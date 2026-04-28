НАШИ ГЕРОИ

28 Апреля 2026



Газета «Вести» продолжает цикл публикаций о Героях Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалерах ордена Славы, в жизни которых Камчатка значилась постоянным местом жительства, службы или местом рождения. Сегодня мы представляем еще двух Героев – вице-адмирала Рудольфа Александровича Голосова и капитана 1-го ранга Анатолия Григорьевича Зайцева.

Рудольф Александрович Голосов был удостоен звания Героя Советского Союза в 1978 году в звании контр-адмирала. К тому времени Камчатка прочно вошла в его жизнь: здесь проходила его служба в 50-е и 60-е годы прошлого века.

Биография этого замечательного человека началась в селе Устье Нерльского района (ныне относится к Калязинскому району Тверской области) 14 ноября 1927 года. Родителями мальчика были сельские учителя. Через шесть лет после рождения сына семья переехала в Москву, и здесь Рудольф окончил шесть классов школы. Начало Великой Отечественной войны он встретил в пионерском лагере. Вскоре отец ушел на фронт, мама осталась работать в Москве. Мальчик с бабушкой, опекавшей также двух его младших сестер и брата, уехал в эвакуацию в Свердловск. Здесь он с отличием окончил семилетнюю школу и поступил во 2-ю Ленинградскую военно-морскую школу, находившуюся в то время в эвакуации в Таре. Через год, в 1943 году, на фронте погиб его отец.

В конце марта 1944 года было принято Постановление СНК СССР о ликвидации военно-морских спецшкол. Вместо них предписывалось сформировать три военно-морских подготовительных училища, одно из них – в Ленинграде. Курсантами Ленинградского военно-морского подготовительного училища (ЛВМПУ) стали воспитанники военно-морской школы, где учился Рудольф Голосов. В июле 1944 года он вместе с личным составом школы убыл из Тары в Ленинград.

Рудольф Голосов окончил ЛВМПУ в 1945 году с золотой медалью. В том же году поступил в Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Отличная учеба давала ему право выбора флота. По окончании училища в 1949 году он выбрал Северный флот и службу на подводных лодках.

Службу начинал в должности командира штурманской боевой части подводной лодки С-26. В составе экспедиции особого назначения перешел в октябре 1950 года Северным морским путем в Тихий океан и был зачислен в состав 7-го флота (базировался в Совгавани Хабаровского края). С 1951 года служил в Тихоокеанском флоте на подводной лодке С-25 сначала помощником, затем старшим помощником командира.

В 1954 году с отличием окончил специальные офицерские классы подводного плавания и получил назначение в 124-ю бригаду 40-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота (базировалась в Находке). В неполные 26 лет Рудольф Александрович принял командование подводной лодкой М-236, а через полгода стал командиром новейшей по тем временам дизельной подводной лодки С-145.

С 15 ноября по 15 декабря 1955 года, командуя С-145, Голосов выполнил уникальный поход в Японском море, когда лодка ни разу не всплывала в надводное положение. В 1956 году он был повышен в звании и награжден орденом Красной Звезды.

Через год Рудольфа Александровича командировали на Северный флот, где он в мае 1957 года принял большую подводную лодку Б-72. На ней он второй раз прошел по Северному морскому пути на Тихоокеанский флот – на Камчатку.

С ноября по март 1958 года Голосов в составе Камчатской дивизии совершил еще один уникальный поход. Перед Б-72 была поставлена задача пройти в южные широты Тихого океана до 60-й параллели для решения научных и военных задач: испытания новой аппаратуры и возможностей лодки в различных климатических зонах. Б-72 под командованием Голосова непрерывно находилась в Тихом океане 120 суток, пройдя 20 120 миль. Все поставленные задачи были выполнены успешно. За выполнение правительственного задания Голосов был награжден орденом Красного Знамени.

В 1959 году Рудольф Александрович стал капитаном 2-го ранга, в том же году был назначен начальником штаба бригады подводных лодок, а затем – командиром 125-й бригады и заместителем командира 29-й дивизии ракетных ПЛ 15-й эскадры подводных лодок, базировавшейся на Камчатке.

С 1962 по 1965 год Голосов являлся слушателем Военно-морской академии в Ленинграде. Окончив академию с золотой медалью, получил звание капитана 1-го ранга и возвратился на Камчатку в свою дивизию. Еще через год он был назначен начальником штаба 15-й эскадры ПЛ на Камчатке. На вооружении подводных лодок эскадры были практически все образцы ракетного и торпедного оружия, имевшиеся в то время в ВМФ СССР. Рудольф Александрович оказался единственным из командования, допущенным к руководству практическими стрельбами всем этим арсеналом ракет и торпед.

В 1969 году Рудольф Александрович был направлен на учебу в Военную академию Генерального штаба в Москву. Через два года он окончил её с золотой медалью и был назначен командиром 11-й дивизии атомных подводных лодок с крылатыми ракетами Северного флота. 8 ноября 1971 года Голосову было присвоено звание «контр-адмирал».

В должности командира дивизии руководил уникальным переходом через три океана: из Баренцева моря через Атлантику вокруг Африки в Индийский океан, а затем в Тихий океан и далее на Камчатку, в бухту Крашенинникова. Поход занял 107 суток.

В 1974 году дивизия под его командованием была награждена вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть», а командир дивизии был назначен начальником штаба 1-й флотилии атомных подводных лодок Северного флота.

В апреле 1978 года Голосов был назначен командующим 1-й Краснознаменной флотилией атомных подводных лодок Краснознаменного Северного флота, которой командовал до февраля 1980 года.

С 22 августа по 6 сентября 1978 года под командованием контр-адмирала Голосова был совершен первый в истории подводных сил переход тактической группы атомных подводных лодок К-212 и К-325 с Северного на Тихоокеанский флот подо льдами Арктики. Беспрецедентный переход был выполнен успешно. Протяженность его составила 4 570 миль, из них 1 760 – подо льдами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 ноября 1978 года за успешное выполнение ответственного задания и проявленные при этом отвагу и мужество контр-адмиралу Рудольфу Александровичу Голосову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1980 году уже в звании вице-адмирала Голосов был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего и членом Военного совета Тихоокеанского флота.

В 1983 году Рудольф Александрович стал начальником кафедры оперативного искусства ВМФ Военной академии Генерального штаба ВС СССР, которую возглавлял семь лет.

Уволен в запас в 1990 году. После увольнения продолжил работу в той же академии. В 1992 году был избран членом-корреспондентом Российской академии наук. Автор многих научно-методических и научно-исследовательских трудов. Систематически публиковал статьи в различных военных периодических изданиях. В 2007 году была опубликована его книга «Продуть балласт».

Находясь в запасе, вел активную общественную деятельность, являясь вице-президентом Международной ассоциации общественных организаций ветеранов подводного флота и моряков-подводников.

Рудольф Александрович жил в Москве. Он ушел из жизни 22 мая 2022 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. В городе Калязине в Тверской области на Аллее Героев в его честь установлен памятный знак.

Кроме перечисленных наград, награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III и II степени, медалями, в том числе «За боевые заслуги», именным оружием.

Анатолий Григорьевич Зайцев является Героем Российской Федерации. Высшего звания нашего государства он был удостоен в 1993 году в звании капитана 1-го ранга. Камчатка была первым местом его службы, которую он проходил здесь в 70-е годы прошлого века.

Анатолий Григорьевич – уроженец города Клинцы Брянской области, где он родился 15 февраля 1945 года в семье рабочих. Среднюю школу окончил в Хабаровске. В 1964 году был призван на срочную службу матросом на Тихоокеанский флот. В 1965 году поступил в Высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова, которое окончил с отличием в 1970 году.

По окончании училища продолжил службу на атомных подводных лодках Тихоокеанского флота на Камчатке, где прослужил более семи лет, пройдя путь от лейтенанта – командира электронавигационной группы К-99 до старшего помощника командира К-451. К этому времени совершил десять боевых походов.

В 1972 году в районе гряды Курильских островов благодаря его решительным и грамотным действиям впервые на Тихоокеанском флоте был обеспечен учебный запуск баллистических ракет с борта атомной подводной лодки второго поколения. За проявленное мужество и высочайший профессионализм был назначен на вышестоящую должность.

В 1978 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ, продолжил службу в 10-м отряде гидронавтов Министерства обороны СССР. С 1979 года – командир строящейся опытной сверхглубоководной атомной подводной лодки. Затем проходил службу в группе специалистов по освоению глубоководной техники. В июне 1984 года стал капитаном 1-го ранга.

Без отрыва от службы в 1986 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени А. А. Гречко. Совершил ряд боевых походов в Атлантическом океане.

Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1993 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни, капитану 1-го ранга Анатолию Григорьевичу Зайцеву присвоено звание Героя Российской Федерации.

В 1995 году Анатолий Григорьевич был уволен в запас. Проживая в Санкт-Петербурге, работал заместителем директора пансионата «Ленинградец», активно участвовал в общественной жизни города, оказывая поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. В 2000 году возглавил муниципальный Совет Фрунзенского района Санкт-Петербурга, реализовал ряд важных для города программ. С 2005 по декабрь 2006 года являлся руководителем представительства Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге. Его инициативы были направлены на укрепление связей Санкт-Петербурга с народами Крайнего Севера.

С 2007 по 2012 год Анатолий Григорьевич выполнял обязанности первого заместителя председателя Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, много времени уделяя патриотическому воспитанию молодежи и социальной защите ветеранов и военнослужащих-пенсионеров. По его инициативе в городе создано два музея Героев Отечества (при Государственном музее истории Санкт-Петербурга и одной из школ Кировского района).

Занимается литературным творчеством. Им подготовлены и изданы серии книг, в том числе «Герои битвы за Ленинград 1941–1944 гг.», «Навеки славим имена», «Чтобы помнили», «Герои Волховского фронта», повесть «Восхождение к глубине» и другие.

Является лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области культуры, лауреатом литературной премии имени Маршала К. А. Мерецкова. В 2015 году стал членом Союза писателей России.

Анатолий Зайцев является членом городской комиссии по увековечению памяти воинов и жителей блокадного Ленинграда. При поддержке администрации и общественности Фрунзенского района им подготовлена и издана книга «Памятники Второй мировой войны 1939–1945 гг. Фрунзенский район».

Возглавляет Совет ветеранов войны и труда Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Помимо перечисленных наград, награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями министерств и ведомств РФ, имеет грамоты и благодарность от Президента РФ, полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, Законодательного Собрания и Губернатора города.

