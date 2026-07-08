ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА, НЕ УСПЕВШИЕ СТАТЬ ВЕЛИКИМИ

07 Июля 2026



Газета «Вести» продолжает серию публикаций о поэтах-фронтовиках, погибших в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов.





Захар Матвеевич Городисский

(12.12.1923–12.08.1943)

Захар Матвеевич Городисский, старший сержант, помощник командира взвода 866-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии Брянского фронта.

Захар родился и жил в Самаре. Учился в школе № 21, затем в школе № 15 имени Н.К. Крупской. Учился превосходно, седьмой класс окончил на отлично. Писал стихи, занимался в литературном кружке при Дворце пионеров и школьников под руководством талантливого педагога Василия Финкельштейна. Переводил стихи Гёте. Мечтал стать театральным режиссером.

Из школьной характеристики: «Учился только на отличные оценки при отличной дисциплине. Окончил школу отличником. Вел в школе общественную работу. Хорошо развитый, политически выдержанный, стойкий комсомолец».

Захар получил школьный аттестат 17 июня 1941 года.

В первые же дни войны Захар подал заявление в военкомат: «Клянусь быть верным защитником своей любимой страны. Я приложу все силы и знания, чтобы оправдать звание бойца и вместе со всем трудящимся народом уничтожить озверевшую банду фашистов».

Чтобы уйти на фронт, прибавил себе год.

Первый раз был ранен в феврале 1942 года. 1 июля 1943-го получил контузию, но остался в строю до конца боя, за что удостоен медали «За отвагу».

Из представления к награде: «Во время наступления противника силою до 120 чел. в ночь на 30 июня 1943 года на новый район обороны 2-й стрелковой роты, высота 240,0, тов. ГОРОДИССКИЙ проявил мужество, стойкость и организаторские способности по приведению отделения в боевую готовность для отражения наступающего противника и своим личным примером, выдвинувшись вперед и ведя огонь из автомата, показал своим подчиненным, как надо бить врага. Будучи раненым, продолжал выполнять боевую задачу...»

11 июля 1943 года на Орловско-Курской дуге Захар был вновь ранен. Об этом он писал в письме домой 3 августа 1943 года: «Артподготовка началась 12-го в 5.00. Это был такой огонек, что фрицам было не очень приятно. Сказать только, что на одном километре стояло четыреста орудий всех калибров. Через сорок минут двинулись танки. Развернул я взвод в цепь и повел вперед. Фашисты из пулеметов застрочили. Ну, орлы мои маленько струсили, стали ложиться, ползти. А тут самое главное – быстрый бросок. Бегаю я с автоматом, подталкивая кое-кого. В общем, атака захлебнулась… Пошли второй раз. Командир роты приказал мне собрать остатки роты под свое командование, потому что другие комвзводы уже были ранены. Собрал я всех, посадил на танки, и поехали мы в атаку. На этот раз танки прорвались. Соскочили мы с них и побежали вперед. Тут меня чиркнуло по ноге. Лег я и стал смотреть, в чем дело. В это время меня в другую ногу шарахнуло: перебило ее. Ползти я не мог. Меня подобрали санитары и понесли в санчасть. Ну а дальше – известное дело: стали возить по госпиталям, пока не очутился вот здесь. Повторяю, чувствую себя очень хорошо...»

За этот последний бой Городисский был награжден второй медалью «За отвагу».

Из наградного листа: «При прорыве обороны противника в районе высоты 248,0 11.07.43 года проявил мужество и отвагу. Первым ворвался в траншеи противника, уничтожая живую силу и технику противника, и продолжал продвигаться вперед...»

Захар Городисский скончался от ран в госпитале № 3656 в Зеленодольске (Республика Татарстан). Похоронен на городском кладбище.

Сборник стихов Захара, отпечатанный и переплетенный отцом поэта Матвеем Захаровичем, хранится в музее самарской школы № 15.

В 1967 году Захар был посмертно удостоен звания лауреата областной премии имени Ленинского комсомола в области литературы и искусства. Композитор В. Митителло на стихи Захара Городисского создал симфонию для хора, чтеца и оркестра. Композитор А. Юсфин написал музыку на стихи Захара «Снег», «Майская песенка», «Осенний пейзаж».

Милая моя

Мы с тобою у реки,

Только ты да я.

Собираем васильки,

Милая моя.

В волосах твоих цветы…

Только ты да я…

Весело смеешься ты,

Милая моя.

Никого – кругом лишь лес,

Только ты да я…

Слышен речки тихий плеск,

Милая моя.

Солнце путь свой совершит…

Только ты да я…

Отдохнем в лесной тиши,

Милая моя.

Отдохнем – пойдем домой…

Только ты да я…

Мы счастливые с тобой,

Милая моя!

11 марта 1940

* * *

Здесь всё по-прежнему:

Смеющиеся лица…

Жара и пыль… Красавцы тополя,

А где-то там,

На западной границе,

Перемешались небо и земля…

1941

* * *

Серый пепел выжженных полей,

Камни разоренных деревень…

Пни и угли – вместо тополей,

Вместо солнца – сумрачная тень…

Здесь забыли отдых и покой,

Здесь всё время в воздухе висит

Черный дым разрывов над рекой,

Над густыми ветками ракит.

Здесь не знают, что такое сон.

Вверх взлетает рыхлая земля.

Здесь огонь и смерть со всех сторон

И травой заросшие поля…

Ночью от ракет светло как днем,

Днем темно от дымовых завес.

Люди под губительным огнем

Роют блиндажи, таскают лес.

Зорко смотрит часового глаз,

Спорит с пулеметом пулемет.

Все готовы к бою, каждый час

Ждут приказа двинуться вперед!

12 апреля 1943

* * *

Если мне смерть повстречается близко

И уложит с собою спать.

Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский

В боях не привык отступать.

Что он, нахлебавшись смертельного ветра,

Упал не назад, а вперед,

Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра

Вошли в завоеванный счет.

9 августа 1943

Вспомним

Володе Воронину

...Как жили в землянках, как рыли окопы, как били фашистов с тобой.

Как честно сражались за счастье Европы на нашей земле дорогой...

Эх, Вовка Воронин, товарищ мой старый,

Как радостно мы заживем!

Ты помнишь «Гитару»?

Так эту «Гитару»

С тобою еще мы споем!

«Прекрасная дама» нам выйдет навстречу,

Придут «Незнакомки» толпой

И вечер хороший, таинственный вечер закутает нас полутьмой.

Август 1943

godliteratury.ru