«В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ…»

05 Мая 2026

Судьба щедро наделила Петропавловск-Камчатский событиями, участниками которых стали знаменитые корабли и люди, проходящие на них морскую службу. Да и сама история нашего города началась с трех кораблей: бота (одномачтовое парусно-гребное судно) под командованием штурмана Ивана Елагина и пакетботов «Святой Петр», «Святой Павел», совершивших плавание к берегам Камчатки под руководством капитан-командора Витуса Беринга в 1740 году. Тогда название самого удаленного порта Российской империи – Петропавловск, сложилось из имен двух святых апостолов Петра и Павла.

Летом 1787 года в Петропавловский порт прибыла экспедиция, состоящая из двух фрегатов – «Буссоль» и «Астролябия» – во главе со знаменитым французским мореплавателем Жан-Франсуа Лаперузом. Его именем назван пролив, отделяющий остров Сахалин от Японии, и в городе Петропавловске-Камчатском на улице Ленинской ему установлен памятник.

В июле 1804 года в Авачинской губе бросил якорь шлюп «Надежда» под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна. На следующий год он снова посетил Петропавловск. Иван Крузенштерн был первым российским мореплавателем, совершившим кругосветное путешествие на отечественном судне.

Осенью 1806 года в Петропавловскую гавань на зимовку зашли бриг «Юнона» (древнеримская богиня брака и рождения) и тендер (одномачтовая парусная шхуна) «Авось» (означает бесшабашную надежду на удачу). На парусном судне «Юнона» камергер (звание приравнивалось к контр-адмиралу) граф Николай Резанов пытался установить дипломатические отношения от имени российского императора Александра Первого с Японией. Но японцы отказались от переговоров. Тогда Николай Резанов отправил на имя императора Японии меморандум, в котором было требование (цитирую): «Чтобы Японская империя далее северной оконечности острова Матмая (Хоккайдо) отнюдь владений своих не простирала, поелику все земли и воды к северу принадлежат моему государю». Через 140 лет по итогам Второй мировой войны так оно и случилось. Но прославился граф Николай Резанов не только своими походами в Японию, но и плаванием в испанскую колонию Калифорнию, город Сан-Франциско, для укрепления дружеских связей с Испанией. Его миссия была успешной как с точки зрения дипломатии, так и личных обстоятельств.

В Сан-Франциско камергер Николай Резанов обручился с дочерью губернатора юной красавицей 15-летней Кончитой Аргуэльо. История их любви оказалась трагичной. Граф Николай Резанов отправился в Санкт-Петербург для получения разрешения на брак со своей невестой. Но по дороге умер от воспаления легких, так и не добравшись до Санкт-Петербурга. Кончита, ничего не зная о его смерти, долгие годы ожидала возвращения своего возлюбленного. Несчастная девушка, так и не дождавшись своего жениха, ушла в монастырь, где и провела остаток своих дней. Столь великая любовь легла в основу рок-оперы «Юнона и Авось», поставленной на сцене театра с названием «Ленинский комсомол» (сокращенно «Ленком») в 1981 году. С тех пор этот спектакль стал визитной карточкой «Ленкома» и сделал историю, связанную с Николаем Резановым и парусными судами «Юнона» и «Авось», знаменитой на весь мир. До сих пор мюзикл (современное название этого спектакля) с успехом идет на сцене театра «Ленком имени Марка Захарова».

В 1811 году бриг «Юнона» разбился у берегов Камчатки в устье реки Вилюй во время жестокого шторма. Из команды и пассажиров спаслись всего три человека. Тендер «Авось» разбился у берегов Русской Америки (Аляски) в 1808 году. К счастью, вся команда спаслась.

Другой знаменитый российский корабль фрегат «Аврора» летом 1854 года прибыл в Петропавловский порт, удачно избежав баталии с англо-французской эскадрой в порту Кальяо (Перу, колонии Испании). Корабль стал одним из основных участников героической обороны и отражения нападения на Петропавловский порт от англо-французской эскадры в августе 1854 года. Ранее на фрегате проходили службу молодые офицеры Российского Императорского флота, дворяне Павел Степанович Нахимов и Геннадий Иванович Невельской. Впоследствии первый стал вице-адмиралом, легендарным флотоводцем и героем Крымской (Восточной) войны 1853–1856 годов (война между Российской империей и превосходящими объединенными силами Великобритании, Франции, Османской империи и Королевством Сардиния). Боевые действия развернулись на обширных территориях Дуная, Кавказа, Черного, Баренцева и Белого морях, а также на Тихом океане. Под командованием вице-адмирала Павла Нахимова русская эскадра уничтожила турецкий флот на Черном море вместе с крепостным гарнизоном в заливе Синоп. Это была последняя победа парусного флота в мировой истории, одержанная в крупном морском сражении. Синопская виктория подтолкнула Англию и Францию к вступлению в войну против России. Адмирал Нахимов погиб при отражении очередной атаки неприятеля. Всего за время обороны Севастополя в Восточной войне погибло около 150 тысяч солдат, матросов и офицеров русской армии и флота. На бастионах Севастополя сложили головы три адмирала.

Имя другого адмирала, Геннадия Ивановича Невельского, связано с исследованием Дальнего Востока. Он руководил легендарной Амурской экспедицией 1849–1855 годов, командуя военно-транспортным парусником «Байкал». Во время своей экспедиции он доказал, что Сахалин является островом (до открытия Невельского считался полуостровом), открыв пролив (позже названный его именем), основал город Николаевск-на-Амуре и объявил российским владением весь Приамурский край вместе с островом Сахалин, на котором построил и укрепил Муравьевский пост, ныне город Корсаков. В мае 1849 года Геннадий Невельской прибыл в Авачинскую губу с грузами для Петропавловского порта.

Но вернемся к фрегату «Аврора». Его название, по установленной на русском флоте его Императорским Величеством традиции, в 1903 году перешло к вступившему в строй броненосному крейсеру «Аврора». Последний участвовал в Цусимском сражении в мае 1905 года во время Русско-японской войны (1904–1905). Во время боя с превосходящими силами противника был убит командир крейсера дворянин, капитан первого ранга Евгений Егорьев. Позже в знак уважения к своему командиру офицеры и матросы «Авроры» изготовят его стилизованный портрет из броневого листа пробитой снарядом палубы, в отверстии которого помещена фотография командира. Сам кусок броневого листа обрамили брусками, оставшимися от обгоревшей деревянной палубы. Этот портрет находится в экспозиции музея броненосного крейсера «Аврора». Пройдет всего двенадцать лет, и матросы с «Авроры» 28 февраля (по старому стилю) 1917 года выстрелом в затылок убьют своего командира – капитана первого ранга Михаила Никольского, за то, что тот откажется нести красный флаг во главе революционной толпы. Его убил моторный унтер-офицер с «Авроры» Николай Брагин.

До постановки в ремонт в октябре 1916 года крейсер принимал участие в Первой мировой войне (1914–1917), в кровавой круговерти Октябрьской революции 1917 года в Петрограде (сначала был Санкт-Петербургом, затем Петроградом, потом Ленинградом и снова Санкт-Петербургом) и во Второй мировой войне (1939–1945). Броненосный крейсер «Аврора» получил мировую известность прежде всего как символ Октябрьской революции 1917 года. Принято считать, что выстрел из носового орудия «Авроры» был сигналом к началу штурма Зимнего дворца. Именно с радиостанции крейсера в эфир было отправлено сообщение с воззванием «К гражданам России!», в котором говорилось: «Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на земли, рабочий контроль над производством, создание Советского Правительства – это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!».

Через три года после победного завершения Великой Отечественной войны крейсер «Аврора» был переведен к месту вечной стоянки на Петроградской набережной у стен Ленинградского Нахимовского военно-морского училища. Вплоть до 1956 года корабль служил учебной базой для «нахимовцев». После 1956 года крейсер «Аврора» стал самым крупным кораблем-музеем в СССР (после 1991 года – России). Несмотря на свой музейный статус, крейсер не терял связи с нахимовским училищем. В конце сентября 2014 года «Аврору» отбуксировали в док для проведения уже шестого за всю свою многолетнюю историю ремонта. В 2016 году обновленный крейсер вернули на прежнее место напротив главного корпуса Нахимовского военно-морского училища.

Камчатка была знакома с кораблем, носителем легендарного имени «Варяг». В 1866 году парусно-винтовой корвет «Варяг» прибыл в Петропавловский порт. На его борту находился гардемарин Степан Осипович Макаров, в будущем знаменитый русский флотоводец и ученый. Он командовал Первой тихоокеанской эскадрой во время Русско-японской войны. Погиб в 1904 году на броненосце «Петропавловск», названном в честь нашего города. Вместе с ним погиб и знаменитый русский художник-баталист Василий Верещагин, находившийся на борту броненосца. На этом же броненосце в 1900 году проходил службу лейтенант Александр Колчак, будущий адмирал с приставкой к фамилии «Полярный» как знак особых заслуг, действительный член Императорского географического общества, награжденный Константиновской золотой медалью. До этого столь высокую награду получили лишь трое знаменитых на весь мир полярных исследователей: Ф. Нансен, Н. Норденшельд и Н. Юргене. В 1900–1902 годах Александр Колчак был гидрологом Русской полярной экспедиции барона Эдуарда Толля, погибшего во льдах осенью 1902 года. Александр Колчак во время Русско-японской войны участвовал в обороне Порт-Артура, командовал миноносцем «Сердитый». Первую мировую войну он встретил на Балтийском флоте, командуя крейсером «Слава». С 1916 по 1917 год адмирал Колчак командовал Черноморским флотом. Во время Гражданской войны в России возглавил Белое движение в Российской империи в должности Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего русской армии, воевал против власти большевиков. Четвертого января 1920 года он сложил с себя полномочия Верховного правителя и передал власть генералу Антону Деникину. Полярный адмирал был человеком исключительной храбрости, о чем свидетельствуют его многочисленные боевые награды. С 1905 по январь 1917 года Александр Колчак был награжден семью боевыми орденами и Георгиевским холодным оружием с надписью «За храбрость». Также награжден французским Орденом Почетного легиона в 1914 году. Адмирал Колчак был расстрелян без суда по постановлению Иркутского военно-революционного комитета 7 февраля 1920 года. Его труп был утоплен в реке Ангара.

Советские историки никогда не упоминали, что на Камчатку (в Авачинскую губу) летом 1910 года заходил ледокол «Вайгач» под командованием капитана первого ранга Александра Колчака. Он посетил Петропавловск-Камчатский во время проведения полярной экспедиции. «Вайгач» первым в мире из кораблей (судов) прошел северным морским путем из Владивостока в Архангельск. В 1918 году ледокольный пароход «Вайгач» налетел на подводную скалу в Енисейском заливе и ушел на дно.

В 1990 году в Ленинграде (Санкт-Петербурге) на Балтийском заводе был введен в строй атомный ледокол «Вайгач». Он унаследовал имя от первопроходца по Северному морскому пути ледокольного парохода «Вайгач» под командованием своего знаменитого полярного командира капитана первого ранга Александра Колчака.

Но вернемся к камчатским извивам судьбы парусно-винтового корвета «Варяг». Несколько позже на корабле проходил учебную практику Всеволод Руднев, будущий командир легендарного броненосного крейсера «Варяг», принявшего неравный бой с японской эскадрой на внешнем рейде корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) 9 февраля 1904 года. Крейсер «Варяг», легендарный корабль российского флота, был поднят японцами со дна моря, отремонтирован и включен в состав японского флота в качестве учебного крейсера «Сойя». В 1916 году по личному указу императора Николая Второго царское правительство выкупило крейсер у Японии, вернуло ему прежнее имя «Варяг» и отправило на ремонт в Великобританию. После Октябрьской революции советское правительство отказалось оплатить ремонт легендарного крейсера, и Великобритания решила отправить его на металлолом. При буксировке крейсер «Варяг» затонул у берегов Шотландии. Вторую жизнь крейсер обрел, когда его именем назвали ракетный крейсер «Варяг» (проект 58) с присвоением звания «гвардейский». Сразу после ввода в состав ВМФ «Варяг» перешел Северным морским путем на Дальний Восток с заходом в Авачинскую губу (город Петропавловск-Камчатский) в 1965 году. «Варяг» шесть лет подряд удостаивался звания лучшего корабля ВМФ и 12 лет носил звание «отличный», дважды награждался вымпелом Министра обороны СССР.

Пройдет немногим более 25 лет, и на Камчатку придет к месту своего постоянного базирования в бухту Петра Ильичева (микрорайона Завойко) ракетный крейсер «Червона Украина» (проект 1164), который в феврале 1996 года переименовали в «Варяг» и присвоили звание «гвардейский».

Подавляющее большинство знаменитых кораблей приходили на Камчатку с седой Балтики или Северного флота. Большой противолодочный корабль (БПК) с названием «Сторожевой» (проект 1135. В 1978 году классификацию кораблям этого проекта изменили с БПК на СКР – сторожевой корабль ракетный) не был исключением. Он прославился благодаря своему заместителю командира корабля по политической части капитану третьего ранга Валерию Саблину. Здесь необходимо сделать небольшое отступление.

Празднование Великой Октябрьской социалистической революции на всех военно-морских флотах проходило примерно одинаково. На кораблях устраивались торжественные построения под звуки гимна, поднимались флаги расцвечивания, проходил военный парад, затем следовал торжественный завтрак, торжественный обед и не менее торжественный ужин. По окончании праздника команде показывали художественный фильм, как правило, на революционную тему (чаще всего приходилось смотреть «Ленин в Октябре»). Но на «Сторожевом» в ночь с 7 на 8 ноября 1975 года всё пошло не по праздничному плану. Корабль стоял в устье реки Даугава в границах города Риги. Экипаж корабля под руководством заместителя командира корабля по политической части капитана третьего ранга Саблина вышел из повиновения официальному командованию. Он снялся с якоря и взял курс на Ленинград, чтобы громко заявить об ошибках партийного и государственного руководства и объяснить, что страна сползает в пропасть. Несогласные офицеры и мичманы были заперты в своих каютах. Но одному из мичманов удалось выбраться наружу через иллюминатор, вплавь добраться до берега и сообщить о случившемся. По тревоге была поднята бомбардировочная авиация. После серии бомбовых ударов летчикам удалось повредить рулевое управление и винты на «Сторожевом». Корабль потерял ход. На него высадилась штурмовая группа. Валерия Саблина арестовали, лишили звания и государственных наград, а затем расстреляли за измену Родине.

В 1992 году статью об измене Родине заменили на «самоуправство».

Длинная дискуссия по поводу того, кем считать Валерия Саблина – героем или предателем, пошла на убыль. Приравнять капитана третьего ранга Саблина, офицера советского ВМФ, к лейтенанту Петру Шмидту, офицеру флота его Императорского Величества, самодержца Российского, у официальных властей не поднималась рука. Тогда, в 1905 году, была первая русская революция, а здесь что? Бунт отважного умника замполита с отважной командой?

Петр Петрович Шмидт возглавил в 1905 году взбунтовавшийся крейсер «Очаков» и объявил: «Командую флотом. Шмидт». Его тоже расстреляли. Он, бросив свое обвинение царизму, не состоял ни в каких политических партиях и не примыкал к политическим движениям.

Лейтенант Шмидт опередил время ровно на 12 лет, Валерий Саблин – на 17 лет. Правоту первого советская власть признала и установила мятежному офицеру памятник. Правоту Валерия Саблина перестроечная власть не признала до сих пор. Оба они за свои убеждения поплатились жизнью. Однако убеждения Саблина оказались опаснее, потому что он ставил под сомнение кровавую правоту революции и, соответственно, таких, как Шмидт. Получалось, что реки крови были пролиты напрасно и царя убили зря. Особую ненависть партийного руководства и руководства КГБ к Валерию Саблину питало то обстоятельство, что он был замполитом, плоть от плоти продуктом партийной системы, имел государственные награды. И еще – никто не донес о подготовке бунта! По семейной линии у Саблина было тоже всё в порядке: любящая жена, сын, уважаемые родители (отец – ветеран войны, орденоносец, капитан первого ранга в отставке, мать – учительница). По службе характеризовался отлично. Как мог отличный морской офицер, выпускник училища имени М.В. Фрунзе, отличный семьянин из прекрасной, я бы даже сказал, образцовой, по советским меркам, семьи, допустить такое вольнодумство вместе с реформаторским порывом? И почему большинство из экипажа корабля пошло за ним? Коммунистическая система не восприняла сигнал опасности и предпочла искоренить всё, что было связано с мятежом на «Сторожевом». Всю старую команду 10 ноября 1975 года расформировали и заменили на новую с БПК «Дружный». «Скверну» искоренили. А корабль в 1976 году с Балтийского флота отправили на Камчатку, от греха подальше. В конце 2002 года корабль продали в Индию на металлолом. СКР «Сторожевой» нес службу на Камчатке без перерыва в течение 26 лет. Подвиг замполита Валерия Саблина до сих пор раздражает немалое количество военных чинов. Но даже они сходятся в том, что Саблин – не изменник, никого не убил, был честен, отважен, искренен и заплатил за свои убеждения жизнью. Время подтвердило его правоту. Достоин ли он нашей доброй памяти? Уверен, что да!

Продолжить список знаменитых кораблей, посетивших или закончивших свои дни на Камчатке, обязательно нужно ракетным крейсером «Севастополь». В январе 1986 года он пришел на Камчатку, к месту постоянного базирования. «Севастополь» стал первым надводным крейсером, имевшим камчатскую прописку. Он получил гордое имя в наследство от линкора «Севастополь», в те времена самого большого военного корабля в России. В свою очередь, линкор был назван в честь главной базы Черноморского флота города Севастополя. Одноименный с героическим городом линкор участвовал в Первой мировой войне. Его матросы были активными участниками революционных событий в октябре 1917 года на стороне большевиков. Прошло четыре с небольшим года, и линкор «Севастополь» стал главной ударной силой в антибольшевистском Кронштадтском мятеже весной 1922 года.

После подавления мятежа «Севастополь» переименовали в «Парижскую коммуну» и перевели к новому месту службы в Севастополь. Корабль принял участие во второй восьмимесячной обороне Севастополя во время Великой Отечественной войны с октября 1941 по июль 1942 года. В 1943 году кораблю возвратили прежнее имя, т. к. нужно было как-то смягчить тягостное ощущение от сдачи Севастополя немецко-румынским войскам. Тогда советское командование бросило на произвол судьбы прижатую к морю стотысячную группировку советских войск. Черноморский флот эвакуировать оборонявшихся севастопольцев не стал. Командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский посчитал операцию по эвакуации нецелесообразной. Немцы взяли в плен около 80 тысяч человек. Линкор был списан на металлолом в начале 50-х годов прошлого века. На смену ему пришел ракетный крейсер, вступивший в строй 9 мая 1969-го, в год 25-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских и румынских захватчиков. Крейсер списали на иголки и продали Индии в 1990 году. Напоследок он стоял в заводе, частично сгорел. А когда его буксировали для разделки на металлолом, он затонул на мелководье у полуострова Индостан. Корабль удалось поднять. Индусы отправили-таки его на переплавку. Крейсер «Севастополь» не сдавался до последнего.

Пожалуй, завершить список знаменитых кораблей, заходивших в Авачинскую губу, можно большим разведывательным кораблем «Камчатка» проекта 10221. Он пришел на Камчатку к постоянному месту базирования в бухту Петра Ильичева к пирсу № 2 (микрорайон Завойко города Петропавловска-Камчатского) 28 октября 1987 года. Корабль прославился тем, что на его борту 22 февраля 2002 года была открыта и освящена первая и до настоящего времени последняя корабельная церковь на Военно-морском флоте Российской Федерации. Церковь была открыта в честь иконы Божией Матери (Порт-Артурская). Возможно, именно поэтому, когда корабль вывели из состава флота и начали использовать в качестве мишени для ракетных и артиллерийских стрельб, он продержался на плаву дольше других. В течение четырех лет в него попадали ракеты и снаряды, а он всё не тонул. В конце концов его утилизировали на металлолом.

История продолжает вить свои замысловатые узоры. Она холодна, равнодушна и беспристрастна. Мы пишем её своими биографиями, в том числе и биографиями кораблей, заплетенными в одну общую с нами судьбу, и слышим их голос, как оклик из прошлого. Кто бы мог подумать, что на гибель «Варяга» 9 февраля 1904 года в неравном бою с японской эскадрой в марте того же года будут написаны немецким поэтом Рудольфом Грейнцем стихи. Чуть позже Евгения Шершевская-Студентская, дочь врача-еврея из Вильно (ныне Вильнюс, Республика Литва), перевела стихи с немецкого на русский язык. На эти стихи была написана, как принято считать, народная музыка. С тех пор эта песня известна всей России. Думаю, уместно напомнить первый куплет:

«Наверх вы, товарищи! Все по местам!

Последний парад наступает!

Врагу не сдается наш гордый „Варяг“,

Пощады никто не желает!»

 

Наши знаменитые корабли на своих палубах несут бесценный груз отечественной истории. Они влекут нас за собой, заставляя понять, ради чего стоит жертвовать многим, даже своей жизнью, гордиться теми, кто пошел на жертвы, и уважать то, ради чего эти жертвы были принесены.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

