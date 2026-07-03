ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА, НЕ УСПЕВШИЕ СТАТЬ ВЕЛИКИМИ

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01 Июля 2026

Газета «Вести» продолжает серию публикаций о поэтах-фронтовиках, погибших в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов

 

Василий Кубанёв

(13.01.1921–06.03.1942)

 

Сегодняшняя публикация посвящена воронежскому поэту и журналисту Василию Кубанёву, чья жизнь оборвалась в 21 год.

«С горечью думаешь, что смерть на 21-м году жизни утащила из литературы человека, который, будь он жив, был бы способен сделать в этой литературе больше, чем ты сам сделал, и больше, чем сделали многие другие, дожившие до своего возраста писатели», – так писал Константин Симонов о молодом воронежском поэте Василии Кубанёве.

Василий начал рано писать стихи, а уже в 16 его имя было известно в писательских и журналистских кругах. Казалось, он торопился жить, стремясь оставить яркий след, будто бы знал, что земной путь его будет коротким.

Василий Кубанёв родился 13 января 1921 года в селе Орехово Землянского уезда Воронежской губернии (ныне Касторненский район Курской области). Отец, участник Гражданской войны, был бухгалтером, мать – домохозяйкой. Семья держала домашний скот, а потому власти решили, что они подлежат раскулачиванию. Мать с отцом и маленькой дочкой Машей отправили на Соловки. Василий остался на попечении тети – сестры отца, которая работала учителем. Она часто брала мальчика с собой на занятия. На уроках Вася быстро научился читать в четыре года. «Сколько помню Василия – столько помню его с книгой»,– вспоминала сестра поэта Мария Михайловна Калашникова (урожденная Кубанёва).

Отец будущего поэта Михаил Кубанёв на Соловках работал по специальности. Через какое-то время его жене и маленькой дочке удалось вернуться домой – отец сумел сделать нужные документы. А вскоре вернулся и он сам. Семья переехала на станцию Колодезная. Времена были такие, что семье часто приходилось переезжать с места на место, чтобы не вызывать подозрений у соседей.

Здесь Василий начинает писать свои первые стихи, читает их на пионерских слетах и конкурсах. «В лаптях я ходил до 10 с половиной лет, – писал в одном из писем Василий Кубанёв. – В это время я всерьез подумывал о том, чтобы стать хорошим писателем. К этому времени относятся мои первые литературные опыты».

 

В 1934 году семья уехала в Лиски, затем – в Острогожск. 13-летний Василий начал сотрудничать с местной газетой «Новая жизнь», воронежской пионерской газетой «Будь готов!». На одном из областных конкурсов Василий получил первую премию – стопку книг, чему был рад несказанно. Да и на первый свой гонорар юный поэт купил то, что было для него дороже и ценнее всего, – книги.

Летом 1937-го Кубанёвы переехали в город Мичуринск Тамбовской области. И уже в августе юноша публикуется в городской газете. Тимофей Илларионович Бубнов, работавший в «Мичуринской правде», вспоминал: «Даже в то время, когда только начиналась литературная деятельность юного поэта, когда в газете появились его первые стихи, – тогдашний редактор Алексей Гребенников ставил его в пример зрелым журналистам. «Вот у кого учитесь отбирать каждое слово», – говорил редактор на редакционных совещаниях. Да мы и сами понимали, что Василий бесспорно талантлив, у него большое будущее».

В те годы при городской газете существовала литературная группа. В группе занимались разбором стихосложения, анализом прочитанных произведений. И 16-летний Василий принимал всегда участие на равных.

Нельзя не отметить тягу Василия к самообразованию – так, он самостоятельно изучал французский язык, уже в десятом классе читал книги французских авторов в оригинале, писал на французском языке стихи.

В январе 1938 года 17-летний Василий Кубанёв поехал в Ленинград к учителю истории Владимиру Кошелеву. Познакомились они заочно – Владимиру Дмитриевичу понравилось опубликованное в газете «Будь готов!» одно из стихотворений Василия. Между ними завязалась переписка, и учитель пригласил юного поэта в гости. В городе на Неве наш земляк познакомился с известным писателем Корнеем Чуковским. Корней Иванович подарил нашему земляку только что вышедшую книгу Пушкина и предложил Василию подготовить для издательства рукопись стихов. Но юноша посчитал, что пока ему рано выпускать свои стихи.

В 1938 году Василий окончил среднюю школу. Он принял решение стать журналистом. Вернувшись в Острогожск, поступил на работу в редакцию газеты «Новая жизнь», в которой публиковался, еще будучи школьником. Туда же, в Острогожск, переехала и семья Василия. Василий Кубанёв быстро овладел профессией журналиста, выработал свой собственный творческий стиль, который легко узнавали читатели.

Еще учась в 9-м классе острогожской школы, Василий Кубанёв очень сдружился с одноклассницей Верой Клишиной. Юношеская влюбленность Василия рассорила его с родителями – да так, что он ушел из дома и целый месяц жил у школьного товарища. Причиной ссоры был дневник Василия, из которого родители узнали, что юноша купил валенки своей подруге – зимой она ходила в ботиночках, а идти до школы было далековато. Дневник показали учителям. Разразился скандал, так как деньги он скопил, используя в том числе те средства, которые давали родители на карманные расходы.

Когда семья переехала в Мичуринск, отношения влюбленных прервались. Вера после окончания школы уехала в Ленинград и поступила там в институт. А уже по возвращении в Острогожск Василий получил от девушки очень грустное письмо – Вера написала своему другу, что у неё умерли и мама, и папа. Василий близко к сердцу принял беду Веры. Молодые люди активно переписывались, Василий старался поддержать Веру. Письма были пронизаны глубоким чувством. Вот фрагмент одного из них: «Я не знаю, подружка моя, как назвать это чувство, которое испытываю к тебе, которое заполняет всю мою жизнь и с каждым днем всё гуще и стремительнее. Любовь? Нет. Дружба? Нет. Обожание? Нет. Ни одно из этих чувств. Вернее, все эти три вместе взятых, да еще чем-то четвертым соединенное, и в чем-то пятом кипящее. Но как же назвать это одним словом? Не знаю. Да и надобно ли это?»

Кстати, в тот острогожский период Кубанёв сдружился с писателем Гавриилом Троепольским, автором знаменитого на весь мир «Белого Бима...». Троепольский вывел восемь сортов проса, опубликовал ряд научных статей и две книги, посвященные проблемам селекции. Троепольскому было слегка за тридцать, он приносил сотруднику газеты «Новая жизнь» Василию Кубанёву свои статьи на сельскохозяйственные темы.

Любимым поэтом Василия Кубанёва был Владимир Маяковский. Василий написал стихотворение, посвященное поэту, которое так и называется – «Маяковский»:

 

Слава – призрак, слава – помеха,
Слава – пустая красивая грусть,
Но если учат стихи наизусть,
И если рабочие, как пословицей,
Кроют мерзавцев его строфой,
Этим не имя его славословится,
Этим он сам остается живой.

 

Василий Кубанёв изучил не только французский, но и немецкий языки, увлекался музыкой, театром и живописью. И конечно, читал. Читал очень много – будто стараясь успеть. «В мире тысячи книг, которые я должен знать (не говоря уже о сотнях тысяч, которые нужно бы знать). Если в день прочитывать по одной (научной) книге – в год всего прочитаешь 365. Разве ты не чувствуешь, как это убийственно мало?» – писал Василий в письме Вере Клишиной.

22 июня 1941 года пришла война. С первых дней Кубанёв просился на фронт. Но его не брали. По воспоминаниям сестры поэта Марии Михайловны, военком сказал ему однажды: «У тебя зрение – левый глаз 80%, а правый 20%. Как стрелять будешь?». – «80 и 20 – получается 100%», – пошутил Василий и каждый день вплоть до 14 августа 41-го ходил в военкомат, пока его наконец не призвали.

Василия Кубанёва зачислили в курсанты Борисоглебского авиационного училища учиться на стрелка-радиста. В связи с приближением фронта курсантов эвакуировали в город Орск Оренбургской области. Началась зима. Учебные полеты проходили при сильных морозах. Поскольку стрелки находились в открытой кабине, Кубанёв простудился и заболел воспалением легких. Его комиссовали и отправили домой. Почти две недели он добирался в Острогожск на товарняках. Подлечившись, снова вернулся в редакцию, отправился в командировку в отдаленное село. А после этого слег...

Кубанёва отправили в больницу, но спасти его не смогли. 6 марта 1942 года Василий умер на руках у матери. Ему едва исполнился 21 год.

Когда немцы бомбили Острогожск, бомба попала в могилу Кубанёва. Образовалась большая воронка. Родные и друзья, чтобы хоть как-то увековечить место его захоронения, привезли два десятка подвод песка. А через некоторое время бомба угодила в дом Кубанёвых. Людей в нём на тот момент не было. Но погибли все рукописи, письма, дневники поэта.

После этих трагических событий мать Василия и его сестра уехали к родственникам в Тамбов. И здесь их настигло еще одно страшное известие – на фронте погиб отец Василия.

Друг и коллега Василия по острогожской газете Борис Стукалин (впоследствии председатель Госкомитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли), вернувшись с фронта, узнал о трагической судьбе Василия. Борис начал искать и собирать по знакомым сохранившиеся стихи и письма поэта. В 1955 году вышел небольшой сборник стихов Кубанёва «Перед восходом», напечатанный в Воронежском книжном издательстве.

Мария Михайловна, сестра поэта, рассказала Стукалину, что брат во время болезни вспоминал свое пребывание в летной школе. Врач, лечивший Василия, записывал их и стихи поэта прямо на истории болезни. А еще Мария Михайловна вспомнила подругу брата – Веру Клишину. К тому времени Вера жила и работала в Московской области. У неё был целый чемодан писем Кубанёва, который она не сразу, но отдала Борису Ивановичу.

Многие рукописи Василия Кубанёва находились случайно. Так, например, острогожский товарищ поэта Николай Гамов во время экскурсии по музею Ленина в Москве познакомился с экскурсоводом, которая рассказала, что была знакома с Кубанёвым – они вместе участвовали в мичуринской литгруппе. Оказалось, что сотрудником музея была Таисия Панченко (в девичестве Шатилова) – Тася, как называли её друзья. У неё сохранилось около 200 писем от Василия. Таисия отдала их Гамову. Некоторые из писем были позже опубликованы в сборниках произведений поэта.

В одном из писем Тасе Кубанёв писал (вчитайтесь в эти строки – и поймете, насколько одаренным был этот юноша): «Поэт – голос мира. Не эхо, а голос – живой, горячий, зовущий. Поэт не божество. Он человек, но человек, одарённый способностью видеть больше и чувствовать глубже, чем видят и чувствуют те, с кем рядом он идет. Жизнь поэта принадлежит миру. <...> Вы представляете, какой яркой и ясной душой должен обладать поэт, какой океан чувств должен в нём таиться, если всего в несколько строк, написанные им, способны заставить нас тревожиться, смеяться и рыдать, идти на подвиг, умирать, понимать и переделывать мир! Поэт по кускам переделывает и отдаёт людям свою душу. И награда за это – бессмертие. Но бессмертная слава – не цель. Это лишь награда. Цель жизни поэта – верное служение Родине».

Впоследствии все найденные материалы вошли в сборник «Монологи большого мальчика». До этого вышли «Идут в наступление строки», «Кто знает, что значит любить?», «Человек – солнце», «Если за плечами только восемнадцать» и другие. Составителем некоторых сборников своего брата была сестра Кубанёва Мария Михайлова Калашникова. Она долго время жила в Тамбове, затем переехала в Рязань. Нынешним летом, 28 июня, Мария Михайловна скончалась на 94-м году жизни.

В память о Василии Кубанёве названы улицы в Воронеже (в микрорайоне Масловка), Острогожске, Мичуринске и в поселке Касторное. В школах в Мичуринске и Острогожске, где учился талантливый поэт, установлены мемориальные доски. На родине, в селе Орехово Касторенского района Курской области, установлен бюст Василия Кубанёва. Есть памятник Кубанёву и в Острогожске.

В июле 2000 года воронежской областной юношеской библиотеке, расположенной на ул. Никитинской, 32, было присвоено имя Василия Михайловича Кубанёва. Библиотека является активным пропагандистом творческого наследия поэта: ежегодно проводятся мероприятия, на которые приглашаются воронежские писатели, поэты, краеведы; проходят книжные выставки и просмотры; ведутся картотеки произведений, литературы о жизни и творчестве Кубанёва. Кроме того, библиотека долгие годы поддерживала тесную связь и вела переписку с сестрой поэта Марией Михайловной Калашниковой.

Василий Кубанёв прожил короткую, но яркую жизнь. Молодой поэт мечтал написать несколько сердечных и умных книг: «Но для этого надо так жадно жить, чтобы за одну жизнь перечувствовать, пережить не менее десяти жизней» говорил он.

А вот еще несколько пронзительных фраз, принадлежащих Кубанёву: «Будь поэтом, землекопом, счетоводом – кем угодно, но будь прежде всего и во всём человеком», «Надо, чтобы жизнь была костром, дающим всем свет и тепло. Надо, чтобы этот костер горел вечно, чтобы люди брали от него огонь для своих светильников», «Либо совсем не гореть, либо гореть во всю силу».

 

Стихи Василия Кубанёва

Пушкин в ссылке

Неужели и ты вдруг стал
Благопристоен и стар?
Твой тоскою искусанный мозг
Наплывает слезой к очам,
Словно этот вот постный воск,
Словно эта слепая свеча.
Вьюга воет и ставни рвет,
Пушкин ворот руками рвет,
Пушкин в пальцы перо берет,
Пишет — черкает, пишет — рвет.

Если б этот вот скрип пера
(Он похож на сердечный стон)
Вьюга вынесла со двора
И до всех донесла сторон.
Если б в грозный рев перерос
Этот сдавленный скрип пера
И до всех бы людей донес,
Что чему-то пришла пора!
Если б этот вот стон пера
Обратился в набатный звон,
Возвестил бы, что встать пора,
И стряхнуть с себя слабый сон,
И рассеять постыдный гнет…
Пушкин думает, мажет, рвет.

 

Неужели взаправду стар
Ты, мой буйный увалень, стал?
А в младенчестве как была
Снеговая гора крута!
Сани сами — без крыла —
Вылетали за ворота
И летели наперекор
Перевалам высоких гор,
И нечаянностью вдруг
Перехватывало дух.
Так зачем же, зачем же он,
Тот мальчишеский разворот,
Превратился в застольный стон!..
Пушкин лист исписанный рвет…
Через определенный срок —
Ну хотя б, например, через век,
Кто узнает, каких же строк
Не сберег этот человек?
Но затем-то и надо жить,
Но затем и годы прошли,
Чтобы те, кому после быть,
Уничтоженное прочли
В том, что к ним сквозь лета дойдет…
Пушкин пишет, пишет и рвет…

Щедрин вовсю живехонек

Щедрин вовсю живехонек,
И бодр, и не сутулится.
Вышучивает походя
За шторками, на улице.

 

Годочков через тысячу
Померкнут книжек тысячи,
А он все будет выситься,
Из дел и плоти высечен.

 

Сколько б дрянья ни вымелось,
А чуточку останется.
Пока старье не вывелось —
Сатирики не старятся.

 

В дни разлуки

Исходи весь город
Поперек и вдоль —
Не умолкнет сердце,
Не утихнет боль.

 

В чьих-то узких окнах
Стынет звон и свет,
А со мною рядом
Больше друга нет.

 

Сколько не досказано
Самых нежных слов!
Сколько не досмотрено
Самых нужных снов!

 

Если б сил хватило,
Можно закричать:
На конверте белом
Черная печать.

 

И знакомый почерк
Поперек и вдоль.
Чем письмо короче,
Тем длиннее боль.

 

В дни разлуки дальней
Письменная весть —
Самое большое
Из всего, что есть.

 

Не говори ни слова

Не говори ни слова!
Наша в молчаньи честь.
Разве сумеет слово
Этот огонь донесть?

 

Вылетит слово дымом,
Пустится наискоски
И пронесется мимо,
Порванное в куски.

 

И в синеве растает,
Кинувшись через лес,
Пашнями и мостами
Поезду надеререз.

 

He говори ни слова!
Не разобрать все равно.
Вижу, словно с перрона,
Через сырое окно:

 

Губ твоих внятный ропот,
Рук твоих ясный плеск,
Дум твоих тайный шепот,
Глаз твоих близкий блеск.

 

 

 

Мечта

Сквозь щели дубовых, замшелых привычек
Догадкой и выдумкой мир я узнал
И вместо вопросов, тире и кавычек
Лепил ко всему восклицательный знак.
Сырые наружные вести вжимая,
Я не тяжелею, а просто расту.
Я вырасть не чаю, стареть не желаю.
Я часто мечтаю, взобравшись на стул:
Из выдумок дряхлых и самотиранства,
Из душности душу смыкающих стен
Не выйти — вломиться в большое пространство,
Чтоб ветер слезящий в ресницах хрустел,
Чтоб жилы трещали, чтоб поры потели,
Чтоб, двигаясь, двигать, горя, зажигать,
Чтоб жданной находкою стала потеря,
Чтоб резаться и без бинтов заживать,
Чтоб ели меня всевозможные раны,
Отверстостью их, как глазами, ведом,
Я всюду являлся бы нужным и равным,
И всюду мне родина, всюду мне дом.
Все б мнилось по-свойски, радушным и близким,
Во всем я себя самого б узнавал,
Презревший сужденья, судилища, иски,
Утративший имя, забывший слова,
Расетруенный дюжиной тонких варьяций,
Дышать перестав, продолжающий жить,
Все мельче, все множественней растворяться,
Держать, возражать, отражать и дружить,
Влюбляться в родник, в кукурузу и в камень,
Пленяться грозою и, пеплясь в огне,
Петь трудным, неровным, бескриким дыханьем,
Пить муку, припав к голубой глубине,
Где звезды и визги сколочены вместе,
Где терпкою вечностью пахнет момент,
Где шаг осыпается крупкою в клейстер
И крепости путной не клянчит взамен…
Лишь искры мгновенные — формы и лица,
Проходят они — остается тепло.
Должно оно с полымем родственным слиться,
Чтоб в пропасти попусту не утекло.
Мир действием жив, разнороден и светел.
Отдельное — смертно. Но в смерти его —
Закон и залог мирового бессмертья.
Бессмертья всеобщего и моего.

moe-online.ru,
poemus.ru

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."