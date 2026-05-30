ВОПРОС – ОТВЕТ

28 Мая 2026



Сегодня наша традиционная рубрика начинается с ответа на вопрос о муниципальных мерах поддержки участников СВО и их семей, действующих в Петропавловске-Камчатском. Вторым мы выбрали вопрос об организации сборных эвакуационных пунктов на территории городского округа. Также мы ответим читателям, которых интересует завершение учебного года в школах, ремонт детских площадок, улицы Ленинской и уборка города.

– Какие муниципальные меры поддержки для участников СВО и их семей действуют в Петропавловске-Камчатском? Анна Шмелёва, г. Петропавловск-Камчатский.

– В администрации ПКГО перечислили три дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, действующие в городе. Первая: возмещение расходов на ремонт жилых помещений, предоставленных по договору найма жилых помещений коммерческого использования. Вторая: возмещение расходов на приобретение топлива для жилого помещения с индивидуальной (автономной) системой теплоснабжения, не подсоединенной к системе централизованного теплоснабжения. И третья: на обустройство мест захоронения лиц, принимавших участие в специальной военной операции.

Также, по данным мэрии, с 1 января 2026 года для ветеранов участников СВО действует такая мера господдержки, как заключение социального контракта для развития индивидуально-предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода семьи.

В мэрии уточнили, что этот вид поддержки доступен демобилизованным участникам СВО, которые: имеют статус ветерана боевых действий; состоят на учете в Центре занятости населения в качестве безработного или ищущего работу; получили рекомендацию Государственного фонда «Защитники Отечества».

По выбору участников СВО, имеющих инвалидность I или II группы, право на заключение социального контракта на таких же условиях может быть передано их супругам.

Обратиться по вопросу заключения социального контракта можно по адресу: проспект Циолковского, д. 35/2, кабинет 2. Режим работы: вторник, среда, четверг с 9:30 часов до 17:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

– Слышал, что в городе решили организовать сборные эвакуационные пункты для населения. Для чего они создаются и где располагаются? Олег Круглов, г. Петропавловск-Камчатский.

– Администрация ПКГО 5 мая 2026 года опубликовала Постановление № 894 о создании сборных эвакуационных пунктов для населения в Петропавловск-Камчатском городском округе. Новый документ пришел на смену старому, действовавшему с 2016 года. Согласно Постановлению, такие пункты создаются в рамках ряда Федеральных законов, в том числе «О гражданской обороне», для сбора и регистрации жителей во время эвакуации, а также для посадки людей на транспорт и отправки их в заблаговременно подготовленные пункты временного размещения в безопасных районах.

В основном новые сборные эвакуационные пункты в городе будут размещаться на базе детских образовательных учреждений (детских садов, школ и колледжей), а также института и зданий двух ООО.

В документе перечислены следующие адреса сборных эвакуационных пунктов: ООО «Шамса-Холдинг» на проспекте Победы, 67; Институт вулканологии и сейсмологии на бульваре Пийпа, 9; детский сад № 42 на улице Автомобилистов, 9; Камчатский колледж искусств на проспекте Рыбаков, 7; средняя школа № 27 на улице Николаевой-Терешковой, 10; средняя школа № 31 на улице Звёздная, 34; средняя школа № 8 на улице Давыдова, 16; средняя школа № 9 на улице Пограничная, 103; детский сад № 10 на Петропавловском шоссе, 14; школа № 3 имени Пушкина на улице Зелёная роща, 24; средняя школа № 1 на улице Пограничная, 18/1; средняя школа № 41 на улице Первомайская, 15а; основная школа № 6 имени Лельчука на улице Рябиковская, 83/1; гимназия № 39 – Космический проезд, 14; ООО «Гейзер» на улице Топоркова, 10/1; школа № 17 имени Завойко на улице Петра Ильичёва, 80; средняя школа № 35 на улице Дружбы, 3; Камчатский кооперативный техникум на улице Ключевская, 11; средняя школа № 40 на улице Вольского, 4/2; средняя школа № 42 на улице Савченко, 12.

В документе указано, что начальниками сборных эвакуационных пунктов назначаются руководители организаций, на базе которых они создаются. В самом пункте должны быть оборудованы медицинский пункт, комната матери и ребенка, стол справок, там должны контролировать своевременную подачу транспортных средств для эвакуации жителей и соблюдение общественного порядка.

Приписка населения к пункту осуществляется из расчета 4000–5000 человек на один пункт.

Согласно Постановлению, полная готовность сборного эвакуационного пункта к приему населения должна быть обеспечена в течение четырех часов с момента получения распоряжения главы города или в соответствии с решением КЧС и ОПБ (комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности) ПКГО.

Начальникам сборных эвакуационных пунктов предписывается назначить администрацию пунктов, разработать и утвердить документацию до 1 июня текущего года.

– В прошлом году побывала на школьном празднике «Последний звонок» у внука. Было очень красиво и торжественно. Стало интересно, а сколько детей в этом году заканчивают школы в нашем городе? Валентина Жаркова, Петропавловск-Камчатский.

– По данным Управления образования администрации ПКГО, в этом году в городе 146 выпускных классов: 93 девятых и 53 одиннадцатых. Всего со школой попрощаются 2934 ученика: 1983 девятиклассника и 951 одиннадцатиклассник. Для них 26 мая в ФОК «Звездный» прошел праздник: «Большая городская линейка – последний звонок 2026». Торжественное мероприятие собрало выпускников, их родителей и педагогов. С поздравлениями к участникам обратились первые лица края и города. Прозвучало видеопоздравление от вице-спикера Государственной Думы РФ Ирины Яровой и Министра просвещения РФ Сергея Кравцова. После праздника для выпускников началась подготовка к экзаменам – для выпускников одиннадцатых классов они начнутся уже с 1 июня, а для ребят девятых классов – со 2 июня.

– Живу рядом с детской площадкой, где еще не полностью растаял снег. Думаю, не все конструкции там пережили зиму, их надо проверять. И таких площадок у нас в городе множество. Кто отвечает за их содержание и когда начнется ремонт? Татьяна Кибалина, г. Петропавловск-Камчатский.

– В городской мэрии объяснили, что плановые работы по содержанию и обустройству детских игровых зон и спортивных площадок в Петропавловске ведутся. По словам Алексея Кузьмина, начальника МКУ «Служба благоустройства», подрядные организации с 15 мая приступили к уборке мусора и рыхлению снега на тех площадках, где он не превышает 30 см. Одновременно специалисты проводят технический осмотр. По итогам обследования формируется перечень объектов, требующих ремонта.

В начале лета на площадках начнутся ремонтные работы, а также будет произведена замена песка на территориях, где есть детские песочницы.

«В ходе выявления замечаний подрядчикам будет направляться претензия о ненадлежащем качестве исполнения своих обязательств. В течение года все мероприятия продолжатся как по их (детских площадок. – Прим.ред.) содержанию, так и по текущему ремонту», – сказал Алексей Кузьмин.

По уверениям ведомства, подрядные организации работают на площадках ежедневно.

В мэрии уточнили, что содержание детских площадок – зона ответственности их собственников. За МКУ «Служба благоустройства» закреплены 186 детских игровых зон и 16 спортивных площадок.

Часть детских площадок на территории городского округа находится в ведении управляющих организаций или предприятий (в границах сформированных земельных участков), некоторые являются частной собственностью.

– Будут ли доводить до ума улицу Ленинскую, которую не могут отремонтировать уже третий год? Иван Логинов, г. Петропавловск-Камчатский.

– Как рассказали в администрации ПКГО, в текущем году будут продолжены работы в рамках капитального ремонта дороги. Планируется укладка третьего слоя асфальтобетонного покрытия, укладка тротуарной плитки, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки. Там отметили, что на улице Ленинской уже выполнены работы по укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия, обустроена пешеходная зона от здания Камчатского театра драмы и комедии до ул. Ленинской, 59.

К настоящему времени разработана временная схема движения пешеходов на период проведения ремонтных работ на улице Ленинской. Ознакомиться с ней можно на информационном стенде, размещенном возле театра. На схеме указано, что она действует на период с 10 мая по 30 июня.

В мэрии уточнили, что в дальнейшем в зависимости от участка проведения работ в схеме движения для пешеходов и автотранспорта возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.

– Возле дома из-за снегопадов поломались деревья. Жильцы собрали сухие ветки и сложили их возле мусорных контейнеров. Они лежат уже неделю. Кто должен вывозить их на свалку? Анатолий Токарев, Петропавловск-Камчатский.

– В Петропавловске-Камчатском вывозом мусора с площадок для сбора твердых коммунальных отходов занимается АО «Спецтранс», региональный оператор по обращению с ТКО. Однако, как объяснили в «Спецтрансе», к твердым коммунальным отходам относится только бытовой мусор, который образуется внутри жилых и нежилых помещений. Также сюда входят крупногабаритные отходы: мебель, бытовая техника и отходы текущего ремонта, размер которых не позволяет складировать их в стандартные контейнеры. А вот растительные отходы (ветки, спил деревьев, листва), так же как и строительные отходы после демонтажа (бетон, кирпич, арматура и другие материалы), не относятся к твердым коммунальным отходам и не вывозятся региональным оператором. Их вывоз организуется силами управляющих компаний и иных ответственных лиц при проведении соответствующих работ.

– Скоро лето, а впечатление такое, что уборкой города занимаются в основном жители на субботниках. А какой вклад в наведение чистоты вносят ответственные лица в городской мэрии? Галина Ковалёва, Петропавловск-Камчатский.

– Как объяснили в администрации ПКГО, на территории Петропавловска-Камчатского ведется планомерная работа по поддержанию чистоты и порядка на общественных территориях.

Между МКУ «Служба благоустройства» и подрядными организациями заключены муниципальные контракты на содержание общегородских территорий, парков и скверов. В рамках этих соглашений подрядные организации ежедневно осматривают закрепленные объекты, убирают песок и мусор, опорожняют урны, моют малые архитектурные формы, а также выполняют иные необходимые мероприятия по поддержанию надлежащего санитарного состояния территорий.

Также с апреля активно проводятся общегородские субботники, в которых принимают участие трудовые коллективы, предприниматели, управляющие компании, школьники, студенты и все неравнодушные граждане города.

«С начала общегородских мероприятий, субботников, в том числе и по содержанию общественных пространств, с территории города вывезено более 100 тонн мусора», – сказал Алексей Кузьмин, начальник МКУ «Служба благоустройства».

Кроме того, заключен ряд муниципальных контрактов на содержание территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам. На данных участках работы уже начаты – подрядные организации собирают песок, убирают сухую растительность, ликвидируют скопления мусора.

Ответы подготовила Наталья МАКСИМИШИНА по материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа