ВОПРОС – ОТВЕТ

23 Июня 2026



Сегодня наша традиционная рубрика начинается с предупреждения о новой схеме телефонных мошенников, выступающих от имени администрации города. Также мы ответим на вопросы читателей, интересующихся работой городских властей в отношении незаконно установленных гаражей и стихийной торговли, расскажем об учебных сборах для руководителей из городской администрации, поясним, когда в городе завершится отопительный сезон. А завершит нашу рубрику ответ на вопрос читательницы о бесплатных поездках для пенсионеров на местные базы отдыха.

– Моей пожилой родственнице позвонили на домашний телефон от имени городских властей и попросили назвать персональные данные для получения награды в мэрии. Знают ли в администрации города о таких звонках пенсионерам? Владимир Зыков, Петропавловск-Камчатский.

– Как объяснили в мэрии, к ним уже обращались жители города пенсионного возраста с информацией, что им на стационарные домашние телефоны звонит якобы специалист администрации с приглашением прийти в мэрию для вручения медали за непрерывный труд и получения денежного вознаграждения. При этом в телефонном разговоре данные лица просили пенсионеров назвать им персональные данные, включая СНИЛС.

В этой связи администрация города сообщает, что не имеет отношения к данным сообщениям. Звонки являются действиями мошенников!

В мэрии проинструктировали, что надо делать в таких случаях: «Уважаемые жители! Если вам поступают подозрительные звонки, сразу прекращайте разговор и кладите трубку. Никому не сообщайте свои персональные сведения, данные паспорта, СНИЛСа и других документов, не сообщайте никому никаких кодов, приходящих на телефон, не переходите по ссылкам. Сохраняйте бдительность!» – призвали в ведомстве.

– Я слышал, в микрорайоне «Авача» начали сносить гаражи, на защиту которых вышли их владельцы. Расскажите об этом подробнее. Михаил Звонарев, Петропавловск-Камчатский.

– По информации администрации ПКГО, в микрорайоне «Авача» вывоз нестационарных объектов, расположенных на береговой линии рядом с гаражно-лодочным кооперативом, начался 16 июня. Работы проводятся в рамках системной работы по наведению порядка на прибрежных территориях. Помимо гаражей, демонтаж затрагивает хозяйственные постройки и ограждения, ограничивающие свободный доступ к береговой линии. Всех собственников предварительно уведомили о старте данных мероприятий.

«Мы встретились с членами кооператива, обсудили объекты, которые подлежат вывозу и находятся за его пределами. Речь идет о 13 самовольных постройках и 17 гаражах. Кроме того, будут демонтированы заборы и ограждения – порядка 50 объектов. С собственниками проведена разъяснительная работа, все вопросы обсудили, вывоз уже начался. Отдельно отмечу, что в связи с изменениями законодательства земельные участки в водоохранной зоне более предоставляться не будут – эта информация доведена до граждан. Ранее по данному участку работало управление архитектуры и градостроительства, все сведения находятся в официальных документах. В целом в Петропавловске-Камчатском продолжается системная работа по вывозу нестационарных объектов, которые мешают инженерным сетям или расположены в водоохранной зоне. Эта работа будет продолжена, в том числе с целью поэтапной очистки береговой линии», – сказал врип Главы Петропавловск-Камчатского городского округа Андрей Воровский.

По заверениям администрации, демонтаж касается исключительно незаконных объектов и не затрагивает имущество, оформленное в установленном порядке.

Дополним, что владельцы гаражей и хозяйственных построек, которые подлежат вывозу, собрались на территории кооператива 16 июня, чтобы потребовать от городских властей не демонтировать их постройки. По словам участников, с ними разговаривали представители службы благоустройства.

Как пояснили в администрации, демонтаж и вывоз незаконных объектов проводятся регулярно. В среднем ежегодно выявляется 150–200 таких сооружений. Помимо гаражей и хозяйственных построек, в перечень входят незаконно установленные торговые киоски и иные временные объекты.

– Как городские власти борются с незаконной торговлей с лотков на улицах города и кто отвечает за это направление работы? Галина Бабанова, Петропавловск-Камчатский.

– На прошлой неделе Контрольным управлением администрации ПКГО было проведено очередное выездное мероприятие по пресечению незаконной торговли на территории города совместно с сотрудниками полиции, пожарного надзора и Управления по вопросам миграции УМВД по Камчатскому краю. Контрольным управлением руководит заместитель главы администрации ПКГО Александр Сашенков. На момент проведения проверки его обязанности исполнял Сергей Шеременко.

Как сообщили в ведомстве, проверка была проведена на улице Ленинградской в районе ТЦ «Посейдон» и бывших корпусов краевой больницы.

В ведомстве отметили, что проверка проводится не в первый раз. Лица, осуществляющие незаконную торговлю, уже привлекались к ответственности, но, несмотря на это, продолжают нарушать действующие правила. «В городе достаточно санкционированных мест торговли, на которых можно осуществлять эту деятельность. По результатам сегодняшних мероприятий будут вынесены процессуальные акты в отношении лиц, осуществляющих незаконную торговлю», – сказал Сергей Шеременко.

В Контрольном управлении администрации города подчеркнули, что проверки законности торговли на общественных территориях в Петропавловске‑Камчатском проводятся на регулярной основе.

– Когда в городе закончится отопительный сезон и где можно посмотреть график отключений ГВС? Юрий Савин, Петропавловск-Камчатский.

– По решению временно исполняющего полномочия Главы Петропавловска‑Камчатского Андрея Воровского отопительный сезон завершится 26 июня. Данное решение принято в связи с поздним установлением устойчивых положительных температур.

«В этом году летняя погода устанавливается с трудом, за теплом следует резкое похолодание, поэтому отопительный сезон продлен. Согласно действующим нормативам, отключение допускается, если по истечении пяти суток средняя температура воздуха сохранится на уровне не ниже +8 градусов по Цельсию. В настоящее время среднесуточный норматив зафиксирован, подготовлено постановление об отключении отопления в Петропавловске-Камчатском. Но по прогнозу погоды в ближайшие пару дней снова ожидается похолодание. В этой связи принял решение отложить завершение отопительного сезона до повышения температуры в конце недели. Отключение отопления начнем при прогнозном увеличении температуры в пятницу, 26 июня. К вечеру этого дня параметры будут снижены, и к ночи отопление будет отключено», – написал на своих страницах в соцсетях Андрей Воровский.

В администрации уточнили, что для проведения плановых ремонтных работ предусмотрено отключение ГВС на две недели в каждом районе города.

После согласования нового графика отключения ГВС он будет опубликован на официальных ресурсах администрации города.

– В одном из номеров вашей газеты я прочел об организации сборных эвакуационных пунктов для населения на случай чрезвычайных ситуаций. А проводят ли в мэрии обучение чиновников порядку действий, если такая ситуация возникнет? Олег Круглов, г. Петропавловск-Камчатский.

– 19 июня в Петропавловск-Камчатском городском округе под руководством временно исполняющего полномочия главы города Андрея Воровского состоялись плановые учебно-методические сборы, призванные обеспечить подготовку органов управления к действиям в чрезвычайных условиях.

В мероприятии приняли участие представители руководящего состава администрации города, руководители подведомственных учреждений, а также уполномоченные по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«В ходе данных учебно-методических сборов до руководителей органов и подведомственных учреждений была доведена основная нормативная база, определяющая порядок действий, а также сведения о силах и средствах Петропавловск-Камчатского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Была дана оценка состояния и готовности. Определены основные направления дальнейшего развития муниципального звена, в том числе системы обеспечения мероприятий по гражданской обороне. В ходе данных сборов руководители ознакомились со всеми аспектами организации и осуществления деятельности на территории городского округа, в том числе уточнили те задачи, которые возлагаются на органы и подведомственные учреждения в обеспечении комплексной безопасности жизнедеятельности населения», – сказал Анатолий Ковнацкий, начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города.

В администрации ПКГО дополнили, что проведенные сборы позволили систематизировать знания руководящего состава, оценить текущий уровень готовности структур к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и наметить направления совершенствования системы гражданской обороны на муниципальном уровне.

– Будут ли этим летом в городе проводить бесплатные поездки на местные базы отдыха для пенсионеров, как это было раньше? Если будут, то как туда записаться? Мария Елина, Петропавловск-Камчатский.

– Как пояснили в администрации ПКГО со ссылкой на министерство социального благополучия и социальной политики региона, социальные туры для пенсионеров на Камчатке возобновятся с 1 июля.

Участие в поездках могут принять женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет – жители Камчатского края. Выезды будут организованы из Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска и Усть-Большерецка.

Для участников предусмотрены комфортные условия: доставка осуществляется на автобусах в сопровождении волонтеров, в дороге предоставляется бутилированная вода, а на базах отдыха – легкий перекус.

Туры организуются в будние дни, несколько раз в день. Партнерами проекта выступают базы отдыха «Озерки», «Лотос», «Островок», «Малки» и «Начики».

Записаться на участие в социальных турах можно по телефону кол-центра: 8-800-141-00-00. Все поездки для пенсионеров полностью бесплатны.

Ответы подготовила Наталья МАКСИМИШИНА по материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа