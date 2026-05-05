ВОПРОС – ОТВЕТ

05 Мая 2026



До празднований 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов остались считанные дни. В связи с этим мы начинаем нашу сегодняшнюю традиционную рубрику с развернутого ответа на вопрос о правилах безопасности при посещении массовых мероприятий, разработанных в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Также мы ответим на вопросы наших читателей об эстафете в честь 9 Мая, расскажем о такой мере поддержки для участников СВО, как получение бесплатного земельного участка и поговорим о планах дальнейшего благоустройства города.

– Совсем скоро нам предстоит отметить День Победы. Какие меры безопасности разработаны в городской мэрии на случай массовых мероприятий и главное – как собираются контролировать их выполнение? Галина Федосеева, г. Петропавловск-Камчатский.

– В памятке «О соблюдении мер безопасности при проведении праздничных мероприятий в местах с массовым пребыванием людей», опубликованной на официальной сайте администрации ПКГО 28 апреля текущего года, указано следующее: «При посещении массовых мероприятий запрещается: проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре; крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового мероприятия; распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах; допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей; выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие места выступлений участников массового мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения массового мероприятия; совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности; создавать помехи передвижению участников мероприятия и транспортных средств, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей; повреждать оборудование, элементы оформления, сооружений; наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную демонстрационную продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.

В случае обнаружения подозрительных предметов (бесхозных сумок, чемоданов, портфелей, пакетов и др.): не прикасайтесь к перечисленным предметам; постарайтесь исключить доступ к ним других лиц, особенно детей; разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность; немедленно сообщите об обнаруженных подозрительных предметах по телефону Единого номера вызова экстренных оперативных служб: 112.

Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма – уголовно наказуемое деяние».

В преддверии 9 Мая в администрации ПКГО напомнили о соблюдении этих правил. Там объяснили, что с целью обеспечения безопасности при организации городских мероприятий планируют организовать пункты пропуска с арочными металлодетекторами, где будут проводиться досмотровые мероприятия.

Также, в связи с мошенническими и террористическими действиями в стране, горожан призывали к бдительности в случае угроз по телефону от злоумышленников, действующих шантажом, с целью склонения к противоправным действиям (поджог, умышленная порча имущества и т.п.) в отношении объектов, участвующих в проведении праздничных и памятных мероприятий.

– В прошлом году в честь 80-летия Победы в нашем городе прошел легкоатлетический пробег для всех желающих. Запланировано ли такое мероприятие в этом году? Ольга Воронцова, г. Петропавловск-Камчатский.

– По сообщению администрации ПКГО, традиционный городской легкоатлетический пробег «Эстафета Мира – 2026» в честь празднования дня Победы состоится 8 мая на площадке спортивного парка «Спартак». Регистрация участников будет проходить с 11:00 до 11:40 часов. Парад открытия состоится в 11:45 часов. Старт первой группы участников пробега запланирован в 12:00 часов.

В эстафете примут участие школьники, студенты, военнослужащие, представители молодежных, общественных организаций, трудовых коллективов, все желающие жители и гости краевого центра.

Пробег будет проходить поэтапно, на разные дистанции, в шести группах. Команды-победители будут награждены кубками, грамотами, медалями и призами. Также специальным призом награждается победитель первого этапа в каждой группе.

Участвовать в мероприятии можно с 14 лет.

– Я слышал, на Камчатке собираются дополнить список тех категорий участников СВО, которым положен бесплатный земельный участок. Расскажите об этом подробнее. Юрий Савенков, Петропавловск-Камчатский.

– Как объяснили в администрации ПКГО со ссылкой на сообщение губернатора Камчатского края Владимира Солодова, перечень категорий участников специальной военной операции, которые смогут претендовать на бесплатное предоставление земельных участков на территории региона, будет расширен. Окончательное решение, закрепляющее новые категории бойцов, будет принято до 1 июня. В настоящий момент правительство Камчатского края ведет совместную работу с сообществом ветеранов боевых действий и членами их семей для того, чтобы проработать все возможные варианты и определить тех, на кого будет распространяться данная мера поддержки.

Профильные ведомства региона проводят расчеты количества потенциальных получателей земли. В администрации пояснили, что ознакомиться с перечнем мер поддержки для участников СВО и членов их семей, проживающих на территории Камчатского края, можно на портале «СВОи Камчатка».

По информации, размещенной на портале, в настоящее время на территории Камчатского края земельные участки предоставляются в собственность следующим категориям участников СВО и членов их семей: 1) военнослужащим; 2) добровольцам; 3) мобилизованным, направленным с территории Камчатского края для участия в специальной военной операции или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий; членам семей участников специальной военной операции, указанных в пункте 1, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.

В пакет документов, необходимых для получения земельного участка, входят: заявление (по установленной форме) о постановке на учет; копия документа, удостоверяющего личность обратившегося с заявлением участника специальной военной операции, члена семьи участника специальной военной операции (при представлении заявления в уполномоченный орган непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг); копия документа, удостоверяющего личность представителя, а также подтверждающего его полномочия на представление и (или) подписание заявления (в случае представления и (или) подписания заявления представителем).

Размеры предоставляемых участков в городских округах, городских поселениях в Камчатском крае составляют от 0,08 до 0,15 гектара; в муниципальных округах, сельских поселениях в Камчатском крае, на межселенных территориях муниципальных районов в Камчатском крае – от 0,08 до 0,25 гектара. Цели предоставления: ИЖС (индивидуальная жилая застройка); садоводство.

Ответственным за данное направление деятельности является Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.

– Какие общественные территории планируется благоустроить в нашем городе по выбору горожан? Евгения Фролова, Петропавловск-Камчатский.

– Чтобы определиться с объектом будущего благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», жителям города предлагается проголосовать за понравившуюся общественную территорию. На выбор представлены шесть объектов: сквер по ул. Тушканова у КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова»; общественное пространство между домом № 1/1 по ул. Чубарова и домом № 4 по пр. Победы; пешеходный маршрут с элементами лестничного перехода от дома № 3 по Ботаническому переулку к автомобильной дороге по ул. Академика Королева; открытое спортивное сооружение между домом № 18 по ул. Автомобилистов и сооружением по ул. Дзержинского (футбольное поле); открытое спортивное сооружение со стороны главного фасада дома № 45 по пр. Победы (футбольное поле); детская площадка, расположенная между домами № 12, 14/1, 14/2 по ул. Карбышева.

Принять участие в голосовании могут граждане начиная с 14-летнего возраста, зарегистрированные на портале «Госуслуги». По данным городской мэрии, на 3 мая 2026 года проголосовали свыше 8 тысяч горожан.

Как пояснили в администрации ПКГО, голосование продлится до 12 июня 2026 года. Чтобы принять в нем участие, необходимо: зайти на сайт https://za.gorodsreda.ru, выбрать «Голосовать», указать муниципалитет «Петропавловск-Камчатский». Дополним, что в период подготовки этой публикации (5 мая) данная ссылка на главную страницу указанного сайта не работала.

Также в мэрии предлагается второй вариант: перейти по прямой ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/?location=m30701000&typeView=&typeView=1&type=&type=2 (данная ссылка работающая. – Прим. ред.) и далее оставить свой голос за понравившуюся территорию.

В администрации ПКГО уточнили, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», был инициирован партией «Единая Россия» в 2016 году.

На территории Петропавловска-Камчатского его реализация ведется с 2017 года. За это время благоустроено 16 общественных и 123 дворовых территорий.

Ответы подготовила Наталья МАКСИМИШИНА по материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа