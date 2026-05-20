ТРУДОВАЯ ГОРДОСТЬ КАМЧАТКИ

20 Мая 2026



Газета «Вести» начинает цикл публикаций о Героях Социалистического Труда, которые в разное время жили и работали на Камчатке. Сегодня мы представляем легендарную женщину-капитана дальнего плавания Анну Ивановну Щетинину, чья трудовая биография начиналась в далеком 1929 году в Петропавловске-Камчатском, где она обрела всемирную известность, проведя закупленный СССР в Германии пароход из Гамбурга к берегам Камчатки.

Но, прежде чем начать рассказ об этой удивительной женщине, напомним, что звание «Герой Социалистического Труда» являлось высшей степенью отличия за труд в СССР. Президиум Верховного Совета СССР присваивал его гражданам, которые своей выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений содействовали подъему народного хозяйства, культуры, науки, росту могущества и славы Советского Союза. Одновременно с присвоением звания Героя Социалистического Труда вручался орден Ленина (высшая награда СССР) и выдавалась грамота Президиума Верховного Совета СССР. В целях особого отличия граждан, удостоенных этого звания, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1940 года была учреждена золотая медаль «Серп и Молот». Медаль вручалась одновременно с орденом Ленина и грамотой. Указ и положение о звании Героя Социалистического Труда действовали до 1991 года – времени распада СССР.

Анна Ивановна ЩЕТИНИНА родилась 26 февраля 1908 года на небольшой станции Океанская недалеко от Владивостока (ныне расположена в черте города). В семье, кроме неё, было еще двое детей: старшая сестра и младший брат. Отец, чтобы прокормить семью, освоил множество профессий: был стрелочником, плотником, лесником, рабочим, трудился на рыбных промыслах. Мама занималась домашним хозяйством. В начальную школу на станции Лянчихе Анна пошла в одиннадцать лет. Гражданская война была в разгаре, школы то и дело закрывали. Семья Щетининых жила в то время на станции Седанка, и девочке приходилось добираться в школу пешком: семь километров туда и семь обратно. После вступления Красной армии во Владивосток школы были реорганизованы, и в 1922 году Анна Щетинина поступила в единую школу трудовой молодежи, которая открылась в Седанке после ухода интервентов. Сейчас это средняя общеобразовательная школа, и она носит имя Анны Ивановны Щетининой. А тогда Анна активно наверстывала упущенное: восьмилетнюю школу она окончила за шесть лет и подала документы в мореходный техникум во Владивостоке. Переживая, что её могут не принять, она написала письмо его начальнику с уверением в своей готовности ко всем трудностям.

Спустя много лет в своей книге «На разных морских дорогах» она рассказала: «Конверт с замиранием сердца опустила в ящик и стала ждать ответа. Наконец получила приглашение „явиться лично“ к начальнику…

– На море захотелось? – спросил он. – А скажите, почему это вам вдруг захотелось?

– Скажите, вам запрещено принимать девушек? – спросила я.

– Нет, не запрещено, – досадно поморщился начальник. – Но я старше вас втрое и от чистого сердца хочу предостеречь. Ну скажите, что вас заставляет идти на судоводительскую специальность? Начитались романов? Романтика влечет?

– Работа. Интересная работа.

– Работа? Вы совсем не знаете этой работы. К вам с первых дней будут относиться не снисходительнее, а строже, чем к другим. На работу придется тратить вдвое больше времени и сил, чем вашим товарищам. Если ошибется и не сможет что-то сделать парень, это будет просто ошибкой. А если вы ошибетесь – скажут: баба, чего с неё взять? Пусть будет несправедливо и обидно, но это будет. А все ваши успехи припишут воображаемым уступкам, которые якобы вам, как девушке, делались. Ведь у нас много людей старой закваски. Попадете к какому-нибудь старому боцману, он из вас всю душу вытрясет… У меня парни частенько с практики удирают, а вы туда же!

– Я не удеру, будьте уверены».

Анна сумела настоять на своем, и её допустили к конкурсу. Конкурс был четыре человека на место. Она успешно сдала экзамены и в 1925 году поступила на судоводительское отделение. Во время учебы Щетинина стипендию не получала: несмотря на отличные оценки, ей не платили – как «бесперспективной студентке». Чтобы заработать на жизнь, она ночами трудилась грузчиком в порту наравне со своими однокурсниками.

Первую практику Анна проходила в 1926 году на пароходе «Симферополь» палубным учеником. После второго курса она практиковалась на охранном судне «Брюханов», а потом матросом на пароходе «Первый краболов». Много обидных шуток и пренебрежения пришлось ей пережить со стороны отдельных членов экипажа во время практики. Боцман попался точно такой, как предсказал начальник техникума. Давал самую грязную и тяжелую работу: оббивать ржавчину, чистить трюм, мыть банки из-под краски. Много лет спустя она призналась: «Я понимала, что, если откажусь, никогда не встану с матросами на равную ногу, всегда буду для них пассажиром».

Морской техникум Анна закончила в 1929 году. Из сорока двух ребят, которые были приняты вместе с нею, до диплома дошли восемнадцать.

Анна Щетинина была направлена в Акционерное Камчатское общество. У неё недоставало плавательного ценза для получения штурманского диплома, и несколько месяцев ей пришлось плавать матросом. Но всего за пять лет она прошла путь от матроса до капитана, пройдя все ступеньки роста: матрос, штурманский ученик, третий, второй и старший помощник капитана. Впоследствии она с полным правом говорила о себе: «Я прошла весь тяжелый путь моряка от начала до конца. И если я сейчас капитан большого океанского корабля, то каждый из моих подчиненных знает, что я явилась не из пены морской».

В 1932 году Анна Щетинина получила диплом штурмана дальнего плавания, а в январе 1934 года – диплом капитана дальнего плавания.

В 1935 году в возрасте 27 лет Анна Ивановна обрела всемирную известность. Вместе с командой она приняла закупленный СССР в Германии грузовой пароход «Хохенвельс», переименованный в «Чавычу», и провела его из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский. За движением парохода следил весь мир. В каждом порту Щетинину встречали толпы людей, мировая пресса писала о молодой русской леди-капитане, а моряки вели споры: сможет ли она довести судно до пункта назначения. Но Анна Ивановна блестяще выполнила труднейший рейс и развеяла все сомнения относительно её профпригодности и заодно и суеверия, касавшиеся пребывания женщины на корабле.

26 ноября 1937 года было опубликовано Постановление Правительства СССР об организации во Владивостоке рыбного порта первой категории. 20 марта 1938 года был назначен первый начальник рыбного порта – им стала капитан дальнего плавания Анна Щетинина. В том же году Анна Ивановна поступила в Ленинградский институт водного транспорта на судоводительский факультет, где училась заочно. Четыре курса она закончила за два с половиной года. Завершать обучение ей пришлось уже после войны.

Когда началась Великая Отечественная война, Анна Щетинина получила направление в Балтийское пароходство. Под яростной бомбежкой фашистов она проводила груженный продовольствием и оружием пароход «Сауле» по Финскому заливу, осуществляя снабжение наших частей и эвакуацию населения Таллина.

Осенью 1941 года она была командирована во Владивосток в распоряжение Дальневосточного пароходства. На судах «Карл Либкнехт», «Родина», «Жан Жорес» непрерывно пересекала Тихий океан, участвуя в программе ленд-лиза (система передачи со стороны США взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, транспортных средств, промышленного оборудования, нефтепродуктов, сырья, продовольствия, информации и услуг, необходимых для ведения войны, Советскому Союзу и другим государствам-союзникам по антигитлеровской коалиции. Задолженность по ленд-лизу была полностью погашена Россией, как преемницей бывшего СССР, в 2006 году).

Летом 1945 года, в период подготовки к войне с Японией, Анна Ивановна доставила на остров Сахалин на борту «Жан Жореса» два танковых батальона. В августе 1945 года, уже во время боевых действий, в составе конвоя ВКМА-3 она перебрасывала на Сахалин десант.

После войны Анна Щетинина четырнадцать лет прожила в Ленинграде. Водила суда по Балтике. В 1947 году пароход «Дмитрий Менделеев» под её командованием доставил в Ленинград статуи, похищенные фашистами из Петродворца во время оккупации.

С 1951 года она преподавала в Ленинградском высшем инженерном морском училище: сначала была старшим преподавателем, а затем и деканом судоводительского факультета. В 1960 году по собственной просьбе была переведена во Владивостокское высшее инженерное морское училище (ныне Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского), получив назначение доцентом, а позже начальником кафедры «Управление судном». Делясь опытом с будущими судоводителями, она еще долго продолжала оставаться на капитанском мостике, ходила в рейсы на судах «Орша», «Орехов», «Охотск», «Антон Чехов».

В 1968 году на экраны страны вышел фильм «Анна Ивановна», снятый на студии «Дальтелефильм». В 1977 году Щетинина получила приглашение начальника Дальневосточного морского пароходства стать капитаном-наставником.

Пятьдесят лет отдала морю Анна Ивановна. Обошла все океаны мира, была капитаном пятнадцати судов, на «Охотске» совершила кругосветное плавание. Она сохранила все суда, которыми управляла.

Указом Президиума Верховного Совета от 24 февраля 1978 года за большие заслуги в развитии морского транспорта, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи с семидесятилетием Анне Ивановне Щетининой присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Капитан Щетинина не ограничивалась одной работой. В 1963 году она стала председателем Приморского филиала Географического общества СССР, написала две книги, выдержавшие несколько изданий, – «На морях и за морями…» и «По разным морским дорогам», стала членом Союза писателей России.

Анна Ивановна – Почетный работник Морского флота, Почетный гражданин города Владивостока, Почетный член Географического общества СССР, Почетный член Дальневосточной ассоциации морских капитанов и Международной федерации ассоциаций морских капитанов. Награждена орденом Ленина (дважды), орденом Отечественной войны II степени (дважды), орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, медалями, в том числе «За победу на Японией».

Умерла Анна Ивановна Щетинина 25 сентября 1999 года. Её похоронили на Морском кладбище во Владивостоке.

В 2006 году именем этой легендарной женщины был назван мыс на побережье Амурского залива Японского моря. В последующие годы во Владивостоке в честь Анны Ивановны Щетининой был разбит сквер, установлен памятный бюст, названа улица в одном из микрорайонов города, размещен барельеф на фасаде главного корпуса МГУ имени адмирала Г. И. Невельского.

В 2022 году на доме, где долгие годы жила Анна Ивановна, стараниями жителей дома была установлена мемориальная доска в память о ней.

В 2023 году в порт Владивостока прибыло новое современное судно «Капитан Щетинина», названное так в честь первой дипломированной женщины-капитана.

Источники:

Камчатский край неповторимый. Личность в истории. Т. 3. – М. : PressPass, 2016.

https://www.msun.ru (сайт ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского»).

https://www.warheroes.ru (международный патриотический интернет-проект «Герои страны»).