ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА, НЕ УСПЕВШИЕ СТАТЬ ВЕЛИКИМИ

28 Апреля 2026
Газета «Вести» начинает серию публикаций о поэтах-фронтовиках, погибших в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов.
Борис Моисеевич Смоленский
(1938–1941)
Я сегодня весь вечер буду,
Задыхаясь в табачном дыме,
Мучиться мыслями о каких-то людях,
Умерших очень молодыми,
Которые на заре или ночью
Неожиданно и неумело
Умирали, не дописав неровных строчек,
Не долюбив,
Не досказав,
Не доделав…
Эти строки написал Борис Смоленский, молодой поэт со схожей судьбой с Николаем Майоровым и Павлом Коганом.
Борис Смоленский погиб 16 ноября 1941 года, с оружием в руках, простым солдатом, защищая нашу Родину.
С нашей теперешней колокольни это почти мальчик – всего 20 лет. Но эти мальчики ценой своей жизни спасли Россию и весь мир от фашизма.
Борис Смоленский родился 24 июля, в 1921 году, в еврейской семье, в городе Новохопёрске Воронежской области. В том же году семья переехала на жительство в Москву.
Отец Бориса, известный журналист Моисей Смоленский, возглавлял отдел в газете «Комсомольская правда».
В 1933 году семья уехала из Москвы. Отец устроился редактором газеты в Новосибирске, но в 1937 году был арестован, незаконно репрессирован.
Мать Бориса, Раиса Львовна, развелась еще до ареста отца, поэтому избежала ареста, а сын – детского дома.
В архиве, в Сталинских расстрельных списках есть запись: «Новосибирская область. Список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР от 19 апреля 1938 года. Сталин, Молотов, Каганович». Двадцать вторым в списке значится «Смоленский Моисей Пантелеймонович. г. Новосибирск.1-я категория». Высшая мера наказания. Семье не сообщили о расстреле. Стандартно была выдана справка «Десять лет без права переписки».
Борис очень любил отца и гордился им. Именно он привил ему с детства любовь к литературе и людям. Арест отца Борис воспринял как личное горе, но это не сломило Бориса, не убило его интереса к жизни, веру в людей, искусство. Борис, как и все в те времена, считал советский строй самым лучшим. Не зная истинных масштабов репрессий, он полагал, что с его отцом просто произошла какая-то ошибка. Так наивно думали многие, у кого происходили подобные трагедии.
Интерес к поэзии у Бориса проявился очень рано. Со второй половины 30-х годов он пишет стихи, в которых бредит бурями и парусами, выражает мечты о кораблях и океанах:
…Я капитан безумного фрегата,
Что на рассвете поднял якоря.
И в шторм ушел и шел через пассаты,
И клад искал, и бороздил моря.
Отбив рапиры прыгающих молний,
Сквозь мглу морей и штормовой раскат,
Он шел в морях, расшвыривая волны
И мачтами срывая облака…
Неслучайно он дружил с Павлом Коганом, написавшим «Бригантину», – слова из которой «надоело говорить и спорить» – стали афористичными, и возможно, как утверждают исследователи литературы, именно дружба с Борисом Смоленским сподвигла Павла Когана написать молодежную романтическую песню.
Борис Смоленский хотел стать капитаном дальнего плавания, и неудивительно, что он после школы поступил учиться на судостроительный факультет Ленинградского института водного транспорта, во время учебы плавал в полярных морях.
В 1938 году Борис Смоленский и его хороший знакомый Евгений Агранович совместно написали известную песню «Одесса-мама» (слова Смоленского, музыка Аграновича):
В тумане тают белые огни…
Сегодня мы уходим в море прямо.
Поговорим за берега твои,
Родимая моя Одесса-мама.
К сожалению, за свою короткую жизнь Борису не удалось побывать в Одессе, увидеть город, о котором он написал такие трогательные строки.
В довоенные годы Смоленский написал несколько десятков замечательных романтических стихотворений, но нигде не печатался, оставляя на потом.
В институте Борис Смоленский изучал испанский язык и переводил произведения испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки, расстрелянного франкистами 19 августа 1936 года. Узнав о гибели Лорки от рук франкистских жандармов, Борис приступил к созданию поэмы «Лорка» – о жизни и творчестве поэта, в которой клеймил и разоблачал фашизм. Поэма, к сожалению, не была закончена. Помешала война. Фрагменты поэмы не сохранились, погибли вместе с молодым поэтом в бою…
Борис Смоленский, несмотря на молодость, был фактически одним из первых, кто обратил внимание на творчество этого автора. В то время Испания была для советских людей символом сражения с черными силами, напряженность схватки с которыми всё нарастала и нарастала. Смоленского привлекало свободолюбие испанцев, переживающих трагедию гражданской войны на своей Родине.
Бориса Смоленского дважды, в 1939 и 1940 годах, призывали в армию, оба раза он вскоре возвращался домой. Армия в то время считалась высокой честью для «достойных молодых людей». Непростые года. Непростые судьбы, которые решала анкета. По анкете он «неблагонадежный» – отец арестован.
В начале 1941 года Бориса Смоленского со студенческой скамьи призвали в Красную армию – на Белое море в строительную часть, на строительство аэродрома. В одном отделении с ним оказался поэт Ярослав Смеляков. Позже он так опишет юного поэта: «Борис мне казался иногда упавшим с Луны, он даже и на марше наборматывал стихи.
Когда не удавалось долго ни поесть, ни попить и мы зарастали густой щетиной, он заскорузлыми пальцами вытаскивал свою тетрадку и что-то кропал…»
А сам Борис рассказывал в одном из писем: «Изредка отбросишь лопату, вытащишь из кармана записную книжку, нацарапаешь две строки – и снова за работу. Так я написал песню нашего батальона… и сейчас все роты ходят на работу под мою песню». (Текст песни не сохранился.)
С начала Великой Отечественной войны Борис оказался на Карельском фронте, рядовым, участвовал в боях, был стрелком 2-й легкой стрелковой бригады Медвежьегорской оперативной группы. Накануне дня рождения в письме Борис Смоленский писал: «24 июля 1941 года. Завтра мне полагаются сутки отдыха. Как раз мой день рождения – ровно 20 лет. Иногда, когда я оглядываюсь назад, я удивляюсь: сколько я успел впихнуть в эти 20 лет – любому хватит на 30!..»
16 ноября 1941 года Борис Смоленский пал смертью храбрых. Ему было всего 20 лет…
Похоронен в воинской братской могиле возле поселка Падун, Карелия.
Ещё при жизни Борис Смоленский посвятил Карелии, краю который он полюбил и отдал за него свою жизнь, светлые строки стихотворения:
***
Снова вижу солнечные ели я…
Мысль неуловима и странна –
За окном качается Карелия,
Белая сосновая страна.
Край мой чистый! Небо твое синее,
Ясные озерные глаза!
Дай мне силу, дай мне слово сильное
И не требуй, чтоб вернул назад.
Вырежу то слово на коре ли я
Или так раздам по сторонам…
За окном качается Карелия –
Белая сосновая страна.
1939 год. Петрозаводск
В Антологии русской поэзии «Строфы века» Евгений Евтушенко писал: «При жизни Борис Смоленский не печатался, однако учил испанский язык, переводил Лорку – и явно хотел стать настоящим писателем. 16 ноября 1941 года он погиб в бою, и фронтовые его стихи, упоминаемые в письмах близким, погибли вместе с ним».
Первый небольшой сборник стихов вышел в 1976 году – «Борис Смоленский. Стихи».
В 2009 году Московское издательство «Светец» при поддержке родственников поэта впервые выпустило книгу с его стихами «Моя песня бредет по свету», куда было включено около 40 ранее не известных стихотворений, черновики которых сохранила его мать – Раиса Львовна Смоленская.
В настоящее время могила Бориса Смоленского в виде памятного знака расположена у развилки дорог на поселок Падун, на небольшой возвышенности, куда ведут бетонные ступени. На ней находится бетонная площадка, в центре которой на невысоком основании в форме параллелепипеда установлена гранитная стела прямоугольной формы с усеченным верхом. К её лицевой стороне прикреплена беломраморная плита, на которой выбиты слова:
«Здесь 16 ноября 1941 года, погиб молодой поэт Борис Моисеевич Смоленский,
не дописав неровных строчек,
не долюбив,
не досказав,
не доделав».
Может быть, предчувствуя свою раннюю гибель, поэт-фронтовик написал эти строки в своем стихотворении, которые высечены на памятном знаке на месте кровопролитных боев в Карелии.
Имя рядового Б.М. Смоленского также высечено на мраморной доске в Центральном доме литераторов в Москве среди имен многих других, погибших на войне.
Молодой поэт Борис Моисеевич Смоленский был из тех, кто, по словам князя, поэта Петра Вяземского (1792–1878): «По жизни так скользит горячность молодая, И жить торопится, и чувствовать спешит!» Строки взяты из стихотворения-элегии «Первый снег» 1817 года, в котором автор выразительно описывает свое любимое время года – зиму. Кстати, строки: «И жить торопится, и чувствовать спешит» были поставлены Александром Пушкиным эпиграфом к первой главе «Евгения Онегина».
Из поэтического наследия Бориса Смоленского.
А если скажет нам война: «Пора» –
Отложим недописанные книги,
Махнём «Прощайте» – гулким стенам институтов
И поспешим по взбудораженным дорогам,
Сменив слегка потрепанную кепку
На шлем бойца, на кожанку пилота
И на бескозырку моряка.
1939 год
Ремесло
Есть ремесло – не засыпать ночами
И в конуре, прокуренной дотла,
Метаться зверем, пожимать плечами
И горбиться скалою у стола.
Потом сорваться, в ночь, в мороз.
Чтоб ветер стянул лицо. Чтоб, прошибая лбом
Упорство улиц, здесь сейчас же встретить
Единственную, нужную любовь.
А днем смеяться. И, не беспокоясь,
Всё отшвырнув, как тягостный мешок,
Легко вскочить на отходящий поезд
И радоваться шумно и смешно.
Прильнуть ногами к звездному оконцу
И быть несчастным от дурацких снов,
И быть счастливым просто так – от солнца
На снежных елях. Это ремесло.
И твердо знать, что жить иначе – ересь.
Любить слова. Годами жить без слов.
Быть Моцартом. Убить в себе Сальери.
И стать собой. И это ремесло.
1938 год
***
Всё тот же сон
И снова – дали,
И снова – тень, и снова – свет,
И снова волны разметали
Зарю на золотом песке.
И боль ненужных ожиданий,
И тишина. Тоска без слов,
Тоска несбыточных желаний
В тоске неслаженных стихов.
1939 год
Ночной разговор
Переполнен озорною силой,
Щедрый на усмешку и слова,
Вспомню землю, что меня носила,
И моря, в которых штормовал.
Вспомню дни скитаний и свободы,
Рощи, где устраивал привал,
Реки, из которых пил я воду,
Девушек, которых целовал…
По ночам работается лучше,
Засыпают в городе огни…
Над домами, по прозрачным тучам
Бродит месяц, голову, склонив.
А ему открыл окно ночное,
В мире – тишина и синева…
Заходи, поговори со мною –
Долго не видались, старина…
1939 год
***
Я иногда завидую жестоко:
Ведь мне б, тоску скитаний утолив,
Дышать, как море, – ровно и глубоко,
Непобедимо, как морской прилив.
1940 год
***
Небо покрылось темной синевою,
Вечер нас баюкал, словно море – лодку,
Вечер был хороший – ты была со мною,
Вечер был хороший, только чуть короткий.
1937 год
***
Светлые часы невозвратимы,
Горькие, поверь, всегда при нас,
И они – хотим иль не хотим мы –
Складками лежат у наших глаз.
***
Экспресс завывает, угрюм и отчаян,
Чтоб искры до звезд дотряхнуть,
А я по тебе задыхаюсь ночами
И лбом прижимаюсь к окну.
И сердце пройдет через сотню таможен,
Хоть бьется как рыба, попав в перемет.
И книга расскажет, и ветер поможет,
И время покажет, и спутник поймет.
1939 год
stihi.ru