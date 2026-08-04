ПИСАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВА, НЕ УСПЕВШИЕ СТАТЬ ВЕЛИКИМИ

04 Августа 2026
Газета «Вести» продолжает серию публикаций о поэтах-фронтовиках, погибших в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов
ПАВЕЛ ДАВИДОВИЧ КОГАН
(1918–1942)
23 сентября 1942 года в боях под Новороссийском погиб 24-летний поэт лейтенант Павел Коган. Автор популярнейшей песни «Бригантина»:
Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза…
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса…
Даже если его имя незнакомо – наверняка всем знакома песня на его стихи. Мятежная, штормовая «Бригантина». Та, что «поднимает паруса» в «флибустьерском дальнем синем море». При жизни, однако, автор этих строк – молодой, талантливый поэт Павел Давыдович Коган – не успел опубликовать ни одного сборника.
80 лет назад, 23 сентября 1942 года, автор знаменитой «Бригантины» и многих других стихов погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками под Новороссийском, на сопке Сахарная Голова.
Он мог бы остаться в живых. Мог бы не идти на войну. Молодой человек страдал сильной близорукостью, хроническим бронхитом. Его признали негодным к армейской службе. Но он сделал всё возможное, чтобы попасть на фронт. Ибо не мог отсиживаться в тылу – это противоречило бы его принципам и его стихам. Он – из тех поэтов, про которого смело можно сказать: писал, как жил. Жил, как писал.
Родился будущий поэт в Киеве в 1918 году. Когда мальчику было четыре года, его семья переехала в Москву.
С детства Павел увлекался поэзией, знал наизусть множество стихов. Манил его вольный дух путешествий – еще будучи школьником, много ходил пешком по России. Любил он читать Александра Грина, что нашло позже отражение в его творчестве:
В час, когда догорает рябина,
Кружит по ветру желтый лист,
Мы поднимем бокал за Грина
И тихонько выпьем за Лисс.
Именно эти, гриновские, мотивы – и в той самой «Бригантине»:
Пьем за яростных, за непохожих,
За презревших грошевой уют…
В 1936 году Павел Коган поступил в Московский институт истории, философии и литературы. Через три года, в 1939 году, он стал студентом знаменитого Литературного института имени А.М. Горького (продолжая, однако, при этом учиться и в ИФЛИ). Занимался на семинаре Ильи Сельвинского.
К сожалению, многим из тех, кто поступил тогда в Литературный, так и не удалось его закончить. На страну надвигалась война, с которой многие не вернулись. В книге «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне», изданной в 1965 году, имя Павла Когана – лишь одно из десятков тех, кто отдал жизнь в боях.
Весть о начале Великой Отечественной войны застала его в Армении, где юноша был в составе геологической экспедиции. Он поспешил вернуться в Москву, где узнал, что его семья уехала в другой город. Молодой поэт, как и многие, многие юноши того времени, пошел в военкомат, чтобы попасть на фронт. Да и мог бы тот, кто так презирал «грошевой уют», поступить по-другому?
Однако по состоянию здоровья он не подлежал призыву. Чтобы не оставаться в тылу, Павел поступил на курсы военных переводчиков (которых реально не хватало). Помогло ему увлечение иностранными языками.
Окончив курсы, Коган отправился на фронт. Стал военным переводчиком полкового разведотряда в звании лейтенанта
«Что писать о себе: жив-здоров, бодр, воюю. Очень хочется верить, что останусь жив и что свидимся все у нас, на улице Правды. Только здесь, на фронте, я понял, какая ослепительная, какая обаятельная вещь – жизнь. Рядом со смертью это очень хорошо понимается. И ради жизни, ради твоей седой чудесной головы я умру, если надо будет, потому что человек с нормальной головой и сердцем не может примириться с фашизмом», – такие весточки с фронта, полные жизнелюбия и надежды, слал он отцу.
23 сентября 1942 года Павел возглавлял разведгруппу на сопке Сахарная Голова, под Новороссийском. Группа попала под обстрел, именно там поэт и погиб в возрасте 24 лет. «Возглавляя поиск разведчиков, в рост пошел он под пули, как в рост шел он по жизни...» – так писал о гибели Павла другой известный фронтовой поэт Сергей Наровчатов.
В своих стихах Павел словно предсказал собственную судьбу:
Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.
Нет, он не дошел до Ганга, но умер в бою на юге России, около Черного моря, которое неоднократно воспевал в своих строках.
Первый стихотворный сборник Павла Когана вышел только в 1960 году. Он назывался под стать судьбе автора – «Гроза».
В одном из стихотворений он написал:
Так пусть же в горечь и в награду
Потомки скажут про меня:
«Он жил. Он думал. Часто падал.
Но веку он не изменял».
Не изменил он веку, не изменил принципам, не изменил своей стране ни в своих пламенных, наполненных романтикой, морем и патриотизмом строках, ни в своей последней битве…
Письмо девушке (отрывок)
Знаю я,
Мне не быть инженером
И профессором тоже не быть,
Я ведь был плохим пионером,
Не умел «будь готов» говорить.
Не умел я ходить под знаменем,
Я всегда –
Иль вперед или вбок.
Февраль 1934
* * *
У тебя такие маленькие руки
И такие милые и серые глаза,
Надо мной и над моею скукой
Ты прошла как майская гроза.
Ты прошла хорошая, родная,
Ты прошла,
Вернее, ты идешь –
Ну, как дождь идет в начале мая,
Замечательный и теплый дождь.
Я люблю его, мне часто снится,
Что он что-то ласково таит.
Он такой же милый, как твои ресницы
И как туфельки нелепые твои.
Сентябрь 1934
* * *
Оттого ли что я поэт,
Что умею любить и мечтать,
Мне пришлось в 15 лет
Слишком много горя узнать.
Оттого что романтик я, что ли,
Что люблю журавлиный цуг,
Каждый раз до сердечной боли
Бьют наотмашь меня по лицу.
1935
* * *
Прощай, хорошая, теперь уж скоро
Взмахнут крылом просторные года.
Прощай, хорошая, пусть ни беды, ни горя,
Ни горя, ни беды не будет никогда.
Пусть любят так, как я любил.
Пусть верят.
Прощай, хорошая, опять звенит беда,
Прощай, хорошая – давно закрыты двери,
Прощай, хорошая – совсем и навсегда.
7 марта 1937
* * *
Пускай в стеклянно-кубо-шаровом
Флуоресцирующем здании
Высокий мастер водит хоровод
Искусства абсолютных попаданий.
Мы – питекантропы, и мы им не чета,
Но так, как в тундру мы Рабле везли,
Уйдут трансмирозданческие корабли
Про это Марсу прочитать.
Я знаю силу молний шаровых,
Бризантные возможности стиха,
И то, что ночь украинская тиха.
С тех пор, как строчки Пушкина правы,
Пускай в удел «ни друга, ни жены».
И, мягко выражаясь, рацион мой плох,
Приемлю мир вне долгих пустяков,
Но если б в мире не было стихов,
Я просто бы оглох от тишины,
Однажды просто насмерть бы оглох.
1941
Бригантина (песня)
Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза…
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса…
Капитан, обветренный, как скалы,
Вышел в море, не дождавшись нас…
На прощанье подымай бокалы
Золотого терпкого вина.
Пьем за яростных, за непохожих,
За презревших грошевой уют.
Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют.
Так прощаемся мы с серебристою,
Самою заветною мечтой,
Флибустьеры и авантюристы
По крови, упругой и густой.
И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза.
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса.
Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют,
И, звеня бокалами, мы тоже
Запеваем песенку свою.
Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза…
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса…
1937
Из последних писем Нине 30 марта 1942
Если б надо было всё начинать сначала, я опять бы добивался принятия в школу <военных переводчиков>, отправки на фронт...
Нам с тобой вдвоем нет и пятидесяти. А я живучий, я выживу. У нас с тобой еще столько впереди. Еще и книги будут, и у моря мы с тобой побродим. В госпитале один раненый (он никогда, наверное, не читал Гёте) кричал, как Гёте перед смертью: «Свету! Свету!»
Он прав – в мире должно быть светло. И будет. Я никогда не знал, что так люблю жизнь.
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