Однажды осенью

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14 Июля 2026

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Каждая девчонка мечтает о настоящем принце, сказочном замке и долгой счастливой жизни. Со временем девичьи мечты трансформируются, самооценка, сформированная окружением и семьей, расставляет новые приоритеты. К моменту достижения шестнадцати лет одни начинают мечтать о науке, другие о карьере, кто-то стремится найти платежеспособного покровителя, кому-то просто нужно покинуть ненавистный дом, а я всегда мечтала обрести настоящую любовь, чтобы создать крепкую и счастливую семью. Мне казалось, когда я полюблю всем сердцем и сама буду мамой, то обязательно стану счастливым человеком. В своих грезах я даже не подозревала, что такие подарки судьбы уготованы не многим людям на земле.

В своей семье я была единственным, послушным, но не избалованным ребенком. Мать наказывала меня за любую провинность, постоянно скандалила с отцом. Своих родителей она презирала за пристрастие к горячительным напиткам, родителей отца откровенно ненавидела. В такой домашней обстановке, наполненной упреками и руганью, формировалась моя душа, которая нуждалась в нежности и заботе.

Первая любовь, наполнившая мое сердце нежностью, случилась в школе. Мой одноклассник после выпуска обещал на мне жениться, но в старших классах его мать развелась с отцом, забрала сына и переехала с ним в другой город. Во время обучения в профтехучилище мне нравился будущий сварщик, но парень обладал влюбчивой натурой, не способной беречь верность одной девушке. После получения диплома парикмахера я устроилась работать в мужской зал дома быта, но как молодой специалист в качестве клиентов получала пожилых некрасивых пузанов, которые всегда пахли потом и отращивали огромные кусты волос в своих рыхлых ушах и бездонных ноздрях. Такие «красавцы» не годились даже для роли ухажеров, не говоря уже о настоящих чувствах. Своим пенсионерам я никогда не хамила, но испытывала неприятные ощущения, когда слышала комплименты в свой адрес от беззубых стариков.

Единственным любимым клиентом был мой папа. Он всю жизнь работал водителем рейсового автобуса, поэтому не смог подарить супруге домашние хоромы, о которых она так мечтала, но сумел обеспечить свою семью отдельной квартирой и приличной обстановкой. В детстве папа старался уделить мне внимание, пытался баловать, но после очередного скандала обладатель слабого и мягкого характера сдался и согласился с женой во мнении, что ребенка надо растить в строгости, без излишеств и сюсюканья. Так мы совсем перестали тянуться друг к другу. Когда я выросла и стала работать, папа стал частенько приходить на стрижку ко мне, чтобы немного поболтать без надзора суровой супруги. Он всегда приносил шоколадки и тайком оставлял денег больше, чем было указано в прейскуранте.

Однажды отец пришел ко мне на стрижку перед окончанием рабочего дня и после преображения предложил немного прогуляться. После восьмичасового утомительного труда мне хотелось скорей вернуться домой, чтобы вытянуть ноги, но от прогулки я не отказалась и попросила отца подождать немного во дворе. Мне нужно было убрать рабочее место и приготовить инструменты к завтрашнему дню. Как только всё было исполнено, я набросила легкий плащ, простилась с коллегами и вышла на улицу.

Первые сентябрьские дни еще дарили природе тепло, но в воздухе уже чувствовались легкие нотки аромата увядающей листвы, предупреждающие о скором наступлении холодов.

– Как жаль, что это лето так быстро закончилось, – вдыхая полной грудью, сказала я.

– Как жаль, что эта жизнь такая короткая, – с грустью в голосе сказал отец.

– Папа, что-то случилось?

– Двух слов не хватит, чтобы сказать, в общем, я пришел... пришел... я пришел… чтобы проститься, – с трудом выдавливая слова, сказал отец.

– В каком смысле? Ты в отпуск или командировку собрался?

– Нет, моя милая, я насовсем. У меня появилась другая женщина. Вернее, я снова встретил свою первую любовь и понял, что не могу жить без неё.

– Давай присядем куда-нибудь, меня и так ноги не держат, а теперь мне кажется, я упаду в обморок. Пошли в кафе, я хочу послушать этот рассказ.

Мы расположились за столиком возле окна, заказали кофе и нежные круассаны с сыром. Мне хотелось поскорей услышать отцовскую историю, но он, в привычной для себя манере, никак не мог подобрать слова, всё время кряхтел, носовым платком убирал пот со лба и глубоко вздыхал.

– Папа, соберись, наконец, – несдержанным тоном скомандовала я и услышала в своём голосе ноты мамы, которые сама терпеть не могла.

Отец пристально посмотрел на меня и начал рассказ о своей безмятежной юности, любви к рыбалке, преданных друзьях, но, глядя на мое напряженное и возмущенное лицо, вернулся к разговору о женщине. Его новая старая возлюбленная училась с ним в одном классе, но никогда не обращала внимания на романтичного худощавого юношу. Безнадежно влюбленный парень забрасывал объект обожания трогательными письмами, но всё равно был отвергнут. Он даже пытался свести счеты с жизнью, но не сумел довести задуманное до конца. Учеба в школе пошла под откос, журнал успеваемости запестрил двойками. Родители пытались сделать внушение убитому горем юноше, но рана в сердце была слишком глубока для восприятия разумных советов.

После окончания школы парень ушел служить в армию, приобрел новых друзей, открывших ему мир доступных женщин. Со временем боль утихла, как и желание любить. Получив профессию водителя автобуса, он устроился в городской автопарк и коротал свои выходные дни в злачных местах родного города. На очередной дискотеке он встретил молодую симпатичную девушку, быстро завоевал её доверие, но не собирался строить с ней серьезных планов.

– Я никогда не любил твою мать, даже говорил ей об этом, но она, словно пиявка, вцепилась в меня и умоляла стать женой. Тогда она уверяла, что её любви хватит на двоих. Только с годами я понял – так не бывает. Потом я и сам осознал, что она меня тоже никогда не любила, ей просто нужно было уйти из дома, наполненного пьяными дружками родителей, но в душе таил надежду, что мы станем родными людьми. Однако даже после твоего появления на свет любовь не поселилась в наших сердцах, – глубоко вздохнув, сказал отец.

Он немного помолчал и сказал, что несколько месяцев назад на автобусной остановке случайно встретил ту единственную, которую любил всю жизнь. За время разлуки она успела выйти замуж за ревнивого тирана, развелась, потом несколько раз пыталась устроить свою личную жизнь и лишь при встрече с бывшим одноклассником, когда-то трепетно влюбленным в неё, поняла, что нашла свое счастье, которое сама оттолкнула много лет назад.

– Ты моя дочь и всегда останешься для меня любимым ребенком, и мне, наверное, не нужно говорить такие откровенные вещи, но ты не представляешь, какое это счастье – обладать женщиной, которую любишь всем сердцем. Вдыхать её аромат, прикасаться к волосам, смотреть на её обнаженное тело и замирать от восторга.

Отец опустил глаза, но по его улыбке и легкому румянцу я поняла, что даже разговор о любимой женщине волнует сердце влюбленного мужчины.

– Папа, это, конечно, всё очень интересно, но как ты собираешься сказать о расставании своей жене и моей маме? Вспоминая годы вашей совместной жизни, что-то мне подсказывает, цивилизованного развода не будет.

– Ты права, но я не хочу скандалов и криков, за это время я так сильно от них устал, поэтому написал письмо, а ты его передашь маме, – ответил отец и протянул свернутый вчетверо листок тетрадной бумаги.

– Э-э, нет, не надо меня впутывать в свои разборки, и потом – тебе нужно забрать свои вещи.

– Всё, что мне необходимо, я уже купил и перевез моей Любаше, а то, что осталось дома, брать не буду. Не хочу, чтобы мне что-то напоминало о прошлой жизни.

– Я правильно поняла, что со мной ты прекратишь всякие отношения? Ведь, как ты говоришь, я тоже напоминание о твоей прошлой несчастной жизни.

– Доченька, нет, конечно, мы будем общаться. Любаша не стала матерью, уверена, она полюбит тебя всем сердцем, ты будешь частой гостьей в нашем доме.

– Итак, никаких писем я передавать не буду. Ради совместно прожитых лет найди в себе силы, чтобы объясниться с женой. Я сейчас погуляю, а ты иди домой и поступи как порядочный мужчина.

Отец несколько минут настаивал на письме, но, почувствовав мое раздражение, отступил и согласился. Рассчитавшись за заказ, он отправился домой. Я осталась сидеть за столом, чтобы немного привести мысли в порядок. Когда кафе наводнилось людьми, нужно было освобождать столик. Набросив плащ, я отправилась гулять, чтобы подольше отсрочить возвращение домой.

Спустя три часа я окончательно замерзла и отправилась в наш микрорайон. С волнением в сердце я открыла дверь ключами, переступила порог квартиры и стала прислушиваться к голосам. В доме стояла гробовая тишина.

– Мама, привет, я дома.

– А кто еще может быть, – язвительно приветствовала меня мама, – проходи на кухню, разговор есть.

Повесив плащ в шкаф, я разулась и поплелась к матери. Та встретила меня в прекрасном расположении духа, игриво улыбаясь, она сказала:

– Представляешь, твой папаша бабу себе нашел, старый козел. Приперся, давай что-то мямлить, потом хлопнул дверью и ушел.

– Мне кажется, это несчастье, а ты почему такая веселая?

– Да кому он нужен. Морда вечно смурная, руки грязнющие, на голове три пера, да и как мужик давно сдулся, чертов водила. Погуляет немножко и вернется, вот тогда ему небо покажется с овчинку.

– А мне показалось, отец всерьез увлечен другой женщиной и вряд ли вернется.

– Ты что, с ним разговаривала?! – наливаясь злобой, закричала мать.

– Да, он приходил ко мне на стрижку и всё рассказал.

– Ах ты, мерзавка, сговорилась с отцом. А я думаю, чего ты нос домой не кажешь?

Мать быстро вышла из себя и начала грязно ругаться. Мне не хотелось слушать её крики, я встала из-за стола, отправилась в комнату и до утра слышала всхлипывания брошенной женщины.

Утром я отправилась на работу, пыталась отвлечься другими мыслями, но перспектива вернуться в дом к разъяренной матери, готовой весь свой гнев излить на меня, сильно угнетала. Пить чай с коллегами я отказалась, к престарелым клиентам была безучастна. Женщины подтрунивали над моими облысевшими хохмачами, но я утонула в своих тяжелых мыслях и не знала, как жить дальше. Денег на съемную квартиру мне катастрофически не хватало, жить с чопорными родителями отца не хотелось, встреча с вечно веселыми родителями матери, превратившими свою квартиру в притон для бомжей, вселяла ужас. Мне казалось, я попала в западню, и никак не могла придумать, как выбраться из неё. В конце рабочего дня обессиленная от мучительных мыслей и утомительного труда я села в кресло, закрыла лицо руками и заплакала.

– Оля, что случилось? – услышала я женский голос.

– Не хочу идти домой, – всхлипывая, ответила я и подняла заплаканные глаза.

Передо мной стояла статная директриса дома быта – Маргарита Адамовна. Она пришла работать в этот очаг житейских услуг после многолетнего труда товароведом центрального универмага. Со слов моих коллег, эта женщина всю жизнь купалась в роскоши, владела просторной квартирой в центре города, была замужем за капитаном какого-то судна, но с удовольствием принимала внимание богатых поклонников.

– Извините, Маргарита Адамовна, я не сразу поняла, что это вы.

– Если у тебя проблемы дома, могу предложить небольшую подработку. Моя подруга улетает в отпуск по путевке и не может найти ответственного человека, готового присматривать за её домашним зоопарком. Анька собралась в отпуск, но несколько лет назад подобрала с улицы собаку, развела рыбок и купила попугая, а сейчас не знает, кому их отдать на время. Ты девушка порядочная и серьезная, не куришь и не пьешь. К тому же сможешь жить вместе с животными, которых не придется разлучать.

Мне не хотелось возиться с чужими питомцами, в душе оставалась надежда, что мама найдет в себе силы пережить развод с отцом, поэтому попросила время немного подумать. Однако, вернувшись домой, я увидела рваные фотографии и порезанные вещи отца. Выслушав от матери многочасовую тираду проклятий в адрес мужа, согласилась на подработку и следующим вечером переехала в квартиру любительницы животных.

Получив небольшой инструктаж по уходу за питомцами, я увидела огромную собаку – помесь немецкой овчарки с мохнатой дворнягой и поняла, почему желающих гулять с этим монстром не было. Псина внимательно смотрела на меня и всё время тяжело дышала, высунув язык, с которого капала слюна.

– Барсик, милый, мама уезжает, но обязательно вернется, – целуя собачью морду, писклявым голосом сказала моя новая знакомая.

– Анна, а почему вы собаку назвали Барсиком, ведь так обычно кличут котов? – недоуменно спросила я.

– Даже не думала, просто понравилась кличка, – набрасывая плащ, сказала женщина и, оставив деньги на тумбочке у входа, поспешила удалиться.

Закрыв дверь, я стала осматривать свое новое жилище и поняла, что попала в квартиру одинокой неряшливой женщины без единого намека на присутствие мужчины в доме.

Вечером я накормила рыбок, плавающих в зеленой воде аквариума, насыпала корм в клетку облысевшего попугая Кеши и накормила Барсика, который до заката не сводил с меня глаз. Я легла в постель и стала прислушиваться к посторонним звукам, которыми была наполнена квартира. Мне не давали покоя мысли о матери. Было стыдно за малодушие, которое не позволило откровенно заявить о своем временном переезде, о нем я сообщила в небольшой записке, оставленной на кухне. Мне не хватило мужества и сил откровенно поговорить с обиженной женщиной и прекратить этот домашний балаган. Словно страус, обнаруживший опасность, я спрятала голову в чужой квартире, чтобы не обращать внимания на очевидные проблемы в надежде их избежать.

Спустя несколько часов изнурительных раздумий я сдалась и уснула. Рано утром меня разбудил попугай, клетку которого я забыла на ночь укрыть покрывалом. Звенящая трель волнистой птички заставила открыть глаза, я повернулась набок и увидела перед собой всю ту же пару внимательных карих глаз, которые смотрели на меня перед сном. Собака понюхала мои волосы, облизнула лицо и стала показывать в сторону входной двери.

– Ладно, ладно, я всё поняла, – сползая с дивана, сказала я и натянула спортивный костюм для прогулки.

Исполнив утренний моцион для своих новых питомцев, я отправилась на работу, где меня уже ожидала мать.

– Ты что, к отцу переехала? – с ходу начала кричать заплаканная женщина.

– Во-первых, доброе утро, мама, – неожиданным для себя ледяным тоном сказала я, – во-вторых, я тебе всё написала, в-третьих, прекрати эту истерику, и хватит меня терроризировать своей злобой.

– Какое оно, к черту, доброе, – сбавив тон, сказала мама и начала плакать, но, видя отсутствие сочувствия с моей стороны, она вытерла слезы и спокойно попросила вернуться домой.

– Я действительно пока не могу этого сделать, но, если ты прекратишь вести себя как сумасшедшая, обещаю познакомить тебя с Барсиком.

– Ты что, с котом, что ли, живешь?

– Нет, это отличный пес, просто его так странно назвали.

Мама попыталась мне что-то сказать, но потом передумала и пообещала больше не закатывать сцен. Мы сухо расстались, я зашла в мужской зал, где меня уже ждал постоянный клиент – сухощавый старичок.

Весь день прошел словно на одном дыхании. Вечером в мужской зал зашла Маргарита Адамовна и спросила, как мои дела. Поблагодарив начальницу за помощь, я пообещала оправдать её доверие. В ответ она мило улыбнулась и пожелала удачи. Наш короткий диалог услышала уборщица. Следующим утром весь женский коллектив парикмахерской «зажужжал» о корыстной дружбе королевы пенсионеров с начальством. Слухи о моем скором повышении были подогреты вакантной должностью заведующей салоном красоты. Претендентки на это место стали ругаться между собой, упоминая меня вместе с неприглядными эпитетами. Сначала я не хотела обращать внимание на базарных баб, но к обеду подошла к сплетницам и, не выбирая выражений к дамам бальзаковского возраста, выплеснула всё негодование, которое скопилось у меня в душе. Испуганные тетки слушали меня, открыв рот. Ножницы в моих руках вселяли ужас и уверенность, что клеветницы действительно могут остаться без языков. Закончив тираду, я спокойно вернулась на свое рабочее место. Парикмахерская погрузилась в звенящую тишину, которую изредка нарушали клиенты.

Закончив работу, я зашла за Барсиком, чтобы немного прогуляться и подумать о своем поступке. Мне казалось, я никогда в жизни не буду кричать на людей, ведь истерики и разборки матери разрушили наш дом, превратив его в место для пыток. Однако теперь, когда я сумела приструнить мать и наброситься на коллег, смогла себя защитить. Теперь получалось, что доброе, приветливое отношение к окружающим, в том числе к родным людям, всеми воспринималось как слабость. Становиться скандалисткой я не хотела, оставалось придумать, как в душе и при общении с людьми сохранить баланс между нежным, чутким, доброжелательным человеком и хищницей, способной впиться клыками и когтями в своего обидчика.

Пока я размышляла о развитии собственной личности, Барсик сидел возле моих ног и трясся от холода.

– Милый, ты совсем замерз, а чего ты молчишь? – спросила я и засмеялась в голос. Ведь собака вряд ли могла мне о чем-то сказать.

Мы вернулись домой, я помыла лапы пса и заметила свалянную шерсть, полностью оголившую живот собаки.

– Батюшки, да ты голый, а я тебя гулять таскаю, ну-ка пошли разбираться, – скомандовала я и посмотрела на реакцию собаки. Однако Барсик почувствовал мою настойчивость, сдался и не проронил ни единого звука, пока я вычесывала его густую шесть и выстригала колтуны. Даже принимая душ, он молчал, опустив голову вниз. Спустя несколько часов на меня смотрел красивый, ухоженный пес с небольшой подпушью на животе. Следующим вечером я вымыла аквариум и наполнила его прозрачной водой, отстоянной по правилам, указанной в книжке, которую я нашла в библиотеке хозяйки квартиры.

Вскоре я вспомнила, что моим постоянным клиентом был старенький орнитолог, который без умолку болтал о разновидностях птиц, обитающих в окрестных лесах. Когда он пришел ко мне на стрижку, я завалила его вопросами о причинах облысения попугаев. Мужчина обрадовался моему вниманию и подробно расписал всю схему кормления и применения витаминов для больной птицы. Выполнив все рекомендации, я стала замечать, как полулысое пернатое чудо обзавелось небольшим хвостиком.

Спустя неделю вместе с Барсиком я решила навестить маму. Она радостно встретила нас в коридоре, чего не делала никогда прежде, и предложила пройти на кухню, чтобы попить чай. Собака прошлась по квартире, обнюхала вещи, пришла на кухню и бухнулась мне в ноги.

– У тебя теперь новый друг? – спросила мама.

– Думаю, да, странно, хозяйка вроде нормальная женщина и собаку свою любит, а пес был на черта похож. Такое ощущение, что для неё забота и любовь – это разные вещи, – ответила я, посмотрела на маму и заметила, что она сильно похудела за время разлуки.

– Я их видела возле рынка. Она шла под ручку и смеялась, а он, как дурак, прыгал возле неё. Мне хотелось вырвать этой шалаве волосы, но передумала, –ядовито сказала мама.

– Мама, я тебя не понимаю, ты всю жизнь гнобила мужа и думала, что он встретит с тобой старость? Благодаря твоим усилиям в доме было невозможно жить. Отец сказал, что никогда не любил тебя и ты это знала, тогда в чем дело? – металлическим тоном спросила я.

– Я тоже его не любила, – переходя на рыдания, ответила мать.

Мне не хотелось стать свидетелем очередной истерики, я встала из-за стола и попыталась уйти, но мама преградила мне дорогу, быстро вытерла слезы и пообещала успокоиться. Потом немного помолчала и рассказала, что после окончания техникума влюбилась в юношу, они стали близки, но он женился на другой девушке. Отверженная женщина пыталась вернуть возлюбленного, но получила грубый отказ. Тогда она решила непременно стать счастливой и назло предателю выйти замуж любой ценой. Вскоре подвернулся водитель автобуса, который прилично зарабатывал, оставалось убедить нового избранника сделать правильный выбор. Вскоре молодой супруг стал раздражать, но возвращаться в дом к пьющим родителям она не хотела. Собственная квартира, наряды, мебель давали возможность не обращать внимания на отвратительный характер мужа. Спустя год она узнала о беременности и поняла, что связана с этим мужчиной навсегда.

– Мама, я никак не пойму. Отец приносил достаток в дом, тебя одевал, обувал и всё равно был противней таракана на кухне. Ты ненавидела его, но теперь, освободившись от нелюбимого мужа, снова страдаешь? – спросила я.

– Ты не понимаешь, он просто обязан прожить со мной всю жизнь. Я отдала ему лучшие годы и не собираюсь коротать свой век одна. Но ничего, ничего, я подожду, а когда он вернется, вспомню все его грехи и не дам покоя, – ответила мама.

– Мама, он не вернется, думай о своей личной жизни, перестань сходить с ума и найди свое счастье.

Обстановка на кухне стала накаляться, что не понравилось Барсику, он стал пятиться к выходу и жалобно смотреть на меня. Простившись с мамой, которая еще раз попыталась убедить меня в своей правоте, мы с четвероногим другом вышли на улицу.

– Что, Барсик, не нравятся скандалы? А я в такой обстановке всю жизнь провела, – обращаясь к собаке, сказала я.

Пес исподлобья посмотрел на меня и, вернувшись домой, всё время вился вокруг ног, словно старался оградить от неприятностей и согреть меня своим теплом.

Три недели моего проживания в чужой квартире пролетели словно на одном дыхании. За это время я привела дом в порядок, помогла опериться попугаю, сохранила численность рыбок и привязалась к собаке. В назначенное время Анна вернулась домой и очень удивилась внешнему виду своих питомцев и чистоте жилья, однако вместо благодарности только ухмыльнулась, забрала ключи и попрощалась со мной. Закинув сумку с вещами за плечо, я вышла на улицу.

Середина октября в тот год выдалась теплой и невероятно красивой. Отсутствие снега и сильных ветров позволило деревьям сохранить разноцветные листья на своих ветвях. Желтой травой и повядшими цветами были укрыты некогда цветущие клумбы и уличные вазоны. Мне не хотелось идти домой, но тяжелая сумка диктовала свои условия. Немного посидев возле подъезда, я снова помечтала о настоящем счастье и будущей собственной семье, но вскоре замерзла и зашла в квартиру.

– Ну где ты шляешься? – с порога услышала я голос матери.

Она выскочила в коридор и стала кричать:

– Быстро беги к своему папаше и скажи, чтобы шел к моим родителям. Соседи сказали, там какая-то драка случилась.

Бросив сумку на пол, я отправилась в квартиру к отцу, адрес которой он мне оставил при встрече. Отыскав нужную дверь, я позвонила в звонок и через несколько минут увидела на пороге симпатичную женщину средних лет.

– Здравствуйте, Ольга, – доброжелательно сказала хозяйка квартиры.

– Добрый день, Любовь, не знаю вашего отчества. Вы меня узнали? – спросила я.

– Конечно, ваше фото стоит у нас на камине, проходите, пожалуйста. Предлагаю перейти на ты, без всякого официоза.

Переступив порог дома, я почувствовала приятный аромат выпечки и ванили. Отец вышел из спальни, весело приветствовал меня и предложил вместе выпить чаю с шарлоткой.

– Папа, извини за беспокойство, мама просила тебя разобраться с дракой её родителей, – виновато сказала я.

– Солнышко, это теперь не мои проблемы. Всю жизнь я занимался этой семейкой, а теперь не стану. Твоя мать не ходит на судебные заседания, чтобы затянуть развод, а я не хочу знать о ней ничего. Останешься на чай?

– Спасибо, в другой раз. Приходи на стрижку, тебе пора освежиться, – целуя в щеку, сказала я и вышла из квартиры.

Дома меня ждал грандиозный скандал, но я нашла в себе силы, чтобы утихомирить очередную волну дурости матери. Вскоре я потребовала разменять трехкомнатную квартиру на две однокомнатные, но получила жесткий отказ. Однако судьба сжалилась надо мной. Спустя неделю после той злополучной драки родители матери отравились какой-то дрянью и умерли в больнице, оставив свою убогую квартиру мне в наследство.

Последние дни октября прошли в малоприятной, но необходимой суете, связанной с похоронами чужих по духу, но родных по крови людей. Следующий удар принес ноябрь. Однажды утром Маргарита Адамовна вызвала меня к себе в кабинет и потребовала написать заявление об увольнении. Эта новость меня подкосила, я с трудом пришла в себя и стала требовать объяснений.

– Я не собираюсь держать в своем коллективе воровку, – ледяным тоном сказала женщина.

– О чем вы говорите? – недоуменно спросила я.

– Тебя пустили в приличный дом, а ты угробила рыбок, загубила попугая, отравила собаку и самое страшное – украла фамильное золотое кольцо моей лучшей подруги.

Вспыхнув от возмущения, я рассказала, в каком виде нашла питомцев и дом неряхи, но женщина была неумолима и, пригрозив полицией, заставила написать заявление.

Не дожидаясь окончания рабочего дня, я отправилась в квартиру к Анне, чтобы выяснить отношения. Женщина открыла мне дверь, сухо поздоровалась и впустила в свой дом.

– Анна, почему вы сказали, что я украла кольцо, и что случилось с вашими животными?

На мой голос выскочил Барсик и стал вилять хвостом.

– Брысь на место, – скомандовала женщина, но упрямый пес не послушал свою хозяйку и улегся на мои кроссовки.

Женщина пристально посмотрел на меня и заявила, что, как только я ушла, сначала сдохли рыбки, потом Кеша, а Барсик отказался от еды. Про кольцо она сказала, что не смогла найти его в шкатулке, но потом полезла в карман домашнего халата и нашла пропажу, однако подруге о находке не сказала, решив проучить квартирантку, которая нарушила устоявшийся порядок в доме.

– Злая неряшливая стерва, неудивительно, что ты до сих пор одна. Собаку я забираю, пока ты пса окончательно не угробила, – зашипела я в ответ, взяла ошейник с поводком в руки и скомандовала Барсику идти рядом.

Собака радостно выскочила в подъезд и, повизгивая от восторга, стала прыгать возле меня. За спиной я услышала слова проклятия, но даже не обернулась, чтобы не хамить в ответ.

По дороге домой я зашла к Маргарите Адамовне, рассказала суть нашего разговора с её подругой. Женщина выслушала мою тираду, зачем-то пожалела подружку с разбитым сердцем, но мое заявление об увольнении не порвала, объяснив тем, что не может работать с людьми, в которых усомнилась. Захватив сменную обувь, я навсегда попрощалась с домом быта. Спустя несколько недель в здании произошло замыкание старой проводки помещений парикмахерской и кабинета директрисы, они выгорели дотла. Люди в пожаре не пострадали, но дом быта закрыли надолго.

Мой новый питомец стал настоящим талисманом. Барсик не участвовал в моей жизни, но приносил мне удачу. В одной комнате своей квартиры я открыла частную парикмахерскую, прошла обучение и вскоре стала лучшим мастером по наращиванию волос. Спустя год отец женился на своей Любаше, мама завела ухажера, а я купила небольшой салон и встретила мужчину своей мечты по имени Сергей.

Высокий, красивый парень работал водителем такси, несколько раз подвозил меня из дома до салона и однажды решился познакомиться. Мы разговорились, встретились на свидании и вскоре поняли, что нужны друг другу. В прошлом Сергей был женат, но супруга закрутила роман с перспективным начальником и дала отставку простому шоферу. Мы стали вместе жить и следующей осенью должны были пожениться.

Золотая осень того года подарила мне предсвадебную суету и новость о беременности. Мне хотелось поскорей разделить свою радость с будущим супругом, но тот всё время работал, чтобы накопить денег на свадебное путешествие.

Однажды вечером я не выдержала и вручила Сергею положительный тест на беременность, но вместо слез счастья, восторга и нежных поцелуев увидела бледное, перекошенное от злобы лицо любимого человека.

– Ах ты, тварь, – злобно прошипел муж и бросил на пол тест.

– Сережка, ты что такое говоришь? – недоуменно спросила я.

– Я пашу как проклятый, чтобы отвезти тебя к морю, а ты спишь с кем попало. Кто этот мерзавец? – закричал Сергей.

Испугавшись гнева мужчины, я попятилась назад и сквозь слезы ответила: «Ты!» Жених стал метаться по комнате и кричать, что не собирается ходить с рогами, поскольку точно уверен в своем бесплодии. В детстве он переболел свинкой и, по уверению мамы и врачей, никогда не смог бы стать отцом. Потом переключился на свою бывшую супругу, которая, оказывается, предпочла другого не из-за денег или положения в обществе, как было сказано при нашей первой встрече, она хотела родить детей, которых Сергей ей дать не смог.

– Но, может, это чудо! Зачем ты меня так обижаешь? – еле скрывая слезы, сказала я.

– Чудо – это избавиться от изменницы до свадьбы, – прокричал Сергей, схватил куртку и выскочил из дома, словно ошпаренный.

Барсик, который всё время скандала стоял в проеме двери, подошел ко мне и стал облизывать щеки, залитые слезами. Он смотрел мне в глаза и жалобно скулил, тыча холодным носом в мои руки. Я обняла пса и разрыдалась в голос. На улице внезапно потемнело от набежавших туч, по металлическому карнизу окна застучали капли дождя, словно сама природа оплакивала мое раненое сердце и осколки надежд на возможное счастье.

Домой Сергей больше не вернулся, на телефонные звонки не отвечал. Свои вещи он попросил забрать лучшего друга, который виновато зашел в квартиру и невнятно просил прощения за глупого ревнивца. Мой отец с радостью принял наше расставание, поскольку терпеть не мог будущего зятя за чрезмерное панибратство. Мама упрекала за странный выбор супруга, пустую трату драгоценного времени и настаивала на аборте.

Выслушав очередную порцию нотаций, я заявила, что не откажусь от счастья материнства, и спустя восемь месяцев родила очаровательную девочку, как две капли воды похожую на своего непутевого отца. Крошку я назвала Венерой, в честь римской богини любви и красоты.

Мой отец был в восторге от Венечки, так ласково он называл свою внучку, заваливал её подарками, окружал теплом, заботой и всей неистраченной нежностью. Любаша, супруга отца, полюбила нас всем сердцем. Мать проявляла сдержанность во всём. Она пыталась устроить свою личную жизнь, но сохранила в душе ненависть к бывшему супругу. Мирить родителей я не собиралась и встречалась с ними порознь.

Сергей, узнав о рождении дочери, несколько раз попытался наладить со мной отношения, уверял, что страдал без меня, выражал готовность растить чужого ребенка, но убеждать ревнивого параноика в отцовстве я не стала, жить с истеричным предателем отказалась.

Знакомые и приятели, узнав о моем статусе матери-одиночки, сочувствовали моей судьбе, но счастье, которое подарила мне Венечка, не нуждалось в жалости. С матерью мы окончательно отдалились, внучку она так и не приняла, назвав меня неудачницей. Свое одиночество мама всё чаще стала топить в бокале.

Мне когда-то, как и большинству людей, хотелось создать полноценную семью, но даже та, которая состояла из отца, его избранницы, моей дочери и преданного пса, получилась заботливой и очень гармоничной.

Ариша ЗИМА,
член Союза писателей России

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."