ЗНАМЯ ПОБЕДЫ И ЕГО ЗНАМЕНОСЦЫ

05 Мая 2026



Широко известно, что в Москве на Красной площади в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая 1945 года знаменной группой, сформированной из роты почетного караула, выносится точная копия Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного в ночь на 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине.

В официальном описании знамени сказано, что оно представляет собой однослойное прикрепленное к древку прямоугольное красное полотнище размером 82 см на 188 см. На лицевой стороне вверху у древка изображены серебряные пятиконечная звезда, серп и молот. На остальной части полотнища перед отправкой в Москву была добавлена надпись белыми буквами в четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 С.К. 3 У.А. 1 Б.Ф.» (150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта), на обратной стороне полотнища в нижнем углу у древка – надпись «№ 5».

Согласно российскому законодательству, Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, государственной реликвией России. Эта государственная реликвия хранится в Центральном музее Вооруженных сил в столице нашей Родины городе Москве.

Знамя Победы было снято с рейхстага, по разным данным, 5, 8 или 9 мая 1945 года и сначала хранилось в штабе 756-го стрелкового полка, затем в политотделе 150-й стрелковой дивизии до 19 июня того же года. Из Берлина Знамя Победы отправилось в Москву 20 июня на транспортном самолете с аэродрома «Темпельхов».

В Москве нашу святыню встретила рота почетного караула во главе с капитаном Валентином Варенниковым. Здесь уместно сделать небольшое отступление, касающееся Валентина Ивановича Варенникова. Он участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 по 1945 год. Дослужился до звания генерала армии Советских Вооруженных сил и должности Главнокомандующего Сухопутными войсками – заместителя Министра обороны СССР Дмитрия Язова в 1991 году. Валентин Варенников за время Великой Отечественной войны награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В мирное время он был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова I степени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Октябрьской революции, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени. Орден «За военные заслуги» он получил уже после выхода на пенсию. Кроме того, Валентин Варенников награжден шестью орденами иностранных государств. Сын Валентина Ивановича Варенникова – Владимир пошел по стопам отца. Дослужился до звания генерал-лейтенанта и должности командующего корпусом. С 1995 по 1998 год проходил службу в 25-м армейском корпусе на Камчатке в должности заместителя командира корпуса. В свое время газета «Вести» рассказывала о нем и его отце.

Но вернемся к главной государственной реликвии России. Изначально Знамя Победы планировалось пронести по Красной площади на Параде Победы. Был сформирован расчет из четырех знаменщиков, участников штурма Рейхстага. Однако ими был продемонстрирован недостаточно высокий уровень строевой подготовки из-за ранений, полученных на фронте. Время для замены знаменной группы было упущено, поэтому командующий парадом маршал Георгий Жуков решил Знамя не выносить.

24 июня 1945 года состоялся Парад Победы на Красной площади Москвы. Знаменосцы от десяти сводных полков, сформированных от каждого фронта, действовавшего на момент окончания Великой Отечественной войны, пронесли перед мавзолеем 360 боевых знамен частей Красной армии особо отличившихся дивизий и воинских соединений. Не было среди них только главного красного стяга – Знамени Победы.

10 июля 1945 года Главное политическое управление Рабоче-крестьянской Красной армии распорядилось передать Знамя Победы в Центральный музей Вооруженных сил на вечное хранение.

Святая государственная реликвия – Знамя Победы – хранится в развернутом виде в горизонтальном положении в специальном контейнере, где поддерживается особая среда с соответствующей температурой и влажностью, расположенном в подземном помещении музея. На стенде музея представлена точная копия Знамени Победы.

Теперь необходимо рассказать о тех, кто водружал красное полотнище на куполе Рейхстага. Командиром знаменной штурмовой группы был назначен лейтенант Алексей Берест. Под его руководством разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария исполнили боевую задачу, и утром 1 мая над Берлином на крыше Рейхстага развевался первый красный флаг (всего их было девять) – наше Знамя Победы. За свой подвиг лейтенант Алексей Берест, младший сержант Мелитон Кантария, старший сержант Михаил Егоров были награждены орденами Красного Знамени. Спустя год, 9 мая 1946 года, Михаилу Егорову и Мелитону Кантарии было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Однако это звание почему-то не присвоили их командиру Алексею Бересту. По одной из версий, лейтенант Берест допустил серьезный дисциплинарный проступок, запятнав моральный облик офицера-коммуниста. В советское время, особенно в послевоенный период, была негласная установка со стороны политорганов Красной армии и Рабочее-крестьянского красного флота «ставить фронтовиков на место». Лейтенант Алексей Берест был уволен из Вооруженных сил. На гражданке, будучи директором Неклиновского отделения кинофикации, в апреле 1953 года обвинен в хищении и осужден на десять лет. В 1956 году его реабилитировали, сняли судимость, вернули ордена и восстановили в коммунистической партии. После чего он трудился грузчиком, вальцовщиком, слесарем-монтажником, экспедитором и т.п. В ноябре 1970 года Алексей Берест погиб, спасая ребенка из-под колес скорого поезда «Москва – Баку». От полученных при этом травм скончался в больнице. Похоронен на Александровском кладбище Пролетарского района в Ростове-на-Дону.

31 октября 1999 года Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации (далее цитирую): «Обратилось с просьбой рассмотреть в порядке исключения на заседании комиссии по государственным наградам при Президенте Российской Федерации вопрос о возможности присвоения Бересту звания Героя Российской Федерации (посмертно). В 2003 году комиссия сообщила, что она не поддержала ходатайство о присвоении Бересту этого звания с учетом того, что его заслуги уже были отмечены высокими государственными наградами: орденом Красной Звезды (18.03.1945) и орденом Отечественной войны I степени (19.05.1945)».

Не знаю, чем руководствовалась в то время комиссия, когда не поддержала ходатайство о присвоении Алексею Бересту звания Героя Российской Федерации. Следуя аргументам высокой комиссии, можно прийти к выводу, что Мелитона Кантарию и Михаила Егорова также два раза наградили за один и тот же подвиг. Для их командира после 2005 года перспектива быть представленным к званию Героя Российской Федерации стала еще более призрачной, т.к. в этом вопросе инициативу перехватил президент Украины Виктор Ющенко и 6 мая 2005 года присвоил Алексею Прокофьевичу Бересту звание Героя Украины с награждением орденом «Золотая Звезда» (посмертно) за (цитирую): «Личное мужество и героизм, проявленные в Берлинской операции и водружении Знамени Победы над Рейхстагом».

Спустя 20 лет, 17 июля 2025 года, Президент Российской Федерации Владимир Путин (цитирую): «За мужество, отвагу в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» присвоил звание Героя Российской Федерации Бересту Алексею Прокофьевичу (посмертно).

Герои Советского Союза, почетные граждане Берлина и Смоленска бывшие младший сержант Мелитон Кантария и старший сержант Михаил Егоров все-таки пронесли настоящее Знамя Победы по Красной площади в Москве 9 мая 1965 года. Это был второй Парад Победы после 24 июня 1945 года. К сожалению, с ними не было их командира лейтенанта Береста, незаслуженно забытого партийными властями и вычеркнутого из официальной советской историографии вплоть до 1991 года. Третий, четвертый и пятый по счету Парады Победы на Красной площади прошли в 1985, 1990 и 1995 годах. И лишь 19 мая 1995 года был принят федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», в соответствии с которым военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий Знамени Победы стали проводиться ежегодно 9 мая в Москве, городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

День Победы в Великой Отечественной войне официально стал главным праздником в Российской Федерации, а Знамя Победы – главным символом этого праздника. И мы помним, что победный стяг, поднятый над поверженной Германией, по-прежнему бережно несут в своих сильных руках его первые знаменосцы – Герой Российской Федерации Алексей Берест, Герои Советского Союза Мелитон Кантария и Михаил Егоров. Они продолжают чеканить свой шаг по брусчатке Красной площади всё дальше и дальше, продолжая свой путь в бессмертие.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ