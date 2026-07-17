Однажды осенью

14 Июля 2026



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Каждая девчонка мечтает о настоящем принце, сказочном замке и долгой счастливой жизни. Со временем девичьи мечты трансформируются, самооценка, сформированная окружением и семьей, расставляет новые приоритеты. К моменту достижения шестнадцати лет одни начинают мечтать о науке, другие о карьере, кто-то стремится найти платежеспособного покровителя, кому-то просто нужно покинуть ненавистный дом, а я всегда мечтала обрести настоящую любовь, чтобы создать крепкую и счастливую семью. Мне казалось, когда я полюблю всем сердцем и сама буду мамой, то обязательно стану счастливым человеком. В своих грезах я даже не подозревала, что такие подарки судьбы уготованы не многим людям на земле.

В своей семье я была единственным, послушным, но не избалованным ребенком. Мать наказывала меня за любую провинность, постоянно скандалила с отцом. Своих родителей она презирала за пристрастие к горячительным напиткам, родителей отца откровенно ненавидела. В такой домашней обстановке, наполненной упреками и руганью, формировалась моя душа, которая нуждалась в нежности и заботе.

Первая любовь, наполнившая мое сердце нежностью, случилась в школе. Мой одноклассник после выпуска обещал на мне жениться, но в старших классах его мать развелась с отцом, забрала сына и переехала с ним в другой город. Во время обучения в профтехучилище мне нравился будущий сварщик, но парень обладал влюбчивой натурой, не способной беречь верность одной девушке. После получения диплома парикмахера я устроилась работать в мужской зал дома быта, но как молодой специалист в качестве клиентов получала пожилых некрасивых пузанов, которые всегда пахли потом и отращивали огромные кусты волос в своих рыхлых ушах и бездонных ноздрях. Такие «красавцы» не годились даже для роли ухажеров, не говоря уже о настоящих чувствах. Своим пенсионерам я никогда не хамила, но испытывала неприятные ощущения, когда слышала комплименты в свой адрес от беззубых стариков.

Единственным любимым клиентом был мой папа. Он всю жизнь работал водителем рейсового автобуса, поэтому не смог подарить супруге домашние хоромы, о которых она так мечтала, но сумел обеспечить свою семью отдельной квартирой и приличной обстановкой. В детстве папа старался уделить мне внимание, пытался баловать, но после очередного скандала обладатель слабого и мягкого характера сдался и согласился с женой во мнении, что ребенка надо растить в строгости, без излишеств и сюсюканья. Так мы совсем перестали тянуться друг к другу. Когда я выросла и стала работать, папа стал частенько приходить на стрижку ко мне, чтобы немного поболтать без надзора суровой супруги. Он всегда приносил шоколадки и тайком оставлял денег больше, чем было указано в прейскуранте.

Однажды отец пришел ко мне на стрижку перед окончанием рабочего дня и после преображения предложил немного прогуляться. После восьмичасового утомительного труда мне хотелось скорей вернуться домой, чтобы вытянуть ноги, но от прогулки я не отказалась и попросила отца подождать немного во дворе. Мне нужно было убрать рабочее место и приготовить инструменты к завтрашнему дню. Как только всё было исполнено, я набросила легкий плащ, простилась с коллегами и вышла на улицу.

Первые сентябрьские дни еще дарили природе тепло, но в воздухе уже чувствовались легкие нотки аромата увядающей листвы, предупреждающие о скором наступлении холодов.

– Как жаль, что это лето так быстро закончилось, – вдыхая полной грудью, сказала я.

– Как жаль, что эта жизнь такая короткая, – с грустью в голосе сказал отец.

– Папа, что-то случилось?

– Двух слов не хватит, чтобы сказать, в общем, я пришел... пришел... я пришел… чтобы проститься, – с трудом выдавливая слова, сказал отец.

– В каком смысле? Ты в отпуск или командировку собрался?

– Нет, моя милая, я насовсем. У меня появилась другая женщина. Вернее, я снова встретил свою первую любовь и понял, что не могу жить без неё.

– Давай присядем куда-нибудь, меня и так ноги не держат, а теперь мне кажется, я упаду в обморок. Пошли в кафе, я хочу послушать этот рассказ.

Мы расположились за столиком возле окна, заказали кофе и нежные круассаны с сыром. Мне хотелось поскорей услышать отцовскую историю, но он, в привычной для себя манере, никак не мог подобрать слова, всё время кряхтел, носовым платком убирал пот со лба и глубоко вздыхал.

– Папа, соберись, наконец, – несдержанным тоном скомандовала я и услышала в своём голосе ноты мамы, которые сама терпеть не могла.

Отец пристально посмотрел на меня и начал рассказ о своей безмятежной юности, любви к рыбалке, преданных друзьях, но, глядя на мое напряженное и возмущенное лицо, вернулся к разговору о женщине. Его новая старая возлюбленная училась с ним в одном классе, но никогда не обращала внимания на романтичного худощавого юношу. Безнадежно влюбленный парень забрасывал объект обожания трогательными письмами, но всё равно был отвергнут. Он даже пытался свести счеты с жизнью, но не сумел довести задуманное до конца. Учеба в школе пошла под откос, журнал успеваемости запестрил двойками. Родители пытались сделать внушение убитому горем юноше, но рана в сердце была слишком глубока для восприятия разумных советов.

После окончания школы парень ушел служить в армию, приобрел новых друзей, открывших ему мир доступных женщин. Со временем боль утихла, как и желание любить. Получив профессию водителя автобуса, он устроился в городской автопарк и коротал свои выходные дни в злачных местах родного города. На очередной дискотеке он встретил молодую симпатичную девушку, быстро завоевал её доверие, но не собирался строить с ней серьезных планов.

– Я никогда не любил твою мать, даже говорил ей об этом, но она, словно пиявка, вцепилась в меня и умоляла стать женой. Тогда она уверяла, что её любви хватит на двоих. Только с годами я понял – так не бывает. Потом я и сам осознал, что она меня тоже никогда не любила, ей просто нужно было уйти из дома, наполненного пьяными дружками родителей, но в душе таил надежду, что мы станем родными людьми. Однако даже после твоего появления на свет любовь не поселилась в наших сердцах, – глубоко вздохнув, сказал отец.

Он немного помолчал и сказал, что несколько месяцев назад на автобусной остановке случайно встретил ту единственную, которую любил всю жизнь. За время разлуки она успела выйти замуж за ревнивого тирана, развелась, потом несколько раз пыталась устроить свою личную жизнь и лишь при встрече с бывшим одноклассником, когда-то трепетно влюбленным в неё, поняла, что нашла свое счастье, которое сама оттолкнула много лет назад.

– Ты моя дочь и всегда останешься для меня любимым ребенком, и мне, наверное, не нужно говорить такие откровенные вещи, но ты не представляешь, какое это счастье – обладать женщиной, которую любишь всем сердцем. Вдыхать её аромат, прикасаться к волосам, смотреть на её обнаженное тело и замирать от восторга.

Отец опустил глаза, но по его улыбке и легкому румянцу я поняла, что даже разговор о любимой женщине волнует сердце влюбленного мужчины.

– Папа, это, конечно, всё очень интересно, но как ты собираешься сказать о расставании своей жене и моей маме? Вспоминая годы вашей совместной жизни, что-то мне подсказывает, цивилизованного развода не будет.

– Ты права, но я не хочу скандалов и криков, за это время я так сильно от них устал, поэтому написал письмо, а ты его передашь маме, – ответил отец и протянул свернутый вчетверо листок тетрадной бумаги.

– Э-э, нет, не надо меня впутывать в свои разборки, и потом – тебе нужно забрать свои вещи.

– Всё, что мне необходимо, я уже купил и перевез моей Любаше, а то, что осталось дома, брать не буду. Не хочу, чтобы мне что-то напоминало о прошлой жизни.

– Я правильно поняла, что со мной ты прекратишь всякие отношения? Ведь, как ты говоришь, я тоже напоминание о твоей прошлой несчастной жизни.

– Доченька, нет, конечно, мы будем общаться. Любаша не стала матерью, уверена, она полюбит тебя всем сердцем, ты будешь частой гостьей в нашем доме.

– Итак, никаких писем я передавать не буду. Ради совместно прожитых лет найди в себе силы, чтобы объясниться с женой. Я сейчас погуляю, а ты иди домой и поступи как порядочный мужчина.

Отец несколько минут настаивал на письме, но, почувствовав мое раздражение, отступил и согласился. Рассчитавшись за заказ, он отправился домой. Я осталась сидеть за столом, чтобы немного привести мысли в порядок. Когда кафе наводнилось людьми, нужно было освобождать столик. Набросив плащ, я отправилась гулять, чтобы подольше отсрочить возвращение домой.

Спустя три часа я окончательно замерзла и отправилась в наш микрорайон. С волнением в сердце я открыла дверь ключами, переступила порог квартиры и стала прислушиваться к голосам. В доме стояла гробовая тишина.

– Мама, привет, я дома.

– А кто еще может быть, – язвительно приветствовала меня мама, – проходи на кухню, разговор есть.

Повесив плащ в шкаф, я разулась и поплелась к матери. Та встретила меня в прекрасном расположении духа, игриво улыбаясь, она сказала:

– Представляешь, твой папаша бабу себе нашел, старый козел. Приперся, давай что-то мямлить, потом хлопнул дверью и ушел.

– Мне кажется, это несчастье, а ты почему такая веселая?

– Да кому он нужен. Морда вечно смурная, руки грязнющие, на голове три пера, да и как мужик давно сдулся, чертов водила. Погуляет немножко и вернется, вот тогда ему небо покажется с овчинку.

– А мне показалось, отец всерьез увлечен другой женщиной и вряд ли вернется.

– Ты что, с ним разговаривала?! – наливаясь злобой, закричала мать.

– Да, он приходил ко мне на стрижку и всё рассказал.

– Ах ты, мерзавка, сговорилась с отцом. А я думаю, чего ты нос домой не кажешь?

Мать быстро вышла из себя и начала грязно ругаться. Мне не хотелось слушать её крики, я встала из-за стола, отправилась в комнату и до утра слышала всхлипывания брошенной женщины.

Утром я отправилась на работу, пыталась отвлечься другими мыслями, но перспектива вернуться в дом к разъяренной матери, готовой весь свой гнев излить на меня, сильно угнетала. Пить чай с коллегами я отказалась, к престарелым клиентам была безучастна. Женщины подтрунивали над моими облысевшими хохмачами, но я утонула в своих тяжелых мыслях и не знала, как жить дальше. Денег на съемную квартиру мне катастрофически не хватало, жить с чопорными родителями отца не хотелось, встреча с вечно веселыми родителями матери, превратившими свою квартиру в притон для бомжей, вселяла ужас. Мне казалось, я попала в западню, и никак не могла придумать, как выбраться из неё. В конце рабочего дня обессиленная от мучительных мыслей и утомительного труда я села в кресло, закрыла лицо руками и заплакала.

– Оля, что случилось? – услышала я женский голос.

– Не хочу идти домой, – всхлипывая, ответила я и подняла заплаканные глаза.

Передо мной стояла статная директриса дома быта – Маргарита Адамовна. Она пришла работать в этот очаг житейских услуг после многолетнего труда товароведом центрального универмага. Со слов моих коллег, эта женщина всю жизнь купалась в роскоши, владела просторной квартирой в центре города, была замужем за капитаном какого-то судна, но с удовольствием принимала внимание богатых поклонников.

– Извините, Маргарита Адамовна, я не сразу поняла, что это вы.

– Если у тебя проблемы дома, могу предложить небольшую подработку. Моя подруга улетает в отпуск по путевке и не может найти ответственного человека, готового присматривать за её домашним зоопарком. Анька собралась в отпуск, но несколько лет назад подобрала с улицы собаку, развела рыбок и купила попугая, а сейчас не знает, кому их отдать на время. Ты девушка порядочная и серьезная, не куришь и не пьешь. К тому же сможешь жить вместе с животными, которых не придется разлучать.

Мне не хотелось возиться с чужими питомцами, в душе оставалась надежда, что мама найдет в себе силы пережить развод с отцом, поэтому попросила время немного подумать. Однако, вернувшись домой, я увидела рваные фотографии и порезанные вещи отца. Выслушав от матери многочасовую тираду проклятий в адрес мужа, согласилась на подработку и следующим вечером переехала в квартиру любительницы животных.

Получив небольшой инструктаж по уходу за питомцами, я увидела огромную собаку – помесь немецкой овчарки с мохнатой дворнягой и поняла, почему желающих гулять с этим монстром не было. Псина внимательно смотрела на меня и всё время тяжело дышала, высунув язык, с которого капала слюна.

– Барсик, милый, мама уезжает, но обязательно вернется, – целуя собачью морду, писклявым голосом сказала моя новая знакомая.

– Анна, а почему вы собаку назвали Барсиком, ведь так обычно кличут котов? – недоуменно спросила я.

– Даже не думала, просто понравилась кличка, – набрасывая плащ, сказала женщина и, оставив деньги на тумбочке у входа, поспешила удалиться.

Закрыв дверь, я стала осматривать свое новое жилище и поняла, что попала в квартиру одинокой неряшливой женщины без единого намека на присутствие мужчины в доме.

Вечером я накормила рыбок, плавающих в зеленой воде аквариума, насыпала корм в клетку облысевшего попугая Кеши и накормила Барсика, который до заката не сводил с меня глаз. Я легла в постель и стала прислушиваться к посторонним звукам, которыми была наполнена квартира. Мне не давали покоя мысли о матери. Было стыдно за малодушие, которое не позволило откровенно заявить о своем временном переезде, о нем я сообщила в небольшой записке, оставленной на кухне. Мне не хватило мужества и сил откровенно поговорить с обиженной женщиной и прекратить этот домашний балаган. Словно страус, обнаруживший опасность, я спрятала голову в чужой квартире, чтобы не обращать внимания на очевидные проблемы в надежде их избежать.

Спустя несколько часов изнурительных раздумий я сдалась и уснула. Рано утром меня разбудил попугай, клетку которого я забыла на ночь укрыть покрывалом. Звенящая трель волнистой птички заставила открыть глаза, я повернулась набок и увидела перед собой всю ту же пару внимательных карих глаз, которые смотрели на меня перед сном. Собака понюхала мои волосы, облизнула лицо и стала показывать в сторону входной двери.

– Ладно, ладно, я всё поняла, – сползая с дивана, сказала я и натянула спортивный костюм для прогулки.

Исполнив утренний моцион для своих новых питомцев, я отправилась на работу, где меня уже ожидала мать.

– Ты что, к отцу переехала? – с ходу начала кричать заплаканная женщина.

– Во-первых, доброе утро, мама, – неожиданным для себя ледяным тоном сказала я, – во-вторых, я тебе всё написала, в-третьих, прекрати эту истерику, и хватит меня терроризировать своей злобой.

– Какое оно, к черту, доброе, – сбавив тон, сказала мама и начала плакать, но, видя отсутствие сочувствия с моей стороны, она вытерла слезы и спокойно попросила вернуться домой.

– Я действительно пока не могу этого сделать, но, если ты прекратишь вести себя как сумасшедшая, обещаю познакомить тебя с Барсиком.

– Ты что, с котом, что ли, живешь?

– Нет, это отличный пес, просто его так странно назвали.

Мама попыталась мне что-то сказать, но потом передумала и пообещала больше не закатывать сцен. Мы сухо расстались, я зашла в мужской зал, где меня уже ждал постоянный клиент – сухощавый старичок.

Весь день прошел словно на одном дыхании. Вечером в мужской зал зашла Маргарита Адамовна и спросила, как мои дела. Поблагодарив начальницу за помощь, я пообещала оправдать её доверие. В ответ она мило улыбнулась и пожелала удачи. Наш короткий диалог услышала уборщица. Следующим утром весь женский коллектив парикмахерской «зажужжал» о корыстной дружбе королевы пенсионеров с начальством. Слухи о моем скором повышении были подогреты вакантной должностью заведующей салоном красоты. Претендентки на это место стали ругаться между собой, упоминая меня вместе с неприглядными эпитетами. Сначала я не хотела обращать внимание на базарных баб, но к обеду подошла к сплетницам и, не выбирая выражений к дамам бальзаковского возраста, выплеснула всё негодование, которое скопилось у меня в душе. Испуганные тетки слушали меня, открыв рот. Ножницы в моих руках вселяли ужас и уверенность, что клеветницы действительно могут остаться без языков. Закончив тираду, я спокойно вернулась на свое рабочее место. Парикмахерская погрузилась в звенящую тишину, которую изредка нарушали клиенты.

Закончив работу, я зашла за Барсиком, чтобы немного прогуляться и подумать о своем поступке. Мне казалось, я никогда в жизни не буду кричать на людей, ведь истерики и разборки матери разрушили наш дом, превратив его в место для пыток. Однако теперь, когда я сумела приструнить мать и наброситься на коллег, смогла себя защитить. Теперь получалось, что доброе, приветливое отношение к окружающим, в том числе к родным людям, всеми воспринималось как слабость. Становиться скандалисткой я не хотела, оставалось придумать, как в душе и при общении с людьми сохранить баланс между нежным, чутким, доброжелательным человеком и хищницей, способной впиться клыками и когтями в своего обидчика.

Пока я размышляла о развитии собственной личности, Барсик сидел возле моих ног и трясся от холода.

– Милый, ты совсем замерз, а чего ты молчишь? – спросила я и засмеялась в голос. Ведь собака вряд ли могла мне о чем-то сказать.

Мы вернулись домой, я помыла лапы пса и заметила свалянную шерсть, полностью оголившую живот собаки.

– Батюшки, да ты голый, а я тебя гулять таскаю, ну-ка пошли разбираться, – скомандовала я и посмотрела на реакцию собаки. Однако Барсик почувствовал мою настойчивость, сдался и не проронил ни единого звука, пока я вычесывала его густую шесть и выстригала колтуны. Даже принимая душ, он молчал, опустив голову вниз. Спустя несколько часов на меня смотрел красивый, ухоженный пес с небольшой подпушью на животе. Следующим вечером я вымыла аквариум и наполнила его прозрачной водой, отстоянной по правилам, указанной в книжке, которую я нашла в библиотеке хозяйки квартиры.

Вскоре я вспомнила, что моим постоянным клиентом был старенький орнитолог, который без умолку болтал о разновидностях птиц, обитающих в окрестных лесах. Когда он пришел ко мне на стрижку, я завалила его вопросами о причинах облысения попугаев. Мужчина обрадовался моему вниманию и подробно расписал всю схему кормления и применения витаминов для больной птицы. Выполнив все рекомендации, я стала замечать, как полулысое пернатое чудо обзавелось небольшим хвостиком.

Спустя неделю вместе с Барсиком я решила навестить маму. Она радостно встретила нас в коридоре, чего не делала никогда прежде, и предложила пройти на кухню, чтобы попить чай. Собака прошлась по квартире, обнюхала вещи, пришла на кухню и бухнулась мне в ноги.

– У тебя теперь новый друг? – спросила мама.

– Думаю, да, странно, хозяйка вроде нормальная женщина и собаку свою любит, а пес был на черта похож. Такое ощущение, что для неё забота и любовь – это разные вещи, – ответила я, посмотрела на маму и заметила, что она сильно похудела за время разлуки.

– Я их видела возле рынка. Она шла под ручку и смеялась, а он, как дурак, прыгал возле неё. Мне хотелось вырвать этой шалаве волосы, но передумала, –ядовито сказала мама.

– Мама, я тебя не понимаю, ты всю жизнь гнобила мужа и думала, что он встретит с тобой старость? Благодаря твоим усилиям в доме было невозможно жить. Отец сказал, что никогда не любил тебя и ты это знала, тогда в чем дело? – металлическим тоном спросила я.

– Я тоже его не любила, – переходя на рыдания, ответила мать.

Мне не хотелось стать свидетелем очередной истерики, я встала из-за стола и попыталась уйти, но мама преградила мне дорогу, быстро вытерла слезы и пообещала успокоиться. Потом немного помолчала и рассказала, что после окончания техникума влюбилась в юношу, они стали близки, но он женился на другой девушке. Отверженная женщина пыталась вернуть возлюбленного, но получила грубый отказ. Тогда она решила непременно стать счастливой и назло предателю выйти замуж любой ценой. Вскоре подвернулся водитель автобуса, который прилично зарабатывал, оставалось убедить нового избранника сделать правильный выбор. Вскоре молодой супруг стал раздражать, но возвращаться в дом к пьющим родителям она не хотела. Собственная квартира, наряды, мебель давали возможность не обращать внимания на отвратительный характер мужа. Спустя год она узнала о беременности и поняла, что связана с этим мужчиной навсегда.

– Мама, я никак не пойму. Отец приносил достаток в дом, тебя одевал, обувал и всё равно был противней таракана на кухне. Ты ненавидела его, но теперь, освободившись от нелюбимого мужа, снова страдаешь? – спросила я.

– Ты не понимаешь, он просто обязан прожить со мной всю жизнь. Я отдала ему лучшие годы и не собираюсь коротать свой век одна. Но ничего, ничего, я подожду, а когда он вернется, вспомню все его грехи и не дам покоя, – ответила мама.

– Мама, он не вернется, думай о своей личной жизни, перестань сходить с ума и найди свое счастье.

Обстановка на кухне стала накаляться, что не понравилось Барсику, он стал пятиться к выходу и жалобно смотреть на меня. Простившись с мамой, которая еще раз попыталась убедить меня в своей правоте, мы с четвероногим другом вышли на улицу.

– Что, Барсик, не нравятся скандалы? А я в такой обстановке всю жизнь провела, – обращаясь к собаке, сказала я.

Пес исподлобья посмотрел на меня и, вернувшись домой, всё время вился вокруг ног, словно старался оградить от неприятностей и согреть меня своим теплом.

Три недели моего проживания в чужой квартире пролетели словно на одном дыхании. За это время я привела дом в порядок, помогла опериться попугаю, сохранила численность рыбок и привязалась к собаке. В назначенное время Анна вернулась домой и очень удивилась внешнему виду своих питомцев и чистоте жилья, однако вместо благодарности только ухмыльнулась, забрала ключи и попрощалась со мной. Закинув сумку с вещами за плечо, я вышла на улицу.

Середина октября в тот год выдалась теплой и невероятно красивой. Отсутствие снега и сильных ветров позволило деревьям сохранить разноцветные листья на своих ветвях. Желтой травой и повядшими цветами были укрыты некогда цветущие клумбы и уличные вазоны. Мне не хотелось идти домой, но тяжелая сумка диктовала свои условия. Немного посидев возле подъезда, я снова помечтала о настоящем счастье и будущей собственной семье, но вскоре замерзла и зашла в квартиру.

– Ну где ты шляешься? – с порога услышала я голос матери.

Она выскочила в коридор и стала кричать:

– Быстро беги к своему папаше и скажи, чтобы шел к моим родителям. Соседи сказали, там какая-то драка случилась.

Бросив сумку на пол, я отправилась в квартиру к отцу, адрес которой он мне оставил при встрече. Отыскав нужную дверь, я позвонила в звонок и через несколько минут увидела на пороге симпатичную женщину средних лет.

– Здравствуйте, Ольга, – доброжелательно сказала хозяйка квартиры.

– Добрый день, Любовь, не знаю вашего отчества. Вы меня узнали? – спросила я.

– Конечно, ваше фото стоит у нас на камине, проходите, пожалуйста. Предлагаю перейти на ты, без всякого официоза.

Переступив порог дома, я почувствовала приятный аромат выпечки и ванили. Отец вышел из спальни, весело приветствовал меня и предложил вместе выпить чаю с шарлоткой.

– Папа, извини за беспокойство, мама просила тебя разобраться с дракой её родителей, – виновато сказала я.

– Солнышко, это теперь не мои проблемы. Всю жизнь я занимался этой семейкой, а теперь не стану. Твоя мать не ходит на судебные заседания, чтобы затянуть развод, а я не хочу знать о ней ничего. Останешься на чай?

– Спасибо, в другой раз. Приходи на стрижку, тебе пора освежиться, – целуя в щеку, сказала я и вышла из квартиры.

Дома меня ждал грандиозный скандал, но я нашла в себе силы, чтобы утихомирить очередную волну дурости матери. Вскоре я потребовала разменять трехкомнатную квартиру на две однокомнатные, но получила жесткий отказ. Однако судьба сжалилась надо мной. Спустя неделю после той злополучной драки родители матери отравились какой-то дрянью и умерли в больнице, оставив свою убогую квартиру мне в наследство.

Последние дни октября прошли в малоприятной, но необходимой суете, связанной с похоронами чужих по духу, но родных по крови людей. Следующий удар принес ноябрь. Однажды утром Маргарита Адамовна вызвала меня к себе в кабинет и потребовала написать заявление об увольнении. Эта новость меня подкосила, я с трудом пришла в себя и стала требовать объяснений.

– Я не собираюсь держать в своем коллективе воровку, – ледяным тоном сказала женщина.

– О чем вы говорите? – недоуменно спросила я.

– Тебя пустили в приличный дом, а ты угробила рыбок, загубила попугая, отравила собаку и самое страшное – украла фамильное золотое кольцо моей лучшей подруги.

Вспыхнув от возмущения, я рассказала, в каком виде нашла питомцев и дом неряхи, но женщина была неумолима и, пригрозив полицией, заставила написать заявление.

Не дожидаясь окончания рабочего дня, я отправилась в квартиру к Анне, чтобы выяснить отношения. Женщина открыла мне дверь, сухо поздоровалась и впустила в свой дом.

– Анна, почему вы сказали, что я украла кольцо, и что случилось с вашими животными?

На мой голос выскочил Барсик и стал вилять хвостом.

– Брысь на место, – скомандовала женщина, но упрямый пес не послушал свою хозяйку и улегся на мои кроссовки.

Женщина пристально посмотрел на меня и заявила, что, как только я ушла, сначала сдохли рыбки, потом Кеша, а Барсик отказался от еды. Про кольцо она сказала, что не смогла найти его в шкатулке, но потом полезла в карман домашнего халата и нашла пропажу, однако подруге о находке не сказала, решив проучить квартирантку, которая нарушила устоявшийся порядок в доме.

– Злая неряшливая стерва, неудивительно, что ты до сих пор одна. Собаку я забираю, пока ты пса окончательно не угробила, – зашипела я в ответ, взяла ошейник с поводком в руки и скомандовала Барсику идти рядом.

Собака радостно выскочила в подъезд и, повизгивая от восторга, стала прыгать возле меня. За спиной я услышала слова проклятия, но даже не обернулась, чтобы не хамить в ответ.

По дороге домой я зашла к Маргарите Адамовне, рассказала суть нашего разговора с её подругой. Женщина выслушала мою тираду, зачем-то пожалела подружку с разбитым сердцем, но мое заявление об увольнении не порвала, объяснив тем, что не может работать с людьми, в которых усомнилась. Захватив сменную обувь, я навсегда попрощалась с домом быта. Спустя несколько недель в здании произошло замыкание старой проводки помещений парикмахерской и кабинета директрисы, они выгорели дотла. Люди в пожаре не пострадали, но дом быта закрыли надолго.

Мой новый питомец стал настоящим талисманом. Барсик не участвовал в моей жизни, но приносил мне удачу. В одной комнате своей квартиры я открыла частную парикмахерскую, прошла обучение и вскоре стала лучшим мастером по наращиванию волос. Спустя год отец женился на своей Любаше, мама завела ухажера, а я купила небольшой салон и встретила мужчину своей мечты по имени Сергей.

Высокий, красивый парень работал водителем такси, несколько раз подвозил меня из дома до салона и однажды решился познакомиться. Мы разговорились, встретились на свидании и вскоре поняли, что нужны друг другу. В прошлом Сергей был женат, но супруга закрутила роман с перспективным начальником и дала отставку простому шоферу. Мы стали вместе жить и следующей осенью должны были пожениться.

Золотая осень того года подарила мне предсвадебную суету и новость о беременности. Мне хотелось поскорей разделить свою радость с будущим супругом, но тот всё время работал, чтобы накопить денег на свадебное путешествие.

Однажды вечером я не выдержала и вручила Сергею положительный тест на беременность, но вместо слез счастья, восторга и нежных поцелуев увидела бледное, перекошенное от злобы лицо любимого человека.

– Ах ты, тварь, – злобно прошипел муж и бросил на пол тест.

– Сережка, ты что такое говоришь? – недоуменно спросила я.

– Я пашу как проклятый, чтобы отвезти тебя к морю, а ты спишь с кем попало. Кто этот мерзавец? – закричал Сергей.

Испугавшись гнева мужчины, я попятилась назад и сквозь слезы ответила: «Ты!» Жених стал метаться по комнате и кричать, что не собирается ходить с рогами, поскольку точно уверен в своем бесплодии. В детстве он переболел свинкой и, по уверению мамы и врачей, никогда не смог бы стать отцом. Потом переключился на свою бывшую супругу, которая, оказывается, предпочла другого не из-за денег или положения в обществе, как было сказано при нашей первой встрече, она хотела родить детей, которых Сергей ей дать не смог.

– Но, может, это чудо! Зачем ты меня так обижаешь? – еле скрывая слезы, сказала я.

– Чудо – это избавиться от изменницы до свадьбы, – прокричал Сергей, схватил куртку и выскочил из дома, словно ошпаренный.

Барсик, который всё время скандала стоял в проеме двери, подошел ко мне и стал облизывать щеки, залитые слезами. Он смотрел мне в глаза и жалобно скулил, тыча холодным носом в мои руки. Я обняла пса и разрыдалась в голос. На улице внезапно потемнело от набежавших туч, по металлическому карнизу окна застучали капли дождя, словно сама природа оплакивала мое раненое сердце и осколки надежд на возможное счастье.

Домой Сергей больше не вернулся, на телефонные звонки не отвечал. Свои вещи он попросил забрать лучшего друга, который виновато зашел в квартиру и невнятно просил прощения за глупого ревнивца. Мой отец с радостью принял наше расставание, поскольку терпеть не мог будущего зятя за чрезмерное панибратство. Мама упрекала за странный выбор супруга, пустую трату драгоценного времени и настаивала на аборте.

Выслушав очередную порцию нотаций, я заявила, что не откажусь от счастья материнства, и спустя восемь месяцев родила очаровательную девочку, как две капли воды похожую на своего непутевого отца. Крошку я назвала Венерой, в честь римской богини любви и красоты.

Мой отец был в восторге от Венечки, так ласково он называл свою внучку, заваливал её подарками, окружал теплом, заботой и всей неистраченной нежностью. Любаша, супруга отца, полюбила нас всем сердцем. Мать проявляла сдержанность во всём. Она пыталась устроить свою личную жизнь, но сохранила в душе ненависть к бывшему супругу. Мирить родителей я не собиралась и встречалась с ними порознь.

Сергей, узнав о рождении дочери, несколько раз попытался наладить со мной отношения, уверял, что страдал без меня, выражал готовность растить чужого ребенка, но убеждать ревнивого параноика в отцовстве я не стала, жить с истеричным предателем отказалась.

Знакомые и приятели, узнав о моем статусе матери-одиночки, сочувствовали моей судьбе, но счастье, которое подарила мне Венечка, не нуждалось в жалости. С матерью мы окончательно отдалились, внучку она так и не приняла, назвав меня неудачницей. Свое одиночество мама всё чаще стала топить в бокале.

Мне когда-то, как и большинству людей, хотелось создать полноценную семью, но даже та, которая состояла из отца, его избранницы, моей дочери и преданного пса, получилась заботливой и очень гармоничной.

Ариша ЗИМА,

член Союза писателей России