НАШИ ГЕРОИ

05 Мая 2026



Газета «Вести» продолжает цикл публикаций о Героях Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалерах ордена Славы, в жизни которых Камчатка значилась постоянным местом жительства, службы или местом рождения. Сегодня мы представляем еще двух Героев: это участник Великой Отечественной войны младший лейтенант Федор Кириллович Кердань, ставший Героем Советского Союза в 1945 году, и участник двух вооруженных конфликтов в Чеченской Республике гвардии-капитан Сергей Николаевич Воронин, получивший Золотую Звезду Героя России в 2000 году.

Федор Кириллович Кердань родился 1 октября 1925 года в селе Бобровка Шипуновского района Алтайского края в крестьянской семье, где было восемь детей. Окончив шесть классов, пошел работать на кирпичный завод. В 1941 году его семья переехала в деревню Кантемировка в Казахской ССР (теперь село Кошкарата в Жамбылской области Казахстана), где Федор трудился в колхозе.

В декабре 1942 года он был призван в Красную армию. Первоначально служил и проходил обучение в 13-м запасном артиллерийском полку.

С августа 1943 года красноармеец Федор Кердань сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Сначала был орудийным номером, затем стал помощником наводчика орудия батареи. Принимал участие в боях на Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Участвовал в форсировании Днепра, освобождении Украины, Польши и Чехословакии. Отличился во время Моравско-Остравской наступательной операции.

8 апреля 1945 года в составе расчета орудия Федор Кердань отражал массированную немецкую контратаку. Превосходящие силы противника, насчитывающие 36 танков и 68 бронетранспортеров, вынудили наши войска отойти на тыловую позицию, но прорвать оборону враг не сумел. На следующий день немецкие войска вновь пошли в контратаку. На позицию, где находился расчет Федора Керданя, двигалось 14 танков, три штурмовых орудия и бронетранспортеры при поддержке пехоты. Красноармейцы вели тяжелый бой. В расчете, где воевал Федор Кердань, в живых остались только он и наводчик Рахимжан Токатаев. У них на батарее оставалось 15 последних снарядов. Именно туда пришли немецкие пехотинцы силою до батальона при поддержке танков и бронетехники. Отвечая на шквальный огонь противника, два бойца точными выстрелами уничтожили девять танков и четыре бронетранспортера, остановив наступление. К концу дня подошло подкрепление и завершило отражение немецкого контрудара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм младшему сержанту Федору Кирилловичу Керданю присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Войну Герой завершил в Пражской наступательной операции в звании старшего лейтенанта. Решив посвятить жизнь авиации, в декабре 1945 года он поступил в Омское высшее авиационное училище летчиков, а в 1946 году в связи с организационно-штатными мероприятиями был переведен в Челябинское военное авиационное училище штурманов и стрелков-радистов, которое окончил в 1947 году. Служил в 11-м авиационном полку дальнего действия (Бобруйск, Смоленск, Орша).

В 1950 году в звании старшего техника-лейтенанта Федор Кириллович был уволен в запас. В 1951 году окончил школу высшей летной подготовки в Ульяновске. Работал в авиации на Дальнем Востоке. С 1955 года в качестве бортрадиста трудился в 149-м отдельном авиационном отряде Магаданской авиагруппы, которая располагалась на Камчатке в аэропорту Халактырка. Летал в отдаленные районы Камчатки, на Чукотку, в Охотск.

В 1964 году по состоянию здоровья был вынужден оставить полеты и переехал в Минск (Белоруссия), где стал работать в аэропорту слесарем. С 1972 года трудился слесарем на Минском приборостроительном заводе. В 1981 году по рекомендации врачей переехал в Ялту, а в 1987 году, после выхода на пенсию, вернулся в Минск.

Федор Кириллович Кердань скончался 16 июля 2002 года.

Кроме перечисленных наград, награжден орденом Отечественной войны I степени, белорусским орденом «За службу Родине» III степени, медалью «За боевые заслуги» и другими. В Бобруйске имя Федора Кирилловича Керданя увековечено на площади Победы на Аллее Героев.

Сергей Николаевич Воронин родился в семье потомственных военных. Его дед был участником Великой Отечественной войны, военным водителем на Ладожской «Дороге жизни». Отец служил офицером. Сергей появился на свет 12 июня 1973 года в Кокчетаве – областном центре Кокчетавской области Казахской ССР (ныне – Акмолинской области Казахстана) в семье военнослужащего. После перевода отца на Камчатку он учился с первого по четвертый класс в школе № 3 города Елизово (сейчас это Елизовская средняя школа № 9 имени Р. В. Федины). Отец проходил службу в Елизовском гарнизоне, мать работала старшей медсестрой госпиталя. Когда Сергей окончил четвертый класс, отца перевели к новому месту службы – в Ташкент, столицу Узбекской ССР (ныне столица Узбекистана).

В Вооруженные силы будущий Герой России был призван в августе 1990 года из Ташкента. В 1994 году Сергей Николаевич окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище (это был последний выпуск училища, направленный для дальнейшего прохождения службы на территории Российской Федерации). В том же году лейтенант Воронин был назначен на должность командира мотострелкового взвода в Дальневосточном военном округе, где проходил службу до января 1995 года.

С января 1995 года Сергей Николаевич воевал на первой чеченской войне в должности командира мотострелкового взвода в составе 131-й отдельной мотострелковой бригады Северокавказского военного округа. В дальнейшем проходил службу в должности помощника начальника штаба мотострелкового батальона в 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде, дислоцированной в городе Буйнакске Республики Дагестан.

Во время боевых действий в Дагестане при освобождении села Тандо в августе 1999 года с четырьмя бойцами Воронин находился в разведке в тылу боевиков. При выполнении боевого задания группа была обнаружена. Несколько десятков боевиков попытались захватить разведчиков. Пути отхода к своим позициям российские военные проходили по открытой местности, на которой группа неминуемо погибла бы. В этой ситуации старший лейтенант Воронин принял дерзкое решение атаковать противника. Разведчики с боем прорвались на окраину села Тандо и ворвались в каменный сарай, приспособленный боевиками под огневую точку. Находившийся в нем противник был уничтожен. Заняв круговую оборону, пятеро бойцов несколько часов отражали натиск противника. Когда основные силы российских войск с боем приблизились к селу, а у самих разведчиков заканчивались боеприпасы, Воронин повторно дал команду на прорыв. И вновь противник не ожидал ошеломительного натиска горстки бойцов. Вся группа без потерь вышла в расположение российских войск. В жестоком бою было уничтожено свыше десятка боевиков. Вскоре боевому офицеру присвоили очередное воинское звание.

Указом Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в ходе проведения антитеррористической операции на территории Северокавказского региона, гвардии капитану Сергею Николаевичу Воронину присвоено звание Героя Российской Федерации.

После этого Сергей Николаевич продолжил военную службу, был начальником штаба мотострелкового батальона. В 2005 году он окончил Общероссийскую академию ВС РФ.

В 2012 году был уволен в запас в звании полковника. С 2016 года являлся советником при ректорате Уральского государственного экономического университета, отвечая за направление по патриотическому воспитанию молодежи. В том же году стал организатором проекта «Герои среди нас», в рамках которого участники вооруженных конфликтов ежемесячно выступают перед молодежью и рассказывают о своем боевом прошлом.

В сентябре 2018 года Сергей Николаевич был избран депутатом Екатеринбургской городской Думы VII созыва.

С 18 ноября 2024 года приступил к исполнению обязанностей директора автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».

Кроме перечисленных наград, награжден медалью «За отвагу» (1995 год), знаком отличия «За наставничество» (2022 год), медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» I, II и III степени.

Источники:

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. – М. : Воениздат, 1987.

Камчатский край неповторимый. Личность в истории. Т. 3. – М. : PressPass, 2016.

https://pamyat-naroda.ru (информационная система «Память народа»).

https://www.warheroes.ru (международный патриотический интернет-проект «Герои страны»).

https://гааосо.рф/wp (сайт ГКУ Свердловской области «Государственный архив административных органов Свердловской области»).

https://www.рцпв.рф (сайт Регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И. О. Родобольского).