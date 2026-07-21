ВОПРОС – ОТВЕТ

14 Июля 2026



Лето неумолимо приблизилось к своей середине, и проблемы ремонтов и благоустройства в городе стали еще актуальнее. Сегодня наша традиционная рубрика целиком составлена из вопросов читателей на эту популярную тему. А открывает её ответ на вопрос, который мы посчитали наиболее животрепещущим, – о состоянии детских площадок.

– После зимы многие детские площадки в нашем городе до сих пор повреждены, а ведь сейчас на них особенно много ребятишек. Кто должен следить за состоянием площадок и делать там ремонт? Анна Рудина, г. Петропавловск-Камчатский.

– По данным городской администрации, на балансе муниципалитета находятся 170 детских и 18 спортивных площадок. Как объяснил руководитель МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» Алексей Кузьмин, специалисты учреждения ежедневно осматривают площадки на предмет повреждений. Сейчас началась активная фаза ремонтных работ, так как погода стабилизировалась. Ведутся лакокрасочные и сварочные работы поврежденных элементов благоустройства, а также их замена. Текущий ремонт будет продолжаться весь летний и осенний период.

Также в администрации города перечислили адреса двенадцати детских площадок, где в течение этого года запланирован капитальный ремонт. На этих объектах заменят изношенные конструкции и уложат новое безопасное покрытие. Адреса площадок: ул. Обороны 54-го года, д. 26; ул. Павлова, д. 7 и 79; ул. Пономарева, д. 10; ул. Фурманова, д. 3/1; ул. Академика Королева, д. 49; ул. Владивостокская, д. 8; проспект 50 лет Октября, д. 6; ул. Заварицкого, д. 8; ул. Тушканова, д. 29; ул. Бохняка, д. 14; ул. Ларина, д. 46; ул. Беринга, д. 113.

Кроме того, в городе в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» оборудуют две новые площадки: по ул. Фурманова, д. 3/1 и по ул. Заварицкого, д. 8.

На улице Фурманова подрядчик планирует уложить резиновое покрытие и сдать площадку в эксплуатацию до конца месяца. По улице Заварицкого подрядчик приступил к демонтажу малых архитектурных форм, а после перейдет к планировке. Все работы планируется завершить до конца августа.

– Слышала, безобразный сквер из камней на ул. Войцешека снова собрались благоустраивать. Расскажите об этом подробнее. Марина Перебоева, г. Петропавловск-Камчатский.

– В администрации города 9 июля состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета под председательством врип главы города Андрея Воровского. Одним из пунктов повестки дня был вопрос благоустройства сквера по улице Войцешека.

«Много вопросов (по поводу сквера. – Прим. ред.) возникает у жителей, которые обращаются и в мой адрес, и в адрес администрации Петропавловска-Камчатского, и в адрес губернатора. Поэтому мы вынесли этот вопрос на обсуждение архитекторов, и прозвучал ряд хороших предложений. Например, территорию сквера нужно увеличить, чтобы она гармонично вписывалась в общую городскую среду этого микрорайона. Необходимо добавить подсветку, выполнить озеленение участка. Также мы договорились с архитектурным сообществом отдельно по данному вопросу собраться, посмотреть, какие конкретные решения будут предложены, и потом обсудить их с жителями», – рассказал Андрей Воровский.

По итогам заседания врип главы города дал поручение доработать представленные концепции с учетом высказанных замечаний и предложений, а также подготовить материалы для дальнейшего общественного обсуждения.

В администрации ПКГО пояснили, что архитектурно-градостроительный Совет, созданный в 2016 году, возобновил свою работу весной по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. В его состав входят архитекторы, проектировщики, инженеры, инспекторы контрольно-надзорных органов, а также краеведы, представители депутатского корпуса и общественных организаций.

Напомним, что сквер на улице Войцешека появился в городе в 2024 году и обошелся в 300 миллионов рублей, выделенных в виде гранта из федерального бюджета. Сквер обустраивали в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Впоследствии подрядчика обвинили в хищении бюджетных средств при постройке объекта. Состоялся суд, установивший, что подрядчик в течение года похитил более 27 миллионов рублей путем закупки и установки на объекте архитектурных форм, а также композиции из 16 природных камней, значительно уступающих как в стоимости, так и в качестве, предусмотренным проектно-сметной документацией. Осужденному назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 800 тыс. рублей. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов, на 2 года.

– Кто обязан поддерживать чистоту на площадках для сбора мусора из многоквартирных домов? Валентина Сурова, г. Петропавловск-Камчатский.

– Как объяснили в администрации города, такая обязанность возложена на управляющие компании. Если после вывоза содержимого контейнерных баков на территории площадок остался разбросанный мусор, организовать его своевременную уборку обязана именно УК.

8 июля представители контрольного управления администрации ПКГО провели очередную выездную проверку для оценки качества уборок таких площадок. В ходе рейдов были зафиксированы нарушения. Материалы по трем нарушителям были направлены в Государственную жилищную инспекцию. Всего же за прошедшую неделю было проведено 46 таких проверок, по результатам которых 18 управляющих компаний получили предписания на устранение недостатков и 16 УК получили предостережение. Остальные организации своевременно устранили нарушения. Об этом сообщил руководитель контрольного управления администрации ПКГО Александр Сашенков.

В случаях когда контейнерная площадка содержится ненадлежащим образом, жителям рекомендовано информировать об этом свою управляющую компанию через домовые чаты или напрямую руководство УК. Если управляющие компании не примут мер, следует обращаться в контрольно-надзорные органы.

В администрации напомнили: проверки проводятся как планово, так и внепланово – по обращению горожан.

– Возле нашего дома с зимы стоит брошенный поврежденный автомобиль, занимая место. Какая организация должна его вывозить и на каких условиях? Юрий Кислов, г. Петропавловск-Камчатский.

– В администрации напомнили, что принудительный вывоз транспортных средств в Петропавловске-Камчатском производится в соответствии с утвержденным Порядком выявления, перемещения, хранения, выдачи и утилизации разукомплектованных транспортных средств на территории ПКГО. Согласно этому документу, к разукомплектованным относятся транспортные средства, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, пробки топливного бака) или отсутствует одно или несколько стекол, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство (ТС).

На такие ТС сотрудниками контрольного управления администрации города составляется опись и размещается уведомление, где указывается срок, в течение которого собственник должен убрать автомобиль. Если собственник не исполняет эти обязанности, то проводится повторное обследование, затем материалы проверки направляются в Службу благоустройства для принудительного вывоза ТС на специализированную площадку хранения.

Сообщить о брошенных автомобилях можно в контрольное управление по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . При обращении необходимо указать точный адрес местонахождения ТС, свои контактные данные, приложить фото ТС с одного или нескольких ракурсов, а также предоставить иную сопутствующую информацию – например, сведения о длительности нахождения техники на указанном месте и возможных данных о собственнике.

В администрации города сообщили, что количество обращений от жителей по вопросу брошенной техники после прошедшей зимы увеличилось. «За последнее время составлено 32 материала по разукомплектованным транспортным средствам. Собственники уже вывезли большую часть из этого перечня. Только в прошедшую неделю Службой благоустройства принудительно было вывезено шесть единиц, осталось – двенадцать единиц. У их собственников еще есть время для самостоятельного вывоза», – сообщили в контрольном управлении города.

– Сколько дорог в городе планируют заасфальтировать в этом году и что успели сделать? Особенно интересно, как идет ремонт улицы Ленинской, который начали в позапрошлом году. Павел Зарипов, г. Петропавловск-Камчатский.

– По поводу улицы Ленинской в администрации города сообщили: «Подрядная организация уже частично заасфальтировала тротуары, параллельно продолжаются работы по поднятию канализационных колодцев на проектную отметку. Всего в рамках проекта предстоит поднять более 100 колодцев».

Что же касается общего объема отремонтированного дорожного полотна по муниципальным контрактам, то к началу июля он составил около 47 000 кв. м. Всего планируется обновить порядка 185 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на ключевых городских участках, в том числе на проспектах Рыбаков и Победы.

«На текущий момент завершены работы в Ленинском районе, микрорайоне «Северо-Восток», а также на ул. Тушканова, ул. Войцешека, пр. Содружества, ул. Топоркова, ул. Ломоносова, пр. Карла Маркса, ул. Кавказской, ул. Чубарова, ул. Дальневосточной, ул. Ленинградской, Восточном шоссе, Халактырском шоссе, ул. Вулканной, ул. Академика Королева, ул. Омской, пл. Ленина, ул. Строительной, ул. Кирпичной. Продолжается ремонт внутриквартальных проездов в районе 8 км, а также на проспекте Победы, улице Бийской, улице Первомайской и улице Спортивной. Текущие ремонтные работы ведутся на улицах Владивостокской, Зеркальной, Мишенной, Арсеньева, проспекте Рыбаков и проспекте Победы», – проинформировали в городской администрации.

Дорожные службы призывают участников дорожного движения соблюдать осторожность на участках, где ведутся ремонтные работы, и учитывать возможные изменения в организации движения.

Ответы подготовила Наталья МАКСИМИШИНА по материалам, предоставленным администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа