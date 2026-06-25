ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА, НЕ УСПЕВШИЕ СТАТЬ ВЕЛИКИМИ

23 Июня 2026



Газета «Вести» продолжает серию публикаций о поэтах-фронтовиках, погибших в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов.

Юрий Иванович Дивильковский

(1924–1944)

Родился Юра в Москве. В детстве жил во Франции, где его отец Иван Дивильковский был советником посольства СССР. В августе 1935 года семья дипломата попала в автомобильную катастрофу. Отец погиб, а у Юры был поврежден позвоночник.

После возвращения в Москву Юрий учился в 110-й школе им. Ф. Нансена. Писал стихи с детства. Был редактором классной стенной газеты. В десятом классе написал исследование «Пути развития современной поэзии».

Начало войны в дневнике Юры Дивильковского

Юра Дивильковский писал: «22 июня 1941 г. Воскресенье. Первый день войны. Теперь войны не объявляются, а начинаются, – я даже не помню, чьи это слова, но они приобретают сейчас новый, грозный и строгий смысл, потому что война началась.

Первую половину дня Москва живет как обычно. В то время как пограничники своими телами преграждают путь германским армиям и ценою многих и многих жизней останавливают её первый, страшный порыв, мы по случаю воскресного дня дольше обычного лежим в постелях, завтракаем, болтаем, читаем газеты, в которых нет намека на события.

Маму вызывают на работу. Около двух она звонит по телефону: „Слушали радио?“ Должно быть, за границей опять какие-нибудь события, думаю я.

– Нет, а что?

– Говорил Молотов.

– …С кем? – Подразумевая: „С кем война?“

И угаданный в какую-то долю секунды ответ:

– С Германией.

Несколько минут сижу за столом, стараясь подавить волнение.

Непрерывно работает радио – передают речь Молотова, военные марши, приказы по противовоздушной обороне.

Потом в школе. Затем дома – таскаем на чердаки песок и воду…»

11 марта 1942 года Юре Дивильковскому исполнилось восемнадцать. В апреле он досрочно сдал экзамены за десятый класс и получил аттестат зрелости.

Тогда же, весной, Юра написал стихотворение «Эпитафия» и завещание, обращенное к девушкам-ровесницам и младшим друзьям, которые в силу возраста не успеют на войну, а потому останутся жить. «Находясь в здравом уме и твердой памяти, составляю этот документ, имеющий силу завещания. Единственное, чем я безраздельно и бесспорно владею, – это мое „я“, моя человеческая сущность. Его я завещаю моим друзьям...»

Юра был призван Краснопресненским РВК 27 июля 1942 года и направлен на учебу в Высший военный гидрометеорологический институт в городе Ленинабад Узбекской ССР, а вскоре – в минометное училище, располагавшееся в том же городе. По причине ограниченной подвижности позвоночника и близорукости был отчислен из училища и направлен рядовым в одну из строевых частей, дислоцированных в Средней Азии. Переболел малярией. С диагнозом дистрофии второй степени был отправлен в отпуск. Около месяца лечился дома в Москве и ушел на фронт.

Гвардии ефрейтор Юрий Иванович Дивильковский, связист во взводе управления 53-й гвардейской танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса, погиб 5 марта 1944 года в бою при освобождении Украины. Ему было 19 лет.

Юра похоронен в селе Купель Каменец-Подольской области.

Последнее письмо 2 марта 1944 года

Мама, родная, здравствуй! За те несколько дней, что прошли с тех пор, как я писал тебе последний раз, мы сделали большой марш на танках, а сейчас стоим третий день на месте – последний отдых, вероятно, перед тем, как вступить в бой. А уж когда наши части начнут действовать, вы, вероятно, об этом услышите. Мне, конечно, предстоят большие испытания; я первый раз пойду в серьезное дело. Надеюсь, что окажусь достойным своего звания. Если это испытание выдержу, то уж буду знать, что не напрасно потерял эти два года. Настроение у меня хорошее, я здоров, ты обо мне не беспокойся. Еще несколько хороших ударов, и немцам капут. Тогда вернемся домой, можно будет жить, учиться, вообще все будет хорошо. Привет Сереже и всем прочим. Целую. Юра.

Из последней тетради Юрия Дивильковского

«Находясь в здравом уме и твердой памяти, составляю этот документ, имеющий силу завещания.

Единственное, чем я безраздельно и бесспорно владею, – это мое „я“, моя человеческая сущность. Его я завещаю моим друзьям, ибо я хочу, чтобы оно продолжало жить, независимо от моей судьбы…

Нашими предшественниками были люди начала века и люди великой Революции. В этом качестве нашего поколения была наша сила. Оно могло стать созидателем огромных интеллектуальных и художественных ценностей. В своей среде мы уже видели мыслителей, поэтов, которые должны были положить начало культуре будущего, культуре коммунизма.

Но жизнь внесла свои коррективы. Грянула война. И мы поняли, что было нашей исторической задачей. Мы пошли в бой, зная, что погибнем, утверждая тем самым ту красоту, то будущее, которое не успели создать. В этом для нас оказался наилучший выход.

…Мы же можем принять лишь то, что нам понятно. А понять умеют немногие. Война показала выход из этого тупика. Всякий может умереть, а смерть за свою мечту прекрасна.

Но не всех ждет смерть. Останутся в живых те, кому посчастливится в этой лотерее войны, останетесь вы, наши девушки, наши подруги. Прекрасна ваша задача!.. Вам предстоит гигантская работа, которую не успели сделать мы все.

…И вспоминайте изредка обо мне, который был человеком грядущего. Настоящий гражданин грядущего – кто свободен от предрассудков и условностей, кто не боится себя и не боится, что кто-нибудь не поймет его; кто выше всего в жизни ставит чудесное чувство любви и радость свободного творчества.

Я умер за то, чтобы таким было человечество».

***

Если б мир,

пылающий пожарами,

залитый морями крови,

вдруг узнал,

что бы сделали для жизни

молодые,

погибающие на полях сражений,

он бы содрогнулся,

увидав,

что убил грядущее свое.

***

Пересадки, километры,

Жизненный маршрут...

Но прощаний злые ветры

Дружбы не сотрут.

Пусть вражду, борьбу, преграды

Видишь ты вокруг,

Но всегда с тобою рядом

Будет верный друг.

Всех внимательней, всех строже

Будет он к тебе.

Он пристрастен, ну и что же?

Ты ему всего дороже:

Ты из класса «Б».

Эпитафия

Он был поэтом неблестящим

И, не найдя стихам конца,

Погиб в сражении, настоящей,

Почетной смертью для бойца.

Весь мир измерил он шагами

И умер просто – как и жил:

Быть может, окружен врагами,

В разрыв гранат мечту вложил;

Быть может, в небо над страною

Свой истребитель завинтив,

В последний штопор в вихрях боя

Под пулевой ушел мотив;

Быть может, и в рывке атаки

Упал меж проволочных стрел...

Пускай прожить сумеет всякий

Так, как погибнуть он сумел.

1942

rg.ru,

dzen.ru/mlyn

Справка «Вестей»

Ни один памятник в Москве, поставленный погибшим на войне, не берет за душу так, как этот, открытый 22 июня 1971 года в Столовом переулке у 110-й школы (сейчас её номер 2123).

Памятник героям-школьникам – мемориал, установленный в Москве в 1971 году у здания школы № 110 (Столовый переулок, 10/2), посвящен школьникам, погибшим в Великой Отечественной войне.

В 1968 году на всесоюзной художественной выставке «50 лет ВЛКСМ» выпускник школы № 110 Д. Ю. Митлянский представил свою скульптуру «Реквием 41-го года», которую он посвятил памяти товарищей, погибших на фронте. Ученики школы выступили с предложением установить этот памятник на школьном дворе.

Торжественное открытие памятника состоялось 22 июня 1971 года.

В 1993 году памятник подвергся вандализму, после чего фигуры пришлось перенести в школьный музей. Чтобы обезопасить памятник от дальнейших актов вандализма, скульптор Д. Ю. Митлянский и архитектор Б. С. Маркус разработали проект его реконструкции. Обновленный памятник был установлен на стене школы со стороны Ножового переулка. Новый памятник – уменьшенная копия старого, на его постамент нанесена более точная цитата из «Реквиема» Роберта Рождественского: «Памяти павших будьте достойны».

Изначально памятник стоял на школьном дворе.

После реконструкции монумент установлен на стене школы, при этом если раньше школьники были выполнены в полный рост, то теперь – уменьшенная копия прежнего памятника.

Памятник представляет собой стоящих на постаменте в полный рост пять бронзовых фигур погибших добровольцев-десятиклассников (Юрий Дивильковский, Игорь Купцов, Игорь Богушевский, Григорий Родин и Габор Рааб). Школьники одеты в шинели, на плечах у них – винтовки.

На постаменте была надпись «Будьте памяти павших достойны. 1941–1945».

У подножия постамента находилась мраморная доска с фамилиями 100 учеников и преподавателей школы, погибших на войне.

Полное название – «Реквием. 1941 год. Моим одноклассникам, погибшим на войне».

Памятник имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Дата постройки: 1971 год.

Адрес: Россия, Москва, ул. Пречистенка, 12/2с8.