Чукотки, Колымы, Сахалина и Курильских островов отсидеться до тех времен, пока не забудутся их преступления. Чекисты северо-востока страны в конце 1940-х – начале 1950-х годов выявили 12 пособников гитлеровцев, в том числе сотрудников германских спецслужб.

С 9 декабря 1948 года Владимир Богомолов переведен на борьбу с бандеровцами и мельниковцами на Украину в Прикарпатский военный округ, далее в Германию. Приказом от 29 ноября 1949 года в звании лейтенанта 3 Главного управление МГБ СССР был комиссован на основании состояния здоровья, связанного с прохождением военной службы.

После увольнения в запас в конце 1949 года, согласно некоторым интервью, по весну 1950 года служил в аналитическом отделе ГРУ по американской оккупационной зоне в Западном Берлине.

Весной 1950 года вернулся в Москву.

В июне 1952 года экстерном окончил среднюю школу рабочей молодежи № 57, в 1952–1954 годах обучался на специальности «Русская литература» в Московском государственном университете. На втором курсе оставил университет, признав для себя некоторый разрыв между преподаваемыми академическими и прикладными знаниями в области литературы, только в последних из которых, по его мнению, он нуждался. С момента выхода повести «Иван» в 1957 году и до конца жизни категорически отказывался вступать в Союз писателей, несмотря на регулярные и настойчивые приглашения.

В 1990-е годы занимал активную гражданскую позицию, в частности, несколько раз обращался к высшему руководству России с требованием оказать государственную поддержку военным, проходившим службу в Прибалтике и оказавшимся при распаде СССР лишенными основных социальных гарантий.

В 1995 году вступил в публичную полемику с Георгием Владимовым о роли генерала Власова в судьбе России. В 1996 году принимал посильное участие в освобождении из чеченского плена полковника налоговой полиции Николая Иванова.

Скончался утром 30 декабря 2003 года от тяжелого и продолжительного онкологического заболевания.

Некоторыми журналистами первые годы после смерти писателя активно отстаивалась версия, что с июля 1941 по май 1943 Владимир Войтинский жил в Татарской АССР как эвакуированный с матерью, на основании чего подверглась сомнению вся военная биография писателя и сам факт несения им военной службы.

Вошедшие в выпущенное после смерти писателя в 2008 (2012, 2014) годах двухтомное издание его произведений документы, относящиеся к его военной биографии, опубликованные дневники Владимира Богомолова за 1950–1959 годы, а также ставшие доступными многочисленные документы Государственного военного архива ЦАМО свидетельствуют, однако, что Владимир Богомолов (Богомолец, Войтинский) был на службе в армии с июля 1941 курсантом, затем после ранения и лечения был призван в действующую армию Акташским РВК Татарской АССР 15 июня 1943 года, воевал под Житомиром и Кировоградом, в Белоруссии (части и подразделения прохождения службы: 6-м гвардейском воздушно-десантном полку Северо-Западного фронта, в 15 Сбр, в 68-й механизированной бригаде 8-го МК), далее с осени 1944 года служил в звании лейтенанта оперуполномоченным УОО/УКР МГБ в частях и подразделениях Красной армии в Белоруссии, Польше, Германии, Маньчжурии, Южном Сахалине как минимум до конца 1949 года.

Писатель Георгий Владимов пишет о том, что в сотруднике СМЕРШа Таманцеве Богомолов описал себя в молодые годы.

Сам Богомолов всегда отвечал уклончиво о своей службе в органах, неуклонно следуя правилам войск НКВД. В 1960-е годы, после выхода его первой повести «Иван», в интервью журналисту он сказал: «Безусловно, в Гальцеве есть что-то от автора, хотя в войну я был офицером разведки и своё „я“, думается, поделил между Холиным и Гальцевым». А позднее, после выхода его романа «В августе 44-го», в переписке с читателями в середине 1970-х ответил так: «Я действительно в юности был участником Отечественной войны, с 1943 года занимался разведкой, и не только войсковой.  Насчет „автобиографичности“ Блинова, то сходство тут только возрастное. Люди, знающие меня близко, довольно дружно утверждают, что автор более всего выражен в Таманцеве, в Аникушине и в… генерале Егорове. Как говорится, со стороны виднее, и я даже не пытаюсь опровергать эти утверждения. 19 апреля 1975 г. В. О. Богомолов – Э. Ф. Кузнецовой».

Среди людей, знавших Богомолова лично, не было единого мнения насчет его службы в СМЕРШе. Литературовед профессор Михаил Васильевич Минокин писал о том, что Богомолов в годы войны служил в частях военной контрразведки, а после войны располагал ценными фактами и свидетельствами сослуживцев.

Награжден орденами и медалями, имеет шесть боевых наград, включая четыре (пять) боевых ордена.

В октябре 1947 г. награжден медалью «За победу над Германией», по представлению Управления контрразведки МГБ Дальневосточного военного округа на территории Южного Сахалина, на период награждения указано звание «лейтенант», оперуполномоченный УКР МГБ, с отметками о предыдущих местах прохождения службы в 6-й гвардейском воздушно-десантном артиллерийском полку Северо-Западного фронта, в 15 Сбр, в 68-й механизированной бригаде 8-го МК.

4 ноября 1967 года указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом «Знак Почета» за сценарии к фильмам «Зося» и «Иваново детство». В 1984 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени, от присутствия на вручении отказался. В 2001 году награжден премией «Новой газеты» им. А. Синявского «За достойное творческое поведение в литературе», от вручения отказался. В том же 2001 году Богомолову присуждена премия имени разведчика Николая Кузнецова, от денежного содержания премии в размере 3 тыс. долларов отказался. В 2003 году награжден дипломом и медалью ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую литературу» за «гуманизацию жестокого военного ремесла».

Отец Владимира Богомолова – Иосиф Савельевич Войтинский (1884–1943), петербургский юрист, специалист по гражданскому и советскому праву, помощник присяжного поверенного округа Санкт-Петербургской судебной палаты до революции. С 1924 по 1929 годы – член Президиума Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН), затем в штате Института советского строительства и права при Коммунистической академии. С 1924 года – профессор факультета общественных наук МГУ, после преобразования юридического факультета МГУ в Московский юридический институт (МЮИ) в 1931 году возглавлял кафедру трудового права до самого ареста. В 1933–1935 годах Войтинский – профессор Высшей школы профсоюзного движения при ВЦСПС. В марте 1934 года квалификационной комиссией при Наркомате юстиции ему присвоено звание профессора по кафедре трудового права. В декабре 1935 года без защиты диссертации Президиумом Коммунистической академии при ЦИК Союза ССР присуждается ученая степень кандидата юридических наук. 6 марта 1938 года был арестован органами НКВД вместе с целым рядом других советских ученых-юристов. До суда случился обширный инсульт с утратой дара речи. Военный трибунал Московского военного округа вынес приговор о принудительном медицинском лечении в закрытых медицинских учреждениях. До начала Великой Отечественной войны находился в Москве, а затем был эвакуирован в закрытую психиатрическую лечебницу г. Казани. По официальным данным, 24 января 1943 года Иосиф Савельевич умер в результате общего атеросклероза сосудов. (Заседание суда: 8 октября 1940 г., обв.: по ст. 58-8, 58-11; Решение суда: принудительное лечение. Умер 26.1.43 в г. Казань, в спец. псих. больнице.)

Мать – Надежда Павловна Богомолец (девич. Тобиас), дочь виленского адвоката, работала машинисткой в московском журнале «Знамя». До 10 лет Владимир жил у родителей матери в подмосковном поселке Кириллово.

Владимир Богомолов – внук педагога Савелия Осиповича Войтинского, племянник художницы Надежды Савельевны Войтинской и Владимира Савельевича Войтинского (Wladimir Woytinsky) (1885–1960), видного марксиста-меньшевика, с 1918 и по 1920-е – официального представителя Правительства в изгнании меньшевистской Республики Грузия (1918–1921) в Швейцарии и Германии, Лиге Наций, эмигранта, экономиста, занимавшегося политическими исследованиями, советника президента США Ф. Д. Рузвельта в годы ВМВ. В. С. Войтинский в 1919 уехал в Рим, с 1922 жил в Берлине, после прихода Гитлера к власти переехал в Швейцарию, затем во Францию, с 1935 в США.

Сын Владимира Богомолова – Александр Владимирович Суворов, родился 20 ноября 1956 года. У него фамилия матери – Светланы Филипповны Суворовой (1924–2012), официальной жены Владимира Богомолова в 1950-х годах.

Ранняя повесть «Иван» (1957) (впервые опубликована в журнале «Знамя») была экранизирована Андреем Тарковским в 1962 году под названием «Иваново детство». К 1998 году повесть была переиздана 219 раз на 40 языках. Автор серии рассказов – «Первая любовь» (1958), «Сердца моего боль», «Кладбище под Белостоком» (1965), «Зося» (1963).

Стал широко известен и очень популярен после выхода романа «В августе сорок четвертого» («Момент истины», 1973), впервые опубликованного в журнале «Новый мир», 1974). Роман, благодаря напряженному сюжету и убедительной документалистике (рапорты, донесения, правительственные телеграммы и т. п.), воспринимался как новый взгляд на события Великой Отечественной войны. Роман переиздавался более 130 раз и был дважды экранизирован: в 2000 году, режиссер Михаил Пташук, в 2025-м: «Август», режиссеры Илья Лебедев и Никита Высоцкий. Отличие фильма от романа заключается в смещении акцентов на изображение служебных будней офицеров советской военной контрразведки. Следует заметить, что Богомолов неоднократно отказывался от экранизаций романа, и только личная беседа с актером Евгением Мироновым, сыгравшим главную роль в фильме, убедила его. Однако разногласия с режиссером Пташуком привели Богомолова к отказу от признания фильма, который в итоге получил одно из альтернативных названий.

В последние годы Богомолов работал над романом с условным названием «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…», при жизни в печать отдал две главы – «В кригере» и «Вечер в Левендорфе». Действие главы «В кригере» («Новый мир», 1993, № 8) происходит осенью 1945 года на Дальнем Востоке: разместившаяся в «кригере» (вагон для перевозки раненых) группа отдела кадров раздает вернувшимся с фронта офицерам нерадостные направления в дальние гарнизоны. В повести виден новый взгляд на послевоенную реальность в СССР. Вдова писателя, Р. Глушко, смогла подготовить по сохранившимся материалам и издать роман, занявший свое заслуженное место в классике советской фронтовой прозы. Только в 2013 году были опубликованы ранняя повесть «Академик Челышев» и автобиографическая повесть «Десять лет спустя», затрагивающая личное восприятие автором довоенного ареста и смерти отца, и негативного изменения морали в повседневности в советском обществе, произошедшем за десять лет со дня смерти И. Сталина.

В середине 1970-х Богомолов обратился к югославскому лидеру Броз Тито, когда заподозрил, что перевод его романа «Момент истины» на сербохорватский язык существенно отходит от оригинала. Издание было остановлено.

Владимир Богомолов был одним из немногих, кто якобы имел так называемый документ допуска «три К» – свободный доступ к закрытой части любых архивов.

В период создания романа «Момент истины» Владимир Богомолов, бывший офицер ГРУ Генерального штаба, получил поддержку и консультации по документальному материалу, использованному в нем, от Ивана Ильичёва, начальника ГРУ Наркомата обороны СССР в 1942–1945 годы, работавшего тогда в МИДе, Героя Советского Союза полковника в отставке Владимира Карпова, с которыми автора связывали длительные личные, а с Ильичёвым – и служебные отношения.

Роман «В августе сорок четвертого…» по ряду политических причин никогда не издавали в Польше. Наиболее подробно причины негативного восприятия в этой стране романа Богомолова и отказа от издания его на польском языке по настоящее время были изложены в так называемом «Открытом письме писателя Анджея Дравича», частично опубликованном в русском переводе В. Меникера в эмигрантском журнале А. Синявского и М. Розановой «Синтаксис» (№ 2, Париж, 1978, с. 120–130). Причины сводятся к психологическому неприятию частью польского общества резко негативной характеристики в романе Богомолова действий польской армии Крайовой на территории Западной Белоруссии, Западной Украины и Литвы, направленных против военнослужащих Красной армии, органов власти и местных жителей после освобождения данных территорий в течение 1944 до 1945–1946 годов. В структуре АК была создана секретная организация под названием NIE (сокр. от польск. Niepodległość – независимость) для противодействия возможному установлению советского контроля над Польшей. На судебном процессе сообщалось, что «в результате террористической деятельности АК-NIE в период с 28 июля по 31 декабря 1944 года было убито 277 и тяжело ранено 94, а в период с 1 января по 30 мая 1945 года убито 314 и тяжело ранено 125 солдат и офицеров Красной армии».

Похоронен Владимир Богомолов на Ваганьковском кладбище.

Владимир Иосифович Войтинский, 1924 г.р., упоминается в 3-м томе печатной Книги Памяти Республики Татарстан.

