Однажды на вулкане

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23 Июня 2026

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Знакомство моих родителей было связано с организацией туристического маршрута для зарубежных гостей, прибывших на край земли в поисках острых ощущений. В середине девяностых годов прошлого столетия предприимчивые бизнесмены активно занимались торговлей товарами народного потребления, произведенными за пределами страны, некоторые из них пытались сделать упор на развитие туризма для знакомства иностранцев с дикой и не тронутой человеком природой.

В то время мой отец, молодой выпускник российской академии живописи, вернулся после учебы домой и занял кресло заместителя директора художественной школы, которая с трудом сводила концы с концами. Мама окончила местный вуз, получила специальность учителя английского языка и осталась трудиться на кафедре, иногда подрабатывая в общеобразовательной школе. Обоим платили крохи, да и те давали с огромной задержкой. В период продолжительных летних каникул молодые специалисты решили подзаработать деньжат и наткнулись на объявление в газете, согласно которому туристическая фирма со звучным названием «Стерх» набирала персонал для сопровождения туристов в походы на природные источники и необычные озера.

В состав команды требовались повар, гид-инструктор и переводчик. Молодого заместителя директора взяли гидом-инструктором, учительница английского была нанята переводчиком, повара нашли в небольшой забегаловке, расположенной напротив автовокзала.

Родители часто вспоминали их первый поход и всегда в подробностях рассказывали нюансы этой безумной авантюры. На мой вопрос, почему обыкновенную прогулку они вспоминали с дрожью в голосе, оба наперебой отвечали, что нельзя так безответственно относиться к жизни людей.

– Доченька, я, конечно, в молодости был крепким, сильным и выносливым мужчиной, но имел смутное представление о том, куда веду людей и что делать, если случится беда. Ведь раньше никаких требований к гидам не предъявлялось, только хорошее настроение и энтузиазм, – отвечал отец.

– А что могло случиться в долине, это же не горы или вулканы? – спрашивала я.

– Да что угодно: выход диких животных, травмы или болезни плохо подготовленных туристов, поломка рации – значит потеря единственного средства связи, – задыхаясь от волнения, говорила мама.

– Плохая организация маршрута, помноженная на суровый климат нашего региона, всегда заканчивается трагедией. Безответственное отношение к стихии со стороны туристических фирм я считаю настоящим преступлением, за которое виновные лица должны нести наказание, – говорил отец.

В то лето все пятеро туристов из Японии вернулись из похода без увечий, они были в полнейшем восторге от изобилия красок и растительности нашего полуострова, минеральных источников, бьющих из самой земли, быстрых рек, наполненных рыбой. Несмотря на то, что группа не сразу вернулась на базу и плутала лишних два дня по однообразному лесу, никто не жаловался и не требовал вернуть деньги обратно. Потомки самураев благодарили молодых людей за подаренное счастье и премировали команду хрустящими долларами.

Повар решил продолжить работу в компании «Стерх», а художник с англичанкой дали себе зарок никогда не рисковать жизнями людей. Осенью молодые специалисты вернулись на основную работу, но вскоре поняли, что полюбили друг друга. Спустя два года после свадьбы на свет появилась я.

Со временем отец стал директором художественной школы, а мама заняла место завуча по воспитательной работе своего образовательного учреждения, но оба сохранили любовь к природе. Для комфортного отдыха и занятия живописью отец купил большую машину, которую переоборудовал в настоящий вездеход, способный справиться с любым бездорожьем, приобрел инвентарь для полевой кухни и научился быстро организовывать прекрасные бытовые условия в любой глуши. Пока папа искал натуру для своих полотен, мы с мамой разбивали лагерь, готовили еду, читали книги и наслаждались тишиной леса, тундры или бескрайних долин. Иногда отец возил нас с мамой на берег Тихого океана, где в своей огромной машине мы встречали рассветы и закаты, но он не любил изображать бурлящую стихию, самокритично поясняя наши поездки тем, что недостаточно талантлив для мариниста. Бескрайняя водная стихия дарила отцу вдохновение, маме умиротворение, а мне – восторг.

На пленэрах отец много работал, просыпался чуть свет и не мог оторваться от мольберта до первых сумерек. В конце августа наши поездки заканчивались, всё оборудование пряталось в гараж, специализированная обувь и одежда убиралась на антресоли, свои работы папа заканчивал по памяти, гордился новинками собственных коллекций и старался участвовать в выставочных мероприятиях в других регионах. Необычный ландшафт, сказочные пейзажи, буйство красок не могли оставить равнодушными художников средней полосы нашей страны, и в год, когда я поступила в педагогический институт, четверо талантливых живописцев решили приехать на край земли, чтобы воочию увидеть красоту полотен отца.

Он согласился организовать отдых группе туристов, но перед их приездом долго консультировал насчет одежды, обуви и остальной экипировки гостей.

В назначенный день четверо художников приземлились на краю земли и, увидев очарование заснеженных вулканов в августе, были просто в восторге. Нашими гостями стали взрослый мужчина Егор Михайлович лет пятидесяти, обладатель окладистой бороды и приятной наружности; женщина Анна Матвеевна, без определенного возраста и молодая влюбленная пара Гена с Юлей, недавно отгулявшая свою свадьбу. Представители творческих профессий приехали из разных городов, но были знакомы по межрегиональным выставкам, конференциям и встречам. В своих городах каждый из них занимался спортом, любил долгие пешие прогулки и настаивал на покорении самого высокого и живописного вулкана.

Папа, послушав истории из туристической жизни гостей, немного улыбнулся и озвучил свой безопасный, но не менее красочный план развлечений.

Бескрайний берег Тихого океана, прибрежные ковры спелой шикши, брусники и шиповника, факелы нежно-розового иван-чая, термальные источники, сочный кедрач – всё стало вдохновением для творческих людей. Однако спустя пять дней группа снова вернулась к разговору о восхождении на вулкан. Папа долго отнекивался, но поддался уговорам гостей с большой земли.

Он связался с туристической компанией и заказал один из популярных туров на вулкан Горелый. Туроператор предложил одним днем зайти на вулкан, осмотреть кратер, вернуться в город и после согласования маршрута начал подготовку к выходу. Гости были в восторге, но как только отец увидел обувь и одежду молодоженов, ахнул.

– Владимир Фёдорович, на улице плюс 22 градуса, лето в самом разгаре, в интернете я прочитала, что осадков не будет несколько дней. Я хочу позагорать. Кроме того, мои кеды и ветровка изготовлены из непромокаемой ткани, а теплые вещи я вообще не брала, – начала оправдываться Юля.

– Действительно, зачем тащить столько барахла, словно мы вьючные животные, – ухмыляясь, вторил супруге Гена.

– Молодежь, вы бы еще в сланцах пляжных на вулкан поперлись, – теряя выдержку, сказал папа и начал долгий рассказ, связанный с особенностями покрова подножия и самого вулкана, состоящего из прошлых извержений, которые сопровождались выбросами пепла, лавы и обломков горных пород.

Потом отец рассказал, что в пути погода может мгновенно измениться и на смену палящего солнца прийти снежная метель. Спустя полчаса отец окончательно вышел из себя, напомнил, что всё это говорил еще по телефону, и в конце своей пламенной речи заявил, что, если молодожены не возьмут нашу запасную одежду и обувь, отменит поход.

Гена с Юлией возмущенно побухтели, но смирились и сменили свои летние наряды на практичную и теплую экипировку. Егор Матвеевич и Анна Михайловна были более сговорчивы и без лишних слов оделись и обулись как следует. В назначенное время, оповестив все службы спасения о будущем восхождении группы, мы отправились в поход. Мама осталась дома и ждала нас к праздничному ужину.

Начало пути было назначено на семь утра, мы сели в большую камаз-вахтовку и отправились по каменистой дороге. Группа была в приподнятом настроении, все шутили, смеялись, пели песни, только папа напряженно смотрел в окно. Спустя тридцать минут бесконечной тряски машина остановилась, гид предложил сделать фото на память. Выйдя из машины, я увидела вокруг густой туман, напоминающий молоко. Камера не смогла зафиксировать лица, вернувшись в машину, мы снова двинулись в путь.

Когда машина подъехала к месту высадки, все приуныли и выглядели уставшими. Вместе с нашим внедорожником к подножию вулкана приехали еще несколько вахтовок, из которых вышло около пятидесяти человек. Легко одетые люди вызвали претензии у наших молодоженов, но, увидев каменистую тропу, художники успокоились и начали восхождение. Спустя тридцать минут пути по скользкому каменистому склону Юля попросила сделать остановку. Она стала задыхаться, села на камень и сказала:

– У меня сильно кружится голова, я не могу идти дальше.

– Не переживайте, так бывает из-за изменения атмосферного давления и высоты. Вы сейчас попьете водички, мы немного постоим, вы адаптируетесь, и мы продолжим путь, – спокойным голосом сказал гид.

– Но у меня онемели ноги, – со слезами в голосе сказала девушка.

– Главное – не поддаваться панике, просто вокруг вас новая обстановка, дышите глубже и успокойтесь, – продолжал монотонным голосом мужчина.

Мы действительно немного отдохнули и, когда к Юле вернулся румянец, продолжили путь. Многолюдные группы обгоняли нас, двигаясь в энергичном темпе. Всюду слышались смех и шутки. Спустя полтора часа пути Анна Михайловна вдруг заявила, что не собирается двигаться дальше. Молчаливая и такая спокойная женщина вдруг закрыла лицо руками и заплакала.

– Милые женщины, давайте все сейчас успокоимся, глубоко подышим воздухом и будем думать о том, как покорим вершину этого таинственного вулкана, – всё тем же спокойным голосом сказал наш гид и рассказал легенду, связанную с появлением величественной горы.

«По преданию ительменов, давным-давно на Камчатке жили племена, которые почитали духов гор и морей, главным из которых был Горячий Отец – вулкан, возвышавшийся над долиной. Он давал людям тепло и плодородие, ведь вулканический пепел удобрял землю, а горячие источники дарили исцеление. Но однажды в долину пришло зло в обличье жестокого шамана по имени Куркут. Он захотел подчинить себе всю землю и силу Горячего Отца. Шаман начал читать заклинания, забирая человеческих детей в жертву злым духам. Тогда Горячий Отец разгневался и выпустил из себя клубы дыма и пепла, лава хлынула по склонам, сметая всё на своем пути. Люди бежали в ужасе, моля духов о спасении.

Лишь один самый смелый и отважный воин – юноша по имени Нарыч пробрался к вулкану и вступил с Шаманом в смертельную схватку. Когда вокруг бушевала стихия, небо горело от пламени, юноша боролся со злом, не щадя себя, и смог выбить из рук врага черный амулет, который бросил в жерло вулкана. В тот же миг Горячий Отец задрожал, затих и успокоился, но колдун успел произнести последнее заклинание и проклял Нарыча и его род. Шаман упал замертво, но проклятие Куркута сбылось. После страшного извержения вулкан стал безжизненным. Его склоны покрылись пеплом и шлаком, лес выгорел, а вершина обрушилась, оставив огромный кратер. Горячий Отец умер, оставив после себя лишь Горелый Вулкан.

Люди долго оплакивали Нарыча, отдавшего свою жизнь за их спасение. Говорят, что в тихие ночи, когда над Горелым Вулканом сияет луна, можно услышать тихий голос юноши, который напоминает о злобном коварстве и цене свободы…»

– Когда мы достигнем вершины вулкана и заглянем в его кратер, сможем оценить подвиг молодого юноши и отдать дань его героизму, – подытожил гид.

– Какая чушь, – приободренным голосом заявила Анна Михайловна, – название этому вулкану действительно дали сами местные жители, но только после крупнейшего извержения в начале восемнадцатого века. В то время лава вытекала из множества жерл по всей длине вулканического хребта, придавая выгоревший облик горе. А что касается голоса юноши, то после того как надышишься разряженным воздухом, и не такое почудится.

– Анна Михайловна, рад, что вам полегчало, – веселым голосом сказал наш гид, – тогда в путь.

Как только мы сделали несколько шагов, к нам навстречу выскочила молодая девушка, грязная с головы до ног, она бежала, рыдала в голос и, поравнявшись с нами, стала кричать:

– Мужчины, мужчины у нас беда, дайте, дайте спутниковый телефон!

Папа попросил успокоиться и рассказать, что случилось.

– Я даже не знаю, как это произошло, мы шли, пели песни, а она вдруг раз и упала, – заливаясь слезами, ответила незнакомка.

– Кто она, где упала, где ваш гид и спутниковый телефон, почему вы такая чумазая? – напряженно спросил отец.

– Мы все приехали из разных городов и толком не знаем друг друга, а Вася – старший группы, он там, делает искусственное дыхание, а я, со мной всё в порядке, я хотела сделать селфи и ушла с тропы, там поскользнулась и упала в какую-то жижу.

– Вы звонили в службу спасения? – спросил наш гид.

– Я не знаю, куда звонить, и Вася сказал, что у него рация села, – ответила перепуганная девушка.

– Где ваша девушка лежит? – спросил отец.

Девушка протянула руку в сторону подъема на вулкан и сказала, что до места трагедии минут двадцать ходьбы.

Отец посмотрел на особу в летних кедах и уточнил состав группы, девушка объяснила, что в поход отправились шесть девчонок и парень Вася, который обладал субтильной фигурой.

Гид не стал просить помощи, но мужчины нашей команды поняли всё без слов и отправились вслед за девушкой. Анна Михайловна и Юля остались на своем месте ждать новостей, а я отправилась вместе с мужчинами. Папа не хотел брать меня с собой, но, вспомнив о моих успешно пройденных курсах по оказанию первой медицинской помощи, спорить не стал.

Когда мы дошли до места трагедии, увидели, как худощавый парень, склонившись над телом молодой женщины, тихонько плакал, рыдали и девушки, стоящие рядом. Туристы обыденно проходили мимо, кто-то давал никчемные советы, кто-то просто отворачивался. Подойдя к женщине, я присела на корточки и стала искать у неё пульс, которого не оказалось, она тихо хрипела и не реагировала на голос. Приоткрыв ей глаза, я увидела мутный налет на зрачках и поняла, что женщина была мертва.

Повернувшись к отцу, я отрицательно замотала головой и встала в полный рост. Гид, увидев мой жест, набрал нужный номер телефона и сообщил о трагедии. Дежурный спасатель сообщил, что труп женщины нужно спускать к подножию вулкана самим либо оставить на месте до приезда спасателей, группа которых прибудет на автомобиле не раньше чем через четыре часа.

Женщины, услышав ответ, стали умолять не оставлять Лену одну. Так мы узнали имя погибшей особы.

– Мужчины, миленькие, может, она еще жива и ей нужна помощь. Ведь девушка не доктор, могла и ошибиться, – тыча в меня пальцем, сказала одна из них.

Папа обратился к Васе, который находился на грани истерики, и потребовал прийти в себя, чтобы подумать, на чем спускать тело. Старший группы всё время мотал головой и что-то бормотал.

– Боец, соберись, где твой рюкзак, где вещи Лены? Нужно соорудить что-то вроде носилок, – сказал отец, но, глядя на парня, понял, что действовать придется без его помощи.

Егор Матвеевич снял свой рюкзак со спины, достал из него вещи с рукавами и предложил всем сделать то же самое, чтобы связать кофты и куртки между собой. Погрузив тело девушки на импровизированную переноску, мы медленно отправились вниз.

Спустя минут двадцать мы встретили Анну Михайловну с Юлей, обезумевших от страха, и дальше все вместе отправились в путь. Изнывающая жара вдруг сменилась густым ледяным туманом, но вся верхняя одежда была занята под носилки. Несмотря на холод, мужчины делали остановки, чтобы немного передохнуть. После двух часов изнурительного спуска мы оказались у подножия вулкана, где встретили новую порцию веселых и беззаботных туристов.

Гид снова связался со службой спасения и услышал, что вертолет Центра медицины катастроф был уже в пути. Но прибывшие к подножию вулкана медики констатировали смерть женщины, сообщили, что не занимаются вывозом трупов и улетели, предложив напоследок дождаться представителей правоохранительных органов, до которых мы не дозвонились.

Как только автобус вернулся за туристами, мужчины загрузили тело Лены и уговорили девчонок, чтобы те отправились в ближайшее отделение полиции и морг.

Наша группа разобрала вещи, на которых несколько часов лежала мертвая женщина, загрузилась в вахтовку, не проронив ни единого звука, поехала домой.

Открыв дверь и увидев наши лица, мама сразу поняла, что случилась какая-то неприятность, и, услышав рассказ о произошедшем, долго не могла прийти в себя. Праздничный ужин превратился в молчаливый прием пищи, который прервала Юля.

– Владимир Фёдорович, вы простите нас, особенно меня, я ведь вам не сказала, что беременна. Мне доктор рекомендовала продолжить тренировки, она уверяла, что прогулки на свежем воздухе полезны для моего организма. Я и Гене запретила говорить о моем положении, хотела насладиться пейзажем роскошных мест, тем более срок беременности у меня совсем маленький.

Отец посмотрел на Юлю, потом перевел взгляд на Гену, хотел крепко выругаться, набрав в легкие воздуха, но сдержался и выдохнул, лишь закачал головой.

– Владимир Фёдорович, мы ведь раньше думали, что по телевизору показывают какие-то небылицы про туристов, трагедии на вулканах, и были убеждены, что летом ничего подобного случиться не может, – еле слышно продолжил Гена.

– Сначала я испугалась, когда мне плохо стало, потом страх стал невыносимым, когда я увидела мертвую девушку. Мне так стыдно перед вами, ведь я подвергала опасности не только себя и малыша, но и всю группу, – заливаясь слезами, сказала Юля.

– Надеюсь, мои дорогие гости, вам запомнится этот отпуск, – еле сдерживая истинные эмоции, сказал папа и ушел в свою комнату.

Туристы поблагодарили маму за вкусный ужин и отправились в гостиницу, спустя два дня папа проводил гостей в аэропорт и пожелал всем счастливого пути. Вскоре во всех электронных ресурсах и газетах разлетелась новость о смерти туристки на вулкане Горелый. Появились подробности гибели женщины, после вскрытия медики обнаружили тромб, который оторвался в сосудах головного мозга и унес жизнь совсем молодой женщины.

Туристическую фирму, так бездарно спланировавшую путешествие иногородних девчонок, судить не стали, а происшествие признали несчастным случаем.

Папа, услышав о безнаказанности турфирмы, долго возмущался решению следственных органов.

– У этого придурка-гида даже связи не было. Отправили девчонок покорять вулкан в сандалиях и рады. Никакого снаряжения, воды взяли на одну кружку, этот Вася туда даже нож с собой не взял, – кричал в телевизор отец.

– Милый, перестань возмущаться. Женщина могла погибнуть где угодно, тромбы не ждут подходящего момента, а тюрьма парню загубила бы жизнь, – пыталась успокоить мама.

– Зато остальным горе-гидам был бы урок, а то наберут бестолочей и продолжают играть в лотерею с жизнями людей, – возмущенно подытожил папа.

Мама попыталась напомнить обстоятельства их первой встречи, но отец отмахнулся и сказал, что сейчас всё изменилось и дикий туризм уже давно должен стать безопасным и надежным.

Словно услышав призыв отца, спустя несколько лет после того случая на вулкане Горелый в нашей стране началась обязательная аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, призванная подтверждать квалификацию специалистов, готовых сопровождать туристов, но до сих пор каждый год величественные и таинственные вулканы уносят десятки жизней тех, кто считает себя сильнее и умнее стихии.

Той осенью папа создал удивительную коллекцию живописных полотен, старался не вспоминать трагедию на вулкане Горелый и молодых бесшабашных художников, которые так безрассудно отнеслись к своему будущему дитя. Он не хотел знать, как сложились судьбы наших гостей, но следующей зимой получил сообщение от Гены, в котором парень благодарил за гостеприимство и прислал фото с изображением супруги с новорожденным ребенком и надписью: «Малыша мы назвали Володей, в честь грозного ангела-хранителя, похожего на Горячего Отца из ительменской легенды, живущего на краю света».

Ариша ЗИМА,
член Союза писателей России

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."