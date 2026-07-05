ВОПРОС – ОТВЕТ

01 Июля 2026



Незаметно подошел июль, и сегодня все вопросы и ответы нашей традиционной рубрики касаются самых что ни на есть летних тем: детского отдыха, подготовки к новому учебному году, городского благоустройства и озеленения, а также ставшего неотъемлемой частью жизни горожан ремонта улицы Ленинской.

– Сколько пришкольных детских лагерей организовано этим летом у нас в городе и как отдыхают в них дети? Наталья Кузнецова, г. Петропавловск-Камчатский.

– По информации Управления образования администрации ПКГО, этим летом лагеря дневного пребывания детей организованы на базе 27 школ города. В них за каникулы отдохнут 3300 детей, что на сто человек больше, чем в прошлом году. Первая смена стартовала 3 июня – каждое учреждение подготовило свою программу: квесты и викторины, спортивные турниры и занятия, посвященные здоровому образу жизни, патриотические и экологические мероприятия. Самая многочисленная смена получилась в средней школе № 40: здесь набралось почти 270 воспитанников.

На прошлой неделе в пришкольных лагерях, продолжающих свою работу, побывали временно исполняющий полномочия главы города Андрей Воровский и начальник Управления образования Максим Гореликов. Они посетили школу № 31, оценив организацию летнего отдыха. Этот лагерь посещают 175 детей. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Светлана Химич, в план работы включены различные мероприятия, включая посещение автогородка и киноцентра. Для детей проводилось мероприятие «Вахта памяти» с минутой молчания: дети приготовили номера, исполняли песни. С учетом растущей популярности детских велосипедов и самокатов на территории школы была организована парковка на 20 мест, которую в дальнейшем планируют расширить. «Программы учреждений нацелены не только на интересный досуг ребят, но и на воспитание, развитие навыков безопасного поведения, формирование полезных привычек, а также бережного отношения к истории и окружающей среде», – подчеркнули в Управлении образования.

– К началу нового учебного года в лицее № 21 обещали выполнить большой капитальный ремонт. Как идут работы? Антон Торопов, г. Петропавловск-Камчатский.

– В Петропавловске-Камчатском капитальный ремонт лицея № 21 продолжается в рамках реализации регионального проекта «Всё лучшее детям», входящего в национальный проект «Молодежь и дети».

«В основном мы стараемся сделать так, чтобы работы капитального характера проводились сразу в объеме: кровля, фасад и внутренние помещения. В данном случае в здании 21-го лицея проводятся комплексные работы по замене кровли и фасада. На данный момент подрядчик соблюдает утвержденный график. По информации подрядчика с поставкой материалов вопросов у него не возникает: все материалы закуплены. Работы продолжаются даже при неблагоприятных погодных условиях. Рассчитываем, что данное учебное заведение будет отремонтировано в срок и самое главное – качественно», – сказал врип главы города Андрей Воровский.

Завершить ремонт в мэрии планируют не позднее 20 августа.

В администрации напомнили, что капитальный ремонт лицея № 21 является продолжением комплексного развития микрорайона. В прошлом году по обращениям жителей был заасфальтирован внутриквартальный проезд и оборудованы тротуары по ул. Дзержинского, ведущие к лицею.

– Как движется ремонт улицы Ленинской и когда его обещают завершить? Владислав Кравченко, г. Петропавловск-Камчатский.

– Как пояснили в администрации ПКГО, на улице Ленинской в рамках контракта осуществляется поднятие канализационных колодцев: из более чем ста объектов на текущий момент поднято порядка сорока колодцев. Выполнение данного вида работ запланировано до середины июля текущего года.

Одновременно выполняется ремонт тротуара. В настоящее время ведутся демонтаж старой тротуарной плитки и разработка грунта. Следующим этапом предусмотрено устройство основания слоя из песчано-гравийной смеси с последующей укладкой брусчатки и тротуарной плитки. Общий объем укладки брусчатки составит 5 854 кв. метров.

«После окончания работ по поднятию колодцев необходимо будет до проектной отметки поднять систему ливневых канализаций – частично они уже установлены, затем – установить бортовые камни. После этого подрядчик приступит к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Ленинской», – сказал врип главы Петропавловска-Камчатского Андрей Воровский.

В мэрии отметили, что для минимизации неудобств для участников дорожного движения принято решение не перекрывать движение полностью: асфальтирование будет выполняться поэтапно – сначала одной полосы, затем – второй. На финальном этапе будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

«Сейчас подрядчик идет в графике работ с небольшим опережением. С учетом того, что контракт заключен до конца октября нынешнего года, мы рассчитываем, что подрядчик будет выполнять работы в более ускоренном темпе», – сказал Андрей Воровский.

– Этой весной жителям города предложили список объектов для будущего благоустройства. Выбрать надо было один путем голосования. Какой объект победил? Евгения Фролова, г. Петропавловск-Камчатский.

– Как сообщили в администрации Петропавловска-Камчатского, по итогам подсчета голосов победителем стал сквер на улице Тушканова вблизи Камчатской краевой научной библиотеки имени С. П. Крашенинникова.

В мэрии напомнили, что голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» проходило с 21 апреля по 12 июня на интернет-портале «Госуслуги». В нем приняли участие около 16 тысяч жителей нашего города.

На голосование было вынесено шесть объектов: сквер по ул. Тушканова; общественное пространство между домом № 1/1 по улице Чубарова и домом № 4 по проспекту Победы; пешеходный маршрут с элементами лестничного перехода от дома № 3 по Ботаническому переулку к автомобильной дороге по улице Академика Королева; открытое спортивное сооружение между домом № 18 по улице Автомобилистов и сооружением по улице Дзержинского (футбольное поле); открытое спортивное сооружение со стороны главного фасада дома № 45 по проспекту Победы (футбольное поле); детская площадка между домами № 12, 14/1, 14/2 по улице Карбышева.

За сквер на улице Тушканова проголосовал 6 531 горожанин. В рамках подготовки к реализации проекта предусмотрена разработка концепции благоустройства, в которой будут учтены пожелания горожан. Реализация начнется в 2027 году в соответствии с утвержденным графиком.

– Какие территории, выбранные жителями, благоустраиваются у нас в этом году и какие были сделаны в прошлом году? Юлия Григорьева, г. Петропавловск-Камчатский.

– По информации мэрии, в этом году в ходе проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство двух общественных территорий: зеленой зоны между остановкой «Статуправление» и домом № 12 по улице Кроноцкой, и сквера ветеранов геологоразведки по улице Мишенной, дом 107. Кроме того, в программу благоустройства на этот год включены три придомовые территории, выбранные жителями: на улице Карбышева у дома 10; на улице Беринга у дома 90; на проспекте Рыбаков у дома 1/1.

В 2025 году была благоустроена общественная территория в районе улицы Батарейной, а также переход от парка Победы до автобусной остановки по улице Академика Королева (Нижний Горизонт).

Также было благоустроено девять придомовых территорий по адресам: проспект Циолковского, дома 39 и 37; улица Академика Курчатова, дом 5; улица Блюхера, дом 43; улица Звездная, дом 13; Космический проезд, дом 19; улица Лермонтова, дом 12; улица Океанская, дом 92б; улица Владивостокская, дом 15.

В мэрии подчеркнули, что планируемое благоустройство дворовых территорий заранее обсуждается жителями и управляющими компаниями на общих собраниях. Они самостоятельно определяют перечень работ, разрабатывают дизайн, выбирают подрядные организации.

– Ежегодно бываю в Хабаровске, где обилие цветов в клумбах и вазонах на улицах радует глаз. Высаживают там и декоративные кустарники. У меня вопрос: собираются ли наши городские власти организовать озеленение улиц на должном уровне и если да, то какое учреждение будет этим заниматься? Надежда Филиппова, г. Петропавловск-Камчатский.

– На прошлой неделе временно исполняющий полномочия главы города Андрей Воровский провел выездное совещание на объекте, расположенном на территории бывшего отделения цветоводства МУП «Спецдорремстрой».

«На данный момент эта территория передана в МБУ „Центр развития территорий“, которое в том числе будет заниматься озеленением города. Пока это отдел, но надеемся, что мы эту историю разовьем. Потребность в озеленении города большая не только на городских общественных территориях, но и со стороны наших подведомственных учреждений», – сказал Андрей Воровский.

В администрации пояснили, что ранее на данной площадке был совхоз декоративных культур, чья деятельность насчитывает свыше шестидесяти лет. Затем объем его деятельности был сведен к минимуму в связи с реорганизацией и переходом работы на принципы хозрасчета. В целях восстановления профильной деятельности в 2023 году было принято решение о реорганизации предприятия для работы в статусе учреждения, выполняющего муниципальный заказ по озеленению городских пространств на постоянной основе. Результатом стал перевод направления из МУП «Спецдорремстрой» в муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития территорий».

Сегодня цветы, выращенные в Центре развития территорий, можно увидеть на городских клумбах и навесных вазонах столбов линий наружного освещения вдоль дорог.

В администрации уточнили, что одним из приоритетных направлений деятельности Центра развития территорий станет снабжение рассадой городских учреждений образования. В соответствии с муниципальным заданием на базе тепличного хозяйства развернется выращивание культур и цветов для нужд социальной сферы.

«Школы и детские сады делают достаточно большие заявки на озеленение, раньше они приобретали всё необходимое у предпринимателей. Сейчас, когда у Центра развития территорий есть свои теплицы и они выращивают рассаду растений, которые уже прижились на камчатской земле, горожане смогут приобретать её в Центре развития территорий; и, соответственно, украшать свои учреждения. Кроме того, есть большая потребность и запрос от жителей Петропавловска-Камчатского на приобретение рассады для дач, ведь дачников у нас много. В перспективе они смогут эту рассаду также приобретать», – отметил Андрей Воровский.

Специалистам Центра удалось сохранить, вырастить и адаптировать к климатическим условиям Петропавловска-Камчатского более двадцати семи видов деревьев и кустарников. Кроме того, ассортимент цветочной рассады, применяемой для оформления улиц и скверов, превысил шестьдесят видов. Развитие этой площадки рассматривается как важный элемент комплексного благоустройства города и повышения качества городской среды.

Ответы подготовила Наталья МАКСИМИШИНА

по материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа